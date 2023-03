Bank Światowy: na odbudowę Ukrainy potrzeba 411 mld dolarów

Bank Światowy prognozuje, że na odbudowę Ukrainy trzeba będzie przeznaczyć 411 mld dolarów, w tym 14 mld dol. jeszcze w tym roku, by sfinansować "krytyczne i priorytetowe inwestycje" - głosi opublikowany w środę dokument, cytowany przez AFP.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Kwota 411 mld dolarów to ponad dwukrotność PKB Ukrainy uzyskanego w 2021 roku. Poprzednia prognoza Banku Światowego, opublikowana w październiku ubiegłego roku, przewidywała, że na odbudowę kraju trzeba będzie przeznaczyć 350 mld dol.

"Dziękujemy Bankowi Światowemu za jego analizę, która będzie dla nas i naszych partnerów ważną pomocą podczas przygotowywania przyszłych projektów odbudowy" - oznajmił w oświadczeniu premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Zgodnie z prognozą Banku Światowego najpilniejsza będzie odbudowa sektorów transportu, mieszkaniowego i energetycznego, gdzie odnotowano około 50 proc. wszystkich zniszczeń na Ukrainie.

"Financial Times" poinformował w środę, że w ubiegłym roku ukraińska gospodarka skurczyła się z powodu rosyjskiej inwazji o 30 proc., a bezrobocie osiągnęło 35 proc. Ponad trzy czwarte firm przerwało lub ograniczyło produkcję.

Cierpią ukraińskie firmy i rolnictwo. Otworzenie korytarza zbożowego przez Morze Czarne niewiele dało

Wiele ukraińskich przedsiębiorstw nadal ogranicza zatrudnienie. Stopy procentowe sięgają 25 proc., co oznacza, że firmy mają trudności z pozyskaniem finansowania. Udział toksycznych kredytów w portfolio banków wynosi 38 proc. - wylicza brytyjski dziennik.

Otworzenie korytarza zbożowego przez Morze Czarne przyniosło tylko częściową poprawę sytuacji w rolnictwie Ukrainy, ponieważ porozumienie dotyczące eksportu pozwala na sprzedanie 25 mln ton zbóż, podczas gdy w latach 2019-2020 Ukraina eksportowała 55 mln ton pszenicy, jęczmienia i kukurydzy - podaje "FT".

Jedna czwarta ziemi rolnej w kraju wymaga rozminowania, a wiele firm nie przetrwa, jeśli nie będą miały dostępu do kredytu, zwłaszcza, że rząd nie jest w stanie wypłacać im odszkodowań - kontynuuje dziennik.

Przedsiębiorstwa muszą mieć dostęp do finansowania

Jednak wiceminister gospodarki Ukrainy Ołeksandr Hryban ocenia w rozmowie z "FT", że nadejście wiosny i większe dostawy energii "ustabilizowały nastroje w biznesie", a kraj lepiej broni się przed "gospodarczymi zakłóceniami".

Hryban uważa, że dla władz Ukrainy absolutnym priorytetem jest "przekonanie sojuszników z G7, by utworzyli fundusz powierniczy na pokrycie kosztów reasekuracji prywatnych pożyczkodawców" tak, aby przedsiębiorstwa miały dostęp do finansowania. Według "FT" Bank Światowy przeznaczył na to jak dotąd tylko kilkadziesiąt milionów euro.

Dziennik podaje, że afiliowana przy Banku Światowym Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) przeznaczyła ponadto 2 mld dol. na wsparcie ukraińskich przedsiębiorstw.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl