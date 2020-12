Banki czeka dalszy spadek zysków, choć szukają sposobów, by temu zaradzić

Zgodnie z „Raportem o stabilności systemu finansowego. Ocena skutków pandemii COVID-19” NBP, w kolejnych kwartałach można oczekiwać pogłębienia spadku zyskowności sektora bankowego. Zapytaliśmy władze krajowych banków, czy się z tym zgadzają, jaki będzie 2021 rok dla sektora bankowego, a także jakie największe wyzwania przed nim stoją w nadchodzących miesiącach.

Podwyżki opłat

Zarządzanie ryzykami

Konsolidacja w sektorze

Odbicie

Rok niepewności

Odpisy z tytułu ryzyka kredytowego

- Pomysły na wychodzenie z kryzysu można budować na bazie doświadczeń z rynków zagranicznych, szczególnie tych, w których środowisko niskich stóp procentowych istnieje dużo dłużej niż w Polsce. Klienci muszą się liczyć z podwyżkami opłat i marż za usługi bankowe. Ważne będzie zwiększanie efektywności kosztowej: ograniczenie liczby oddziałów, zmniejszanie zatrudnienia, inwestowanie w automatyzację i rozwiązania IT - uważa Piotr Kwiatkowski, prezes Credit Agricole Bank Polska.Ratunkiem jest też rozwój i poszerzanie działalności. - Nie będę ukrywał, że sami mamy takie plany i mocno chcemy popracować nad zwiększaniem dostępności naszych usług w kanałach zdalnych. Okres pandemii przyspieszył zmianę w sposobie konsumpcji usług finansowych i relacjach banków z klientami. Spadło zapotrzebowanie na wykonywanie prostych transakcji w oddziale, za to znacząco wzrosło wykorzystanie kanałów mobilnych i internetowych - wyjaśnia Piotr Kwiatkowski.- Musimy więc redefiniować rolę oddziału i doradcy bankowego i położyć większy nacisk na rozwijanie kompetencji doradczych. Sądzę, że to właśnie będzie dominujący trend w bankowości w roku 2021 i kilku następnych latach - dodaje.Zdaniem Mirosława Skiby, prezesa SGB-Banku, 2021 będzie rokiem pełnym wyzwań.- Nie znamy jeszcze wszystkich skutków pandemii i nie wiemy, jak może wyglądać trzecia, wiosenna fala epidemii i jaki będzie efekt akcji szczepień. W ślad za tym - nieznana jest jeszcze ostateczna kondycja finansowa polskich przedsiębiorców, poziom strat, jakie poniosą w wyniku pandemii, skala zwolnień pracowniczych i zdolności inwestycyjne firm. Banki będą musiały wykazać dużą elastyczność w relacjach ze swoimi klientami, budować wspólnie z nimi długoterminowe programy finansowania rozwoju i wychodzenia z kryzysu. Wielką rolę zaczną więc odgrywać umiejętności dostosowania się do wymagań rynku, wyczucia potrzeb konsumenckich, dopasowania ofert i analizy danych - uważa Mirosław Skiba.Jego zdaniem niewątpliwy wpływ na rynek nadal będą miały niskie stopy procentowe, zaufanie do systemu bankowego i siła złotówki. Ogromny wpływ na sytuację sektora bankowego może też mieć skala interwencji państwa – jego zaangażowania się w pomoc dla przedsiębiorców ze środków krajowych i unijnych.Mirosław Skiba dodaje, że będzie to też czas bankowości mobilnej, płatności cyfrowych i wykorzystania nowych technologii do budowania relacji z konsumentami. Ucieczka od gotówki, tak już widoczna w 2020 roku, pogłębi się, a w jej efekcie będziemy mieli do czynienia z wyścigiem ofert elektronicznych, mobilnych, z poszerzaniem zakresu usług bankowych na inne sfery, dotychczas pomijane przez sektor bankowy lub traktowane marginalnie.