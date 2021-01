Bank Światowy podtrzymuje dobre prognozy dla Polski

Bank Światowy podtrzymuje prognozę z października, że PKB Polski w 2021 r. wzrośnie o 3,5 proc. - wynika z najnowszego raportu banku. W 2022 r. BŚ oczekuje wzrostu PKB Polski o 4,3 proc.

"Mimo iż globalna gospodarka podnosi się z załamania wywołanego pandemią, prognozowane ożywienie będzie słabe" - oznajmił Bank w komunikacie.



Rozwój gospodarczy w krótkim terminie pozostaje bardzo niepewny; w negatywnym scenariuszu, w którym uwzględniono dalsze rozprzestrzenianie się pandemii i opóźnienia w programie szczepień przeciw Covid-19, globalny wzrost gospodarczy może wynieść zaledwie 1,6 proc. Jednak efektywne kontrolowanie epidemii i przyspieszenia kampanii szczepień może sprawić, że wzrost w tym roku osiągnie 5 proc. - głosi raport.



W roku 2022 światowy PKB powinien wzrosnąć o 3,8 proc., ponieważ pandemia "wyrządziła trwałe szkody", mające wpływy na rozwój gospodarczy, takie jak ograniczenie inwestycji i zbyt niski poziom zatrudnienia - ocenia Bank Światowy.



W 2020 globalna gospodarka skurczyła się o około 4,3 proc. i była to najgłębsza recesja od II wojny światowej. W czerwcu Bank przewidywał, że koronawirus spowoduje w 2020 roku spadek globalnego PKB o 5,2 proc.



Druga fala pandemii sprawiła, że ożywienie w gospodarkach rozwiniętych zostało wyhamowane w trzecim kwartale minionego roku.



W Chinach wzrost w 2020 roku wyniósł około 2 proc., co oznacza, że gospodarka rozwijała się w najwolniejszym tempie od 1976 roku.



Pandemia znacznie zwiększyła ryzyko związane z zadłużeniem krajów rozwijających się; słaby wzrost gospodarczy w tych państwach grozi ewentualną utratą zdolności do obsługi istniejących długów - ostrzega Bank Światowy.



"Wspólnota międzynarodowa musi podjąć szybkie i radykalne działania, by nie dopuścić do tego, że narastanie długu wywoła serię kryzysów zadłużenia" - napisał w komunikacie prasowym jeden z wiceprezesów Banku Ayhan Kose.



Wzrost PKB Stanów Zjednoczonych w 2021 roku ma wynieść 3,5 proc. Bank Światowy skorygował w dół prognozy dla USA ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się pandemii i spadek popytu. W strefie euro wzrost gospodarczy powinien wynieść 3,6 proc.



Pandemia spowodowała spadek dochodu na osobę, który w krajach rozwijających się wyniósł 90 proc., pogrążając w biedzie miliony ludzi. Spadek zaufania inwestorów, rosnące bezrobocie i przerwy w edukacji lub pogorszenie jej jakości sprawiają, że szanse na szybkie poprawienie sytuacji tych ludzi są niewielkie - ocenia Bank.