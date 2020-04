Banki chwalą się własnym pakietem antykryzysowym na czas pandemii

Wiele instytucji finansowych podejmuje działania społeczne, poczynając od rynkowych gigantów po banki spółdzielcze - wynika z raportu Związku Banków Polskich.

Środowisko bankowe w Polsce zaoferowało pakiet kryzysowy dotyczący m.in. zawieszenia rat kredytowych oraz pakiet gwarancyjno-pomocowy dla przedsiębiorstw. W pierwszych tygodniach zawieszono spłaty rat kredytowych ponad 500 tys. umów klientów indywidualnych oraz 45 tys. kredytów dla przedsiębiorców - podało ZBP.

W raporcie czytamy, że banki przeznaczyły ponad 20 mld zł na dodatkowe kredyty, jaką jeszcze w tym roku banki przeznaczą do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Banki w Polsce od kilku tygodni podejmują inicjatywy społeczne w różnorodnych aspektach, skierowane do wielu grup - zakup ponad 10 tys. testów, przekazanie 30 mln zł dla polskich szpitali i placówek medycznych czy też bezpłatne udostępnienie ponad 100 pojazdów do użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego - to przykłady działań pomocowych polskiego sektora bankowego, wynikające z informacji przekazanych przez banki do Związku Banków Polskich.

Niektóre banki przekazują placówkom medycznym testy, jak np. PKO Bank Polski (7,5 tys. testów poprzez wsparcie w kwocie 3 mln zł), Bank BNP Paribas (1 tys. testów), ING Bank Śląski (1 tys. testów) - poinformowało ZBP.

PKO BP wspólnie z laboratorium Warsaw Genomics, współtworzy koalicję firm wspierających walkę z koronawirusem, w ramach której Fundacja PKO Banku Polskiego prowadzi powszechną zbiórkę środków. "Bank przekazał też ponad 5 mln zł dla 9 szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych oraz 2,2 mln zł na zakup 80 tys. maseczek przekazanych do Agencji Rezerw Materiałowych. Do początku kwietnia br., grupa kapitałowa banku przeznaczyła ponad 14 mln zł na wsparcie działań instytucji walczących z epidemią" - czytamy w raporcie.

W świetle danych ZBP Bank Pekao SA przekazał darowiznę w wysokości 5 mln zł na rzecz szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, a Bank BNP Paribas zakupił 20 tysięcy maseczek ochronnych, które dostarczył do ośrodków medycznych. Jednocześnie, cała grupa BNP Paribas przekazała 1 milion euro na wsparcie badań naukowych prowadzonych przez Instytut Pasteura w Paryżu, których celem jest pokonanie koronawirusa.

ING Bank Śląski zdecydował o przekazaniu 4 mln zł darowizny na szpitale i placówki medyczne, a Santander Bank Polska w ramach wsparcia działań medycznych skierowanych do walki z koronawirusem, przekazał darowiznę w wysokości 2 mln zł dla szpitali m.in. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Puławach, Wrocławiu i Warszawie. "Dodatkowo bank prowadzi zbiórkę powszechną, do której mogą przyłączyć się wszyscy. Co istotne bank zobowiązał się do podwojenia każdej wpłaty (do kwoty 2 mln zł), a wolontariusze Fundacji Santander szyją również maseczki ochronne" - napisano.

Zdaniem Związku wiele działań podejmują także banki spółdzielcze. "Pracownicy SGB-Banku zorganizowali zbiórkę funduszy dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz dla jednoprofilowego szpitala w tym samym mieście, a zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy podjął decyzję o finansowym i rzeczowym wsparciu w walce z koronawirusem współpracujących z nim szpitali" - czytamy w raporcie.

Banki Spółdzielcze przekazują środki finansowe na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji dla personelu medycznego oraz urządzeń szpitalnych oraz wspierają też lokalne fundacje i stowarzyszenia, które włączają się w akcje pomocy szyjąc maseczki czy organizując pomoc sąsiedzką - poinformował ZBP.

Wedle ZBP banki uruchamiają również wsparcie dla pracowników i wszystkich potrzebujących.

Bank Millenium zadecydował o utworzeniu Specjalnego Funduszu Wsparcia dla Pracowników na wypadek zarażenia koronawirusem. Fundusz został zasilony kwotą 1 mln zł ze środków banku i będzie wspierał nie tylko samych pracowników, ale także ich najbliższą rodzinę - czytamy w raporcie. "Deutsche Bank Polska S.A. na poziomie globalnym zdecydował się wspomóc wybrane organizacje charytatywne działające na rzecz bezdomnych dorosłych oraz dzieci, także rodzin żyjących w ubóstwie, ludzi starszych oraz uchodźców" - napisano. DNB Bank Polska ogłosił konkurs wśród pracowników, który dotyczy zgłaszania pomysłów na walkę z koronawirusem. "W drodze głosowania zostaną wybrane inicjatywy, które bank sfinansuje" - dodano.

Prezentowane przez ZBP dane stanowią zbiór informacji na podstawie wyników ankiety przekazanej na początku kwietnia br. do 21 banków i instytucji infrastruktury bankowej.