Bank Światowy: czeka nas najgorsza recesja od II wojny światowej

Według najnowszej prognozy Banku Światowego polska gospodarka skurczy się w tym roku o 4,2 proc. To stosunkowo optymistyczne dane na tle zarówno globalnej gospodarki, jak i krajów rozwiniętych, bo PKB na świecie w 2020 r. ma spaść aż o 5,2 proc., co oznacza najgorszą recesję od II wojny światowej. Jednak są i gorsze wiadomości dla polskiej gospodarki. W przyszłym roku PKB Polski wzrośnie o 2,8 proc., znacznie wolniej niż w innych krajach.





To koniec dobrych (o ile o takich można mówić w obecnej sytuacji) informacji. Polskie PKB spadnie bowiem w tym roku znacznie bardziej niż w grupie rynków wschodzących i krajów rozwijających się do jakich analitycy BŚ zaliczają Polskę. PKB w tej grupie krajów spadnie w tym roku o 2,5 proc. – a więc znacznie mniej niż w Polsce.Drugą złą informacją – jeśli to prognozy Banku Światowego miałyby się sprawdzić – jest przewidywane przez BŚ stosunkowo nikłe odbicie gospodarcze w przyszłym roku – 2,8 proc. Dla porównania średni wzrost gospodarczy dla rynków wschodzących wyniesie 3,6 proc.Jeszcze szybsze odbicie gospodarki w przyszłym roku Bank Światowy przewiduje w skali globalnej 4,2 proc. wzrostu, strefa euro ma w przyszłym roku wzrosnąć o 4,5 proc.Zobacz też: Kryzysowe prognozy dla gospodarki, czyli co dalej z PKB Na szczęście inne ośrodki analityczne są nieco bardziej optymistyczne jeśli chodzi o polską gospodarkę. Komisja Europejska oczekuje wzrostu polskiego PKB o 4,1 proc. w przyszłym roku. Agencja Moody’s oczekuje 4 proc. wzrostu, agencja Fitch mówi nawet o 4,5 proc. Międzynarodowy Fudnusz Walutowy szacuje, że polskie PKB wzrośnie o 4,2 proc. w 2021 r.Sytuacja jest jednak na tyle niestabilna, że ciężko się do jakichkolwiek prognoz przywiązywać – niemal co miesiąc szacunki wzrostu PKB w poszczególnych krajach są – pod wpływem bieżących danych – korygowane w górę lub w dół o kilka punktów procentowych.Na tę niestabilność zwraca zresztą uwagę w swoim raporcie i Bank Światowy. Dotyczy to zarówno rynków finansowych, jak i towarowych. Analitycy Banku Światowego wskazują na silny spadek cen surowców, ze względu na kurczący się gwałtownie popyt. - Od stycznia do połowy kwietnia spadek cen ropy był większy niż po 11 września 2001 roku – czytamy w raporcie.Odrabianie strat z kryzysu wywołanego pandemią potrwa dłuższy czas – chociaż przyszłoroczny globalny wzrost będzie szybszy niż w Polsce, to jednak mniejszy niż tegoroczny spadek.- Recesja COVID-19 jest wyjątkowa pod wieloma względami – czytamy w raporcie Banku Światowego.- To pierwsza recesja, która została wywołana wyłącznie przez pandemię w ciągu ostatnich 150 lat i aktualne prognozy sugerują0, że będzie najcięższa od końca II wojny światowe – zwraca uwagę Bank Światowy. - Oczekuje się również, że recesja spowoduje największy spadek PKB na mieszkańcaod 1870 r. – dodaje.