- Mam na myśli bardzo indywidualne traktowanie klientów i ich potrzeb, wejście banków na rynek ubezpieczeń, płatności za usługi streamingowe – w czym przodują już banki SGB – oraz kompleksową obsługę bankową na poziomie urządzeń mobilnych, w tym „kredyty na telefon”. W konsekwencji: wzrośnie rola systemów zabezpieczeń i weryfikacji danych, szybkości transferu, technologii 5G i sztucznej inteligencji - wyjaśnia prezes SGB-Banku.W opinii Mirosława Skiby w efekcie drugiej fali pandemii sytuacja przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, może prowadzić do kolejnych zaburzeń w sektorze, wywołanych przyrostem kredytów nieregularnych, a także możliwych upadków przedsiębiorstw. Prawdopodobne jest więc pogorszenie jakości portfeli kredytowych banków oraz dalszy wzrost odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Pomimo spodziewanej wysokiej skali strat finansowych, większość banków posiadałaby wystarczające nadwyżki kapitału, żeby zaabsorbować straty i rozwijać akcję kredytową.Prezes SGB-Banku zwraca uwagę, że polski system bankowy wszedł w obecny kryzys gospodarczy w dobrej kondycji, posiadając odpowiednie zabezpieczenie kapitałowe i wysoki poziom płynności, ale skala kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią COVID-19 może okazać się dla sektora bardzo dotkliwa.- Największe wyzwania dla banków to zarządzanie ryzykami, które pojawiły się w 2020 roku i będą obecne w roku 2021, takimi jak: pogarszanie się jakości aktywów, niskie stopy procentowe, niższa rentowność i potrzeba wzrostu efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów. Jednocześnie banki (spółdzielcze - przyp. red.) funkcjonują przy wysokich obciążeniach o charakterze regulacyjnym oraz w bardzo konkurencyjnym otoczeniu banków komercyjnych i dodatkowo coraz bardziej również ze strony fintechów - zauważa Mirosław Skiba.Ważne będzie odpowiednie dostosowanie modelu biznesowego, uwzględniające przede wszystkim pilną potrzebą cyfryzacji przy rosnących oczekiwaniach klientów w tym obszarze, ponieważ zdalne korzystanie z usług bankowych szybko staje się standardem nawet dla seniorów. Do tego będą potrzebne też elastyczne regulacje prawne, aby banki mogły łatwo i szybko implementować zmiany technologiczne.- W przypadku banków stosujących krajowe standardy rachunkowości (w tym banków spółdzielczych) opóźnienie w tworzeniu rezerw celowych wynika również ze stosowanych przez nie zasad sprawozdawczości, które przypisują określony poziom rezerw do konkretnych przedziałów opóźnień w spłacie kredytu. Dlatego można spodziewać się, że w tych bankach skala tworzenia rezerw zwiększy się wtedy, gdy kredytobiorcy dotknięci skutkami COVID-19 przestaną terminowo regulować swoje zobowiązania - uważa Mirosław Skiba.Jego zdaniem należy również liczyć się z koniecznością zwiększania przez niektóre banki odpisów i rezerw na portfel kredytów walutowych. W ich przypadku następować będzie kumulacja odpisów o charakterze cyklicznym i tych wynikających z przyczyn strukturalnych, tj. zaangażowania w mieszkaniowe kredyty walutowe.Mirosław Skiba jest zdania, że przy założeniu materializacji prognozowanych kosztów i ryzyka kredytowego, i stopniowego dostosowywania się oprocentowanie aktywów, i zobowiązań do nowego poziomu stóp procentowych, prawdopodobne jest, że w 2020 roku wynik finansowy sektora będzie poniżej połowy wyniku z poprzedniego roku.- Głównym czynnikiem powodującym obniżenie wyników finansowych banków w latach 2020-2021 będą wyższe odpisy na oczekiwane straty kredytowe (zwłaszcza w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw). Do obniżenia wyniku prowadziłby też spadek wyników odsetkowych, choć negatywny wpływ tego czynnika byłby znacznie niższy niż wzrost odpisów na straty kredytowe - wyjaśnia i zwraca uwagę, że według NBP proces tworzenia odpisów będzie rozłożony w czasie.