Bank podpowiada jak możemy dbać o środowisko

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata - wskazują eksperci Pekao. Świat nie radzi sobie z łagodzeniem zmian klimatu, a 2020 r. to pierwszy rok, w którym kryzys klimatyczny odbije się też na zwykłych obywatelach - dodają analitycy firmy doradczej Deloitte.

Pekao w opublikowanej informacji prasowej podkreślił, że zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.

Stale rośnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne i pomagają je chronić.

"W 2009 roku udział Polski w europejskim OZE wynosił zaledwie 0,59 proc. W ciągu kolejnych 10 lat nastąpił jednak ogromny postęp, a moc działających instalacji zwiększyła się 3,5 krotnie, z 1,75 do 8,23 GW. Przełożyło się to na obecny udział na poziomie 1,53 proc., a widok dachów pokrytych kolektorami słonecznymi lub panelami fotowoltaicznymi na stałe wpisał się w polski krajobraz" - wskazał bank.



Dodał, że Polacy powoli przyzwyczajają się też do elektrycznych i hybrydowych samochodów oraz motocykli. Bank zaznaczył, że wykorzystywanie OZE lub kupno elektrycznego samochodu to nie jedyne sposoby, jakimi możemy dbać o nasze środowisko.



W ramach akcji "Zadbaj o dobry klimat" bank wprowadził "Pożyczkę Ekspresową na cele ekologiczne". Można otrzymać od 5 tys. zł do 50 tys. zł pod warunkiem, że co najmniej 80 proc. tej kwoty przeznaczone zostanie na zakup lub instalację: odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, paneli/ogniw fotowoltaicznych; kotłów centralnego ogrzewania (z wykluczeniem kotłów węglowych); pomp ciepła; okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu; samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym. Okres spłacania pożyczki można rozłożyć na dowolny okres do 10 lat.

Na problemy ochrony środowiska zwraca również uwagę Deloitte. W komentarzu liderka zespołu ds. analiz ekonomicznych Deloitte Julia Patorska zwróciła uwagę, że świat nie radzi sobie z łagodzeniem zmian klimatu i przygotowaniem gospodarek na globalne ocieplenie. Jej zdaniem rok 2020 będzie pierwszym rokiem, w którym kryzys klimatyczny odbije się szerokim echem wśród zwykłych obywateli.

Przywołując niedawne, dramatyczne doniesienia z płonącej Australii ekspertka z Deloitte przyznała, że nie możemy się łudzić, że ten temat nas w Polsce nie dotyczy. "Pobiliśmy kolejne rekordy ciepła w styczniu, śnieg tej zimy w Warszawie padał tylko raz, a następnego dnia nikt już o nim nie pamiętał, bo termometr wskazywał znów +8 st. C" - wskazała. Dodała, że niewielkie opady śniegu to zapowiedź suszy wiosną i latem, co wpłynie na zbiory rolne i w efekcie wzrost cen.

W jej ocenie świat nie radzi sobie z kompleksowym łagodzeniem zmian klimatu i przygotowaniem gospodarek na globalne ocieplenie.



"Można przypuszczać, że wydarzenia, które obserwowaliśmy w Australii, nie są ekstremum, ale częścią nowej normalności. Decyzje podejmowane w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat będą kształtowały kolejne kilka dekad. Czas to zauważyć i zrozumieć" - podsumowała.