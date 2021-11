Banki chcą ratować planetę. Portfele nabierają zielonego odcienia

Sektorowi finansowemu przypisuje się zwykle rolę katalizatora w transformacji gospodarek w kierunku niskoemisyjnym. Jednak wobec nowych regulacji dotyczących zrównoważonego finansowania i zmian strategii korporacyjnych rola świata finansów staje się bardziej sprawcza niż tylko wspomagająca. Czy banki odsuną widmo klimatycznej katastrofy?

Pandemia przyspiesza zmiany

Kryteria ESG w portfelu inwestycyjnym

Coraz bardziej ambitne cele

W 2020 roku około jednej drugiej tej kwoty stanowiły inwestycje inwestorów amerykańskich, około jednej trzeciej przypadało na inwestorów z Europy, reszta – na inwestorów z Japonii, Kanady, Australii i innych (niż Japonia) krajów azjatyckich.Pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na działalność firm i instytucji finansowych, ale nie zmieniła trendu zwiększania ich zaangażowania zrównoważonego. Badanie globalne ING („Now or never. A new bar for sustainability. How companies and investors are rethinking sustainability strategy in the post-pandemic landscape”, kwiecień 2021) przeprowadzone w około czterystu korporacjach i u stu instytucjonalnych inwestorów finansowych pokazuje, że w wielu podmiotach pandemia i inne wydarzenia 2020 roku przyspieszyły działania zgodne z zasadami ESG (environmental, social, governance).Badanie, we wspomnianych stu instytucjach finansowych z ekspozycjami na całym świecie, dotyczyło osób pracujących na stanowiskach kierowniczych. Ich firmy miały siedziby w Stanach Zjednoczonych (35 proc. respondentów), Wielkiej Brytanii (15 proc.) oraz w Australii, Singapurze, Hongkongu, we Francji i w Niemczech (po 10 proc.). Uczestnicy badania reprezentowali fundusze emerytalne (42 proc.), ubezpieczycieli (32 proc.), biura rodzinne (23 proc.) i państwowe fundusze majątkowe (3 proc.).Na pytanie „Czy pani/pana firma stosuje kryteria ESG w portfelu inwestycyjnym” wszyscy ankietowani bez wyjątku odpowiedzieli twierdząco. Co ciekawsze jednak: około jedna czwarta firm zadeklarowała, że wydarzenia roku 2020 (takie jak pandemia, recesja gospodarcza czy ruch społeczny Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych) istotnie wpłynęły na ich praktyki inwestowania ESG; dla prawie połowy wpływ ten był umiarkowany, a dla pozostałych żaden.Kryteria ESG mają coraz większe znaczenie w praktykach inwestorów instytucjonalnych, choć nie musi się to przekładać na szybkie, automatyczne decyzje o zwiększeniu ogólnej alokacji inwestycji ESG w ich portfelach. W naszym badaniu tylko 16 proc. badanych stwierdziło istotny wpływ ostatnich wydarzeń na zwiększenie ogólnej alokacji inwestycji ESG w portfelu.Niemniej publiczne zobowiązania firm inwestorów instytucjonalnych na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku zostały skoordynowane w ramach inicjatywy ONZ Net-Zero Asset Owner Alliance, uruchomionej we wrześniu 2019 roku. W programie tym uczestniczy obecnie 40 inwestorów instytucjonalnych, którzy łącznie zarządzają aktywami o wartości 6,6 biliona dolarów.Coraz częściej pojawiają się informacje publiczne o nowych, bardziej ambitnych celach czy działaniach członków tej inicjatywy. Przykładowo, po lipcowej publikacji alarmistycznego szóstego raportu IPCC o zmianach klimatu i ich przyczynach największy duński prywatny fundusz emerytalny PFA przyjął plan bardziej agresywnych redukcji emisji gazów cieplarnianych.Plan ten będzie wprowadzany poprzez ograniczenie emisji związanych z posiadanymi papierami udziałowymi i dłużnymi oraz nieruchomościami.Świat potrzebuje agresywnych działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, aby odwrócić trend wzrostowy globalnych emisji w dekadzie lat 2020. Bez takiego przełomu niemożliwe będzie ograniczenie globalnego ocieplenia o 1,5-2,0˚C zgodnie z Porozumieniem paryskim.Sektor finansowy czy inwestorzy finansowi nie są przy tym tylko katalizatorem zmian. We wdrożeniu zielonej transformacji odgrywają istotną rolę sprawczą.* Autor jest starszym ekonomistą ING.