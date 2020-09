Bank przygotowuje nowy program naprawy, zapowiada redukcję kosztów

Idea Bank przygotowuje nowy program naprawy i ocenia, że ma duży potencjał do dalszych, istotnych redukcji w obszarze kosztów administracyjnych oraz wzrostu wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach – informuje prezes spółki Jerzy Pruski.

W II kwartale 2020 roku wynik odsetkowy wyniósł 113,3 mln zł, co oznacza spadek o 29 proc. wobec II kw. 2019 roku.



Jak wyjaśnia Jerzy Pruski, wynik odsetkowy banku wobec pierwszego kwartału zmniejszył się o 24 mln zł i jest to czynnik, który mocno obciążył wynik drugiego kwartału.



- Dalsza analiza wskazuje, że tylko tak niewielki spadek wyniku w naszym przekonaniu dobrze rokuje na kolejne kwartały, ponieważ przeliczenie kredytów, które są oparte z reguły na krótkich WIBOR-ach, w wyniku trzykrotnej obniżki stóp procentowych RPP następuje niemal niezwłocznie. Dostosowanie nowej polityki cenowej w odniesieniu do depozytów może zapadać stopniowo, w sposób ściśle skorelowany w terminami zapadalności i odnowień – analizuje prezes Idea Banku.

Jerzy Pruski dodaje, że najmocniejsze uderzenie w wyniku decyzji RPP bank zanotował w II kwartale w wyniku odsetkowym, dlatego bank liczy na to, że będzie on istotnie lepszy w kolejnych miesiącach i kwartałach.



Odpisy z tytułu utraty wartości w II kwartale 2020 roku sięgnęły 72,3 mln zł wobec 83 mln zł w I kw. 2020 r. i w porównaniu z 65 mln zł w II kw. 2019 r. Były więc o 14 proc. wyższe niż rok wcześniej. Koszt ryzyka kredytowego wynosi 1,7 proc.



- Odpisy w II kwartale były o 10 mln zł niższe niż w I kwartale, ustabilizowały się o na poziomie, który na razie nie wykazuje istotnego wpływu recesji, pandemii, na kształtowanie się rezerw w banku" - powiedział Pruski.

Nowy plan naprawy

- Obserwacja jakości portfela kredytowego naszych klientów pozwala nam na brak pesymizmu, ale należy pamiętać, że wakacje kredytowe i weryfikacja zdolności kredytowej pokaże się na rynku w całej otwartości w październiku i listopadzie. Te miesiące pokażą, czy kolejne miesiące tej weryfikacji pozwolą na to, by utrzymać jakość kredytów na niezmienionym poziomie – uważa prezes Idea Banku i dodał, że w II kwartale spłata odsetek przebiegała bez zakłóceń w stosunku do standardów, które w banku panują.W ocenie Jerzego Pruskiego Idea Bank ma potencjał do dalszej redukcji kosztów operacyjnych. - Wciąż mamy potencjał do dalszej redukcji kosztów, wynikający ze zmiany modelu biznesowego, ale również z przejściowych kosztów pandemii, które trochę zmniejszyły nam potencjał do dalszej redukcji kosztów, na który liczyliśmy, związany z rynkiem nieruchomości – powiedział Jerzy Pruski.Koszty administracyjne wyniosły 56 mln zł w II kw. wobec 67 mln zł w I kw. 2020 i w porównaniu z 90 mln zł w II kw. 2019.Akcjonariusze Idea Banku 20 października mają zdecydować o emisji 12,5-50 mln akcji serii O z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru po cenie emisyjnej 2 zł za akcję. Akcje te mogą zostać zaoferowane do objęcia spółce Getin Holding oraz LC Corp B.V. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako kurator nie będzie wnosił sprzeciwu do tej uchwały. Wcześniej bank planował przeprowadzenie publicznej emisji akcji , ale zrezygnował z niej, ponieważ uznał, że są uzasadnione wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia.Wskaźnik TCR grupy Idea Banku na koniec czerwca wyniósł 0,86 proc., co plasowało go 9,64 proc. poniżej wymaganego limitu. Wskaźnik Tier1 jest na poziomie 0,3 proc., co oznacza, że jest 8,2 proc. poniżej wymogów. Przeprowadzenie emisji prywatnej w założonej skali podwyższy kapitały banku o 100 mln zł i wskaźnik TCR o blisko 1 punkt procentowy.Bank pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą na poprawę sytuacji kapitałowej. W połowie października planuje przedstawić KNF nowy plan naprawy. W lipcu KNF odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy banku i wezwała go do przedstawienia nowego planu w ciągu 3 miesięcy.