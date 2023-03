Bank UBS zamierza dobrze zarobić na ratowaniu Credit Suisse

Największy szwajcarski bank komercyjny - UBS - dzięki przejęciu Credit Suisse zamierza do 2027 roku generować rocznie nawet 8 miliardów dolarów oszczędności.

UBS, czyli United Bank of Switzerland, ogłosił przejęcie Credit Suisse za kwotę ponad 3,24 miliardów dolarów. Największy prywatny bank w Szwajcarii widzi tę transakcję jako okazję inwestycyjną.

Jak wskazuje Grzegorz Dróżdż, analityk należącej do Cinkciarz.pl platformy inwestycyjnej Conotoxia Ltd, UBS twierdzi, że fuzja wpłynie pozytywnie na zyski banku, a oszczędności wyniosą do 2027 roku 8 miliardów dolarów rocznie. W ramach przejęcia Credit Suisse ma zostać zlikwidowany, a integracja obu banków potrwa około 4 lata.

Transakcja ma zapobiec odpływowi kapitału ze szwajcarskich banków

Drugi co do wielkości bank szwajcarski – Credit Suisse – już od miesięcy zmagał się m.in. z licznymi pozwami i aferami na tle prania brudnych pieniędzy, co spowodowało spadek zaufania klientów, którzy zaczęli wypłacać środki z banku.

- Po spekulacjach i obawach dotyczących kryzysu bankowego UBS podjął decyzję o przejęciu swojego długoletniego szwajcarskiego rywala. Transakcja będzie opiewać na kwotę 3,24 mld dol., co przy obecnej kapitalizacji rynkowej banku na poziomie 6,26 mld dolarów może być długoterminową okazją dla UBS. Mimo to inwestorzy zdają się negatywnie odbierać tę sytuację, gdyż akcje UBS spadły od początku marca o ponad 17 proc. Możemy zakładać, że decyzja o przejęciu została podyktowana strachem przed możliwą paniką masowego odpływu kapitału ze szwajcarskiego sektora bankowego. Wydaje się, że przejęcie nie może się odbyć bez drastycznych decyzji restrukturyzacyjnych, które mogą objąć liczne cięcia kosztów m.in. poprzez redukcje kadrowe - wyjaśnia Dróżdż.

W poniedziałek akcje UBS tracą około 2 procent, natomiast kapitalizacja Credit Suisse "zjechała" do ceny przejęcia, akcje tracą ponad 50 proc. wartości.

Wartość przejęcia Credit Suisse stanowi tylko ułamek gotówki, jaką posiada UBS

Analityk dodaje, że UBS może być w stanie przejąć Credit Suisse i zapewnić mu płynność bez większych problemów, ponieważ wartość środków pieniężnych UBS wynosi 204 mld dolarów, więc sam zakup Credit Suisse to tylko 1,5 proc. posiadanej gotówki przez bank.

- Należy jednak pamiętać, że wraz z przejęciem aktywów banku, UBS przejmie też jego zobowiązania i problemy. Jeśli jednak zdoła przeprowadzić skuteczną restrukturyzację, to będzie mógł mówić o przejęciu jednego ze swoich kluczowych konkurentów - wyjaśnia analityk.

