Bank Santander angażuje się w cele społeczne

Santander będzie inwestował we współpracy z założoną przez Bono organizacją (RED) w projekty innowacyjnych spółek, które działają w zakresie ochrony zdrowia, dobrostanu, żywienia, edukacji i włączania finansowego.

Fundusz Santander Asset Managment (Santander AM) ma działać na wszystkich rynkach gdzie obecny jest Santander Private Banking International, m. in. w Polsce. Pierwszymi rynkami, na których fundusz, który będzie zarejestrowany w Luksemburgu, rozpocznie działalność, mają być Chile, Niemcy, Hiszpania, Portugalia i Wielka Brytania.

W ramach współpracy z (RED) fundusz przekaże 15 proc. ze swojej prowizji na walkę z AIDS oraz diagnozowanie chorób, profilaktykę oraz opiekę nad chorymi. Według danych pochodzących z informacji prasowej Santandera 30 proc. przychodów spółek z portfela funduszy będzie pochodziło z działalności związanej z ONZ-owskimi Celami Zrównoważonego Rozwoju z 2015 roku, które są wyznaczone na działania społeczne. Do tych celów oprócz walki z AIDS Santander dodaje również wyrównywanie różnic społecznych, które generują pandemie.

Banki zwracają również uwagę w swojej działalności na cele klimatyczne

W ramach Santander AM działa 71 funduszy, które kwalifikują się jako odpowiedzialne społecznie. Na ich kontach udało się zakumulować 38 mld euro. Celem banku jest pozyskanie do 2025 roku 100 mld euro środków, które będą reprezentować „zrównoważone aktywa”. W ramach działań Santander AM został postawiony cel neutralności węglowej do 2050, który obejmuje wszystkie zarządzane aktywa. Jednocześnie redukcja emisji ma zostać ograniczona o połowę do 2030 roku.

