Bank Rosji znacząco obniżył stopy procentowe. Spodziewa się jesiennego spadku inflacji

Władze Banku Rosji na piątkowym (22 lipca) posiedzeniu podjęły decyzję o obniżce stóp procentowych o 150 punktów bazowych do poziomu 8 procent. To znacząco więcej niż spodziewał się rynek, co oznacza, że obecnie najważniejszym celem gospodarki rosyjskiej może być zwiększenie dostępności do tańszego kredytu i pobudzenie konsumpcji wewnętrznej.

Od czasu wprowadzenia sankcji gospodarczych i finansowych na Rosję rubel znacząco się umacniał do najważniejszych walut. Po osiągnięciu poziomu poniżej 52 rubli za jednego dolara władze rosyjskie dostrzegły, że same wpadły w zastawioną na importerów surowców pułapkę. Otóż zmuszono firmy do realizacji transakcji w rublach i otwarcie w bankach specjalnych rachunków pomocniczych. Aktualne ceny ropy naftowej i gazu ziemnego powodowały, że przy konieczności przewalutowania wszystkich kontraktów rubel umocnił się do poziomów najwyższych od prawie 10 lat.

To sprawiło, że eksport towarów z Rosji do tych krajów, które nie przyłączyły się do embarga czyli między innymi: Chin, Indii, Wietnamu, RPA stał się mniej konkurencyjny. Dlatego nie czekając na ewentualne działania rynkowe Bank Rosji na piątkowym posiedzeniu obniżył stopy procentowe w stopniu dużo większym niż spodziewali się tego analitycy. Przewidywania mówiły , że poziom spadnie z 9,5 procent do 9 procent, a tymczasem obniżka wyniosła aż 150 punktów bazowych do 8 procent.

- Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Uważamy, że kurs walutowy powinien być płynny i nie powinniśmy przechodzić do reżimu kursowego, co jednak nie oznacza możliwości interwencji walutowych. Równocześnie potencjał do dalszych obniżek stóp procentowych w średnim okresie pozostaje. Dostosowujemy politykę monetarną tak, aby w 2024 roku wrócić do sytuacji gdy stopy będą na poziomie 4 procent - powiedziała na konferencji prasowej cytowana przez Reutersa prezes Banku Rosji Elwira Nabiulina.

Według ekonomistów z banku centralnego, dzięki dobrym zbiorom już jesienią możliwy jest spadek inflacji, która w czerwcu przekroczyła 16 procent.

Notowania rubla, po ogłoszeniu decyzji o obniżce stóp były stabilne. O godzinie 17.30 za jednego dolara płacono około 56,7 rubla