- Jednak większość strat będzie prawdopodobnie rozpoznana do końca 2021 roku. Szacunki przyjęte przy konserwatywnych założeniach wskazują, że w latach 2020 i 2021 średnioroczne koszty odpisów na ryzyko kredytowe mogą wzrosnąć ponad dwukrotnie w porównaniu z 2019 rokiem. Przy zakładanym tempie poprawy sytuacji gospodarczej, sektor oczekuje w 2022 r. poprawy jakości portfela kredytowego oraz początku odbudowy wyników finansowych banków - dodaje Mirosław Skiba.W rezultacie rozwiązywania części odpisów bilansowych, odpisy netto w rachunku zysków i strat (RZiS) byłyby - zwłaszcza w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw - niższe niż w 2019 r. lub nawet ujemne (więcej odpisów będzie rozwiązywanych niż tworzonych). Natomiast dla kredytów mieszkaniowych proces rozpoznawania utraty wartości będzie prawdopodobnie opóźniony, przez co w 2022 r. poziom odpisów może być nadal stosunkowo wysoki. Dzięki poprawie sytuacji gospodarczej i spadkowi udziału kredytów niepracujących marża odsetkowa netto banków komercyjnych zacznie rosnąć.Tomasz Kubiak, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion finansowy, jest zdania, że kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki banków w 2021 roku będzie dalszy przebieg pandemii COVID-19, który będzie determinował ograniczenia aktywności gospodarczej, a w konsekwencji popyt na kredyt bankowy.Bardzo ważnym czynnikiem będzie dynamika kosztów ryzyka, gdy wygasną rządowe programy pomocowe i okaże się, jak wspierane do tej pory przedsiębiorstwa poradzą sobie w nowym otoczeniu gospodarczym.- Stopień zawiązywania rezerw na ewentualne pogorszenie portfela w 2020 był mocno zróżnicowany w sektorze. Dodatkowo, czynnikiem oddziałującym na wyniki sektora będą odpisy na kredyty frankowe oraz propozycje i możliwości jego rozwiązania. Środowisko niskich stóp spowoduje, że banki będą dostosowywać modele biznesowe (w tym optymalizować bazę kosztową). Niska rentowność sektora może spowodować dalszą polaryzację wśród polskich banków oraz przyśpieszyć procesy konsolidacyjne w sektorze - uważa Tomasz Kubiak.Jego zdaniem niewątpliwie wpływ na wyniki i kondycję banków w 2021 roku nadal będą miały zerowe stopy procentowe. Wyzwanie w postaci zerowych stóp procentowych stanie się udziałem sektora bankowego na dłużej, a niskie stopy procentowe na lata.- Paradygmat w polityce pieniężnej to obecnie ostrożność w zacieśnianiu polityki. Szansą dla banków na poprawianie wyników finansowych w 2021 roku może być wzrost wolumenów. Sytuacja gospodarcza może temu sprzyjać. Począwszy od wiosny należy spodziewać się dynamicznego odbicia gospodarczego i zdaniem naszych ekonomistów gospodarka w przyszłym roku powinna urosnąć o 4 proc. - przewiduje w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Banku Pekao.Tomasz Kubiak wskazuje, że poniekąd pozytywnym efektem pandemii, a z drugiej strony wyzwaniem dla banków będzie przyspieszone przez pandemię upowszechnienie zdalnych kanałów dystrybucji i obsługi klienta oraz pracy zdalnej, co wywołuje konieczność jeszcze aktywniejszej transformacji cyfrowej banków, a w efekcie może przynieść oszczędności i wspomóc redukcję kosztów.W jego opinii wyzwaniem będą też przesunięcia między sektorami gospodarki i ekspozycja sektora bankowego na branże szczególnie dotknięte spadkiem popytu. W Banku Pekao stosuje się podejście sektorowe, umożliwiające jeszcze bardziej adekwatną odpowiedź na te cykliczne i strukturalne zmiany.