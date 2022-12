Banki czeka sądny dzień. Już szykują się na najgorsze

Niekorzystny dla banków wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych może zaburzyć równowagę sektora bankowego - wskazuje KNF. Ale - według analityków - banki są dobrze przygotowane na najgorszy scenariusz - i kapitałowo, i operacyjnie.

Gdyby na mocy wyroku TSUE doszło do unieważnienia umów kredytowych, a banki nie mogłyby pobierać wynagrodzenia za udostępnienie kapitału, pojawiłby się realny problem dla gospodarki w postaci niewypłacalności kilku dużych banków - akcentują przedstawiciele administracji publicznej.

Analitycy podchodzą jednak do tej kwestii z "chłodną głową", skupiając się na czynnikach, które powinny zapobiec katastrofie w sektorze bankowym.

Wskazują m.in. na dobrą pozycję kapitałową banków, pozwalającą na zwiększanie rezerw, rosnącą liczbę ugód i jeden nieoczywisty aspekt, być może ważniejszy od wyroku TSUE.

Niekorzystny wyrok w postępowaniu przed luksemburskim Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) spowoduje konieczność sporządzenia przez banki gigantycznych odpisów, o których już zresztą słychać.

Spór przed trybunałem toczy się o możliwość odebrania bankom prawa do „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału” - poprzez unieważnianie umów kredytowych zawieranych w walutach obcych (głównie we frankach). Przyznanie możliwości darmowego korzystania z kapitału kredytobiorcom, których umowa kredytowa została unieważniona, skutkowałoby stratami prowadzącymi do kryzysu bankowego. Przed wyrokiem TSUE poznać ma opinię rzecznika generalnego, która przedstawiona ma być 16 lutego 2023 roku. Wyrok w tej sprawie zapaść powinien w drugim kwartale 2023 roku.

Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wskazywał, że przyznanie możliwości darmowego korzystania z kapitału kredytobiorcom to dla banków koszt wynoszący ok. 100 mld zł, a systemowi groziłaby upadłość jednego albo nawet kilku dużych banków...

Jak wynika z informacji pochodzących z administracji publicznej, do których dotarła redakcja WNP.PL, sprawa kredytów frankowych to „tykająca bomba w sektorze bankowym”. Gdyby doszło do unieważnienia umów kredytowych, a banki nie mogłyby pobierać wynagrodzenia za udostępnienie kapitału, pojawiłby się realny problem dla gospodarki - w postaci niewypłacalności kilku dużych banków.

Analitycy podchodzą jednak do tematu z "chłodną głową" i wskazują na czynniki, które powinny zapobiec katastrofie w sektorze bankowym.

Banki są zasobne w kapitał, aby tworzyć kolejne rezerwy

Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities wskazuje, że rynek finansowy nie zakłada optymistycznego scenariusza dla banków, ale takowy nie zaburzy pracy sektora.

- Nie sądzę zatem, aby wyrok TSUE doprowadził do jakichkolwiek upadłości w sektorze. Po pierwsze: zawiązane już rezerwy dają bankom pewien komfort, a dodatkowo liczba ugód z kredytobiorcami systematycznie rośnie. Rezerwy na kredyty frankowe wynoszą już kilkadziesiąt miliardów złotych. To pozwala zakładać, że banki są, przynajmniej częściowo, przygotowane na negatywne rozstrzygnięcie. Oczywiście przy niekorzystnym wyroku trzeba będzie zapewne te rezerwy powiększyć, ale dobra sytuacja kapitałowa większości banków pozwoli dokonać tego bez większych przeszkód - mówi WNP.PL Łukasz Jańczak.

Jak wynika z informacji NBP, banki zarobiły w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku prawie 10 mld zł.

- Bazowe założenie jest takie, że rezerwy będą wciąż rosły, a aktywna praca z ostatnich miesięcy pokazuje, że sektor pozostaje przygotowany na negatywny scenariusz. Dodatkowo jest duże prawdopodobieństwo, że banki wypracują w przyszłym roku dobre wyniki, a to da bufor pod zwiększanie rezerw - bez ryzyka zaburzeń po stronie współczynników kapitałowych - dodaje analityk.

Duże państwowe banki mogą liczyć na "rządowy spadochron"

Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion mówi, że nawet w przypadku problemów płynnościowych dużych banków pomocną dłoń z pieniędzmi podatników wyciągnie do nich rząd.

- Przy ewentualnym niekorzystnym wyroku TSUE dla banków, być może mniejsze banki z dużą liczbą kredytów frankowych w portfelach będą faktycznie zagrożone niewypłacalnością... Większe sobie powinny poradzić, bo miały dużo czasu na wypracowanie mechanizmów ochronnych, a te państwowe dostaną zapewne jakiś spadochron - mówi WNP.PL Kuczyński.

Jego zdaniem fakt, że banki nie będą mogły pobrać opłat za korzystanie z kredytu wywoła pewne turbulencje. Jego zdaniem istotny będzie jednak aspekt społeczny.

- Niekorzystny wyrok wywoła oburzenie społeczne o nierówne traktowanie kredytobiorców - w zależności od tego w jakiej walucie się zadłużyli, ale nie wieszczy on żadnej katastrofy systemowej. Dobrze byłoby to uregulować ustawą, która pozwoliłaby na jednolite traktowanie kredytobiorców, obawiam się jednak, że poprzez sposób tworzenia prawa w Polsce mogłaby ona przynieść więcej szkody niż pożytku - konstatuje analityk.

W przyszłym roku to nie TSUE a kombinacje ze stawką WIBOR będą problemem

Piotr Kuczyński zwrócił uwagę na zastąpienie stawki WIBOR nowym "bankowym tworem", czyli stawką WIRON.

- Myślę, że jednak bardziej kwestia WIBOR-u może być punktem zapalnym w dalszej części przyszłego roku. Pojawiają się bowiem zapowiedzi chęci sądowego unieważniania umów z WIBOR-em pod dziwacznymi pretekstami... Jeśli rząd szybko nie wkroczy i nie zahamuje tego trendu, może się skończyć katastrofą sektora bankowego - prognozuje analityk.

Dodaje, że WIBOR jest niekorzystny jeżeli spodziewane są podwyżki stóp procentowych, a lwia część takowych już raczej za nami (11 podwyżek z rzędu wywindowało referencyjną stopę proc. z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc.).

- Jeśli zaczną się obniżki, a te w końcu nastąpią, to nowy twór - WIRON, który „patrzy w przeszłość" i bardziej opłaca się w cyklu podwyżek stóp - też stanie się problemem dla kredytobiorców - mówi Kuczyński.

Przypomnijmy, że stopy procentowe w Polsce pozostają na niezmienionym poziomie od września 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej nie zakończyła co prawda cyklu, a jedynie go zatrzymała, ale coraz więcej ekonomistów zaczyna mówić o potencjalnych obniżkach stóp pod koniec przyszłego roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl