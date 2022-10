Bank z niecierpliwością czeka na dobre projekty związane z zieloną transformacją

- Czekamy z niecierpliwością na wiele zielonych projektów - mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Banku Pekao, Paweł Strączyński. I podkreśla, że jego bank ma bardzo dobrą sytuację kapitałową do finansowania tych przedsięwzięć .

- Czekamy z niecierpliwością na wiele zielonych projektów. Sytuacja kapitałowa banku jest bardzo dobra, współczynniki kapitałowe są na wysokich poziomach. Część środków, które dzisiaj pozostają do dyspozycji całego sektora finansowego, krótkoterminowo jest kierowana na łagodzenie skutków kryzysu energetycznego - szczególnie na finansowanie zakupu paliw kopalnych, które są niezbędne do przetrwania zimy. Ale - w naszej ocenie - to sytuacja przejściowa - uważa wiceprezes Banku Pekao Paweł Strączyński.

I dodaje, że zaraz po zakończeniu sezonu grzewczego te środki na pewno wrócą do krwioobiegu gospodarczego.

- To jest absolutna pewność, że one powinny zostać zainwestowane już nie na zakupy paliwa na potrzeby kolejnej zimy, tylko w przyspieszenie transformacji energetycznej, w przyspieszenie finansowania zielonych projektów - wskazuje nasz rozmówca.

Czy jednak mamy wystarczającą liczbę gotowych projektów? Czy firmy są przygotowane do rozpoczęcia inwestycji? W jakim stopniu kryzys gospodarczy ograniczy środki, które wcześniej planowano przeznaczyć na zieloną transformację? To są podstawowe pytania kierowane do sektora bankowego.

- Dziś najtrudniejszym etapem jest dojrzałość projektów, które są teraz na rynku. Skomplikowana sytuacja na świecie oznacza, że dziś trudno oczekiwać sytuacji, gdzie projekty będą nam rosły, jak grzyby po deszczu. W przygotowaniu projektu najdłuższym okresem są badania środowiskowe. Musimy sobie powiedzieć: nie skrócimy ścieżki, nie przyspieszymy tych badań, one potrzebują czasu... Projektów - w naszej ocenie - jest wystarczająca liczba, lecz one jeszcze dziś nie są już tak dojrzałe, tak dopracowane, żeby mogły być realizowane - ocenia Paweł Strączyński.