- W przypadku szybkiego wdrożenia programów szczepień i opanowania pandemii COVID-19 można spodziewać się powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostową, co powinno pozytywnie przełożyć się na wyniki sektora bankowego. W takim scenariuszu popyt na kredyt powinien rosnąć, co przy działaniach repricingowych dokonywanych przez banki powinno przełożyć się na wzrost przychodów w sektorze. Środowisko niskich stóp procentowych powoduje, że model "bankowości za zero" jest nie do utrzymania - zauważa Tomasz Kubiak.Koszty operacyjne, ze względu na sukcesywne działania restrukturyzacyjne i digitalizację, mają szansę pozostać stabilne. Pewną niewiadomą są koszty ryzyka, których skala będzie widoczna po okresie wygasania rządowych programów pomocowych.Adam Pers, wiceprezes mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, jest zdania, że rok 2021 będzie na pewno inny niż 2020. - Pamiętam, że na wiosnę, kiedy sytuacja z COVID była zupełnie nowa, z moich rozmów z klientami wynikało, że zaraz wydarzy się coś strasznego. Teraz, kiedy de facto znowu mamy lockdown, klienci reagują z dużą dozą spokoju - zauważa Adam Pers.- Zakładając, że pandemia zostanie opanowana, 2021 będzie czasem odbicia gospodarki - dodaje.Zdaniem wiceprezesa mBanku w branży bankowej sporo negatywnych czynników zostało już zakumulowanych, a aktywność przedsiębiorców nie powinna być niższa niż w tej chwili. Można zatem zakładać, że jeżeli ożywienie w gospodarce będzie następować, przychody banków powinny lekko wzrastać. Widać też, że banki tną koszty, niektóre bardzo agresywnie.- Pod dużym znakiem zapytania stoi zachowanie portfela kredytowego. Opinie na ten temat są skrajne. Niektórzy twierdzą, że to, co najgorsze już za nami i zasadnicze rezerwy są utworzone. Są też głosy, że w 2020 roku utworzono rezerwy oczywiste, na klientów, którzy wcześniej mieli problemy, a COVID ich jedynie „dobił”. W tych rezerwach nie widać klientów, którzy korzystali z pomocy PFR i problemy są jeszcze przed nimi. Ja uważam, że w roku 2021 nowe rezerwy będą tworzone. Nie podzielam jednak opinii, że wszystko co najgorsze jest za nami, a także tych, które wieszczą krach - analizuje Adam Pers.- Jeśli mielibyśmy opisać przewidywania na rok 2021 jednym słowem, to byłaby to „niepewność” – podkreśla Mateusz Solak, członek zarządu Getin Noble Banku.- Przede wszystkim w zakresie dalszego rozwoju pandemii – już obecnie mówi się o kolejnej fali oraz jej wpływie na wiele kluczowych obszarów działalności banków. Nadal niewiadomą pozostaje skala przyszłorocznego bezrobocia. Dodatkowo, brak możliwości przyjęcia racjonalnych założeń dotyczących przyszłości ogranicza aktywność inwestycyjną firm ze wszelkimi negatywnymi tego następstwami. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na cały sektor bankowy będzie również polityka RPP względem stóp procentowych - dodaje Mateusz Solak.Członek zarządu Getin Noble Banku jest zdania, że przyszły rok nie powinien zbytnio różnić się od 2020. Jego głównym determinantem pozostanie pandemia. Jej efekty uboczne będą definiować główne wyzwania zarówno dla sektora bankowego, jak i dla polskiej i światowej gospodarki.- Potencjał dochodowy banków uległ istotnemu obniżeniu w następstwie podjętych przez RPP decyzji o obniżeniu stóp procentowych prawie do zera. Negatywny efekt cięcia stóp zmaterializował się w wynikach praktycznie natychmiast. Głównym ryzykiem dla sektora bankowego jest dalsza erozja przychodów, zwiększona presja regulacyjna i związane z tym obciążenia kapitałowe, jak i finansowe. Mogą one w połączeniu z negatywnymi skutkami obniżki stóp zredukować zysk sektora do wartości historycznie niespotykanych. Banki w dalszym ciągu mogą szukać oszczędności w kosztach osobowych i operacyjnych. Może mieć to również pozytywne skutki – we wdrażaniu nowych technologii (chmury, robo-czaty, etc.), a także w upraszczaniu i automatyzacji procesów operacyjnych – w szczególności dla klientów detalicznych - wyjaśnia Mateusz Solak.- W 2021 roku, przy założeniu ustępowania pandemii, w efekcie wprowadzenia szczepień na masową skalę, zniesienia obostrzeń aktywności, trwałej poprawy nastrojów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz stopniowej odbudowy popytu krajowego i zagranicznego, oczekujemy w banku solidnej poprawy koniunktury gospodarczej. W całym 2021 roku spodziewamy się wzrostu PKB o 4,2 proc. - mówi w rozmowie z WNP.PL Wojciech Hann, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska.Zdaniem wiceprezesa BOŚ, jest spora szansa, że kontynuacja ożywienia w gospodarce globalnej, przemysł i handel zagraniczny będą w 2021 roku stabilizować aktywność ekonomiczną.- W trakcie przyszłego roku bardzo ważnym elementem odbudowy koniunktury gospodarczej powinny być inwestycje publiczne oraz inwestycje spółek z istotnym udziałem Skarbu Państwa. W tym kontekście ogromny potencjał dla wzrostu mogą mieć inwestycje z tytułu transformacji energetycznej oraz ograniczenia emisyjności. Na ten cel szacuje się, że potrzebne będzie wydatkowanie ok. 200 mld zł w perspektywie do 2030 roku. Istotnym elementem będą w tym obszarze środki unijne - podkreśla Wojciech Hann, dodając, że kluczowym wyzwaniem w przyszłym roku będzie zachowanie przedsiębiorstw.- Dotychczas, m.in. dzięki pomocy publicznej, sytuacja wygląda całkiem dobrze. Niemniej trzeba pamiętać, że te procesy dostosowań przedsiębiorstw mają nieliniowy charakter, a ich dynamika jest wysoka. Uważam, że firmy prywatne będą nadal ostrożne w podejmowaniu nowych inwestycji. Pierwszych symptomów poprawy oczekujemy w II połowie przyszłego roku - uważa wiceprezes BOŚ.W jego opinii bilans ryzyk dla aktywności gospodarczej w przyszłym roku jest zrównoważony. Po stronie ryzyk są negatywne dla gospodarki skutki wzrostu niewypłacalności firm i likwidacji miejsc pracy. Z kolei in plus może zaskoczyć odbicie aktywności w warunkach silniejszej od oczekiwanej poprawy nastrojów konsumentów i przedsiębiorców dzięki ustępowaniu pandemii za sprawą powszechnych szczepień.Wojciech Hann jest zdania, że w 2021 roku sytuacja finansowa banków będzie wypadkową z jednej strony prawdopodobnego dalszego wzrostu kosztów ryzyka oraz obniżenia wyniku odsetkowego, a z drugiej strony oczekiwanej poprawy otoczenia makroekonomicznego.- Zapewne obniży się wynik odsetkowy banków w porównaniu z 2020 r. Ultra niskie stopy procentowe będą dotykać banków przez cały 2021 rok (wobec tylko części 2020 roku) przy ograniczonych możliwościach zmniejszania oprocentowania rachunków i depozytów (granica 0 proc.). Ponadto jest mało prawdopodobne, by RPP rozpoczęła zacieśnianie polityki pieniężnej już w 2021 roku - twierdzi Hann.Z kolei poprawa otoczenia makroekonomicznego powinna wpłynąć na poprawę nastrojów oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych i podmiotów korporacyjnych, skutkując stopniowym wzrostem popytu na kredyt w trakcie 2021 roku, co będzie wspierało przychody odsetkowe i prowizyjne w przyszłym roku.- Oczekujemy, że po spadku wartości kredytów konsumpcyjnych i kredytów przedsiębiorstw w tym roku, 2021 przyniesie powrót dodatniego wzrostu tych kredytów - mówi wiceprezes BOŚ.Ostatecznie - jego zdaniem - dla wyniku sektora bankowego w całym 2021 roku kluczowe będzie kształtowanie się odpisów z tytułu ryzyka kredytowego.