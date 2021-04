Banki będą zyskiwać, nie zmienią tego wyroki TSUE i Sądu Najwyższego

Przed wyrokiem TSUE i Sądu Najwyższego (SN) zajmujemy wyraźną pozycję i zalecamy kontynuowanie przeważenia polskiego sektora bankowego. Jesteśmy umiarkowanymi optymistami i uważamy, że trybunał jak i sąd uznają umowy za nieważne, ale pozwolą bankom ubiegać się o odszkodowanie za używanie kapitału (co nie jest jednoznaczne z jego uzyskaniem), co z kolei popchnie 70 proc. klientów do ugód na zasadach KNF, a pozostałe 30 proc. do sądu - piszą w raporcie analitycy Biura Maklerskiego mBanku.

Analitycy BM mBanku podnieśli rekomendację dla ING Banku Śląskiego do „trzymaj” z ceną docelową 190 zł.

Dla BNP Paribas Bank Polska (90 zł) i Alior Banku do „kupuj” (30 zł).

Rekomendacja dla Banku Handlowego została podwyższona do „akumuluj” (49,5 zł).

Wrócą zagraniczni inwestorzy

Odpisy nie pogrążą

Perspektywiczny sektor bankowy

