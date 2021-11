Banki dały zarobić i najpewniej tak pozostanie

Prawdopodobne dalsze podwyżki stóp procentowych, a także perspektywa rozwiązania kwestii kredytów frankowych sprawiają, że pozytywny trend w polskim sektorze bankowym powinien być kontynuowany. Zobaczmy, jak wyglądają ostatnie wyniki finansowe polskich banków.

Marża odsetkowa netto w III kwartale sięgnęła 2,64 proc. wobec 2,59 proc. w II kwartale.Wynik z opłat i prowizji (prowizyjny) osiągnął 634,9 mln zł i był większy o 15 proc. w porównaniu do III kw. 2020 roku i 6 proc. wobec II kw. 2021 roku.W ciągu ostatnich 12 miesięcy papiery Santander Bank Polska zanotowały wzrost o 157 proc.Skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 638,4 mln zł, co oznacza wzrost o 45 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Narastająco, po trzech kwartałach tego roku, bank osiągnął wynik netto w wysokości 1 639,3 mln zł, czyli o 60 proc. wyższy niż w tym samym okresie 2020 roku.117 proc. - to wzrost notowań ING w ostatnim roku.Zysk netto grupy mBanku w trzecim kwartale 2021 roku spadł do 26,6 mln zł, ze 100,6 mln zł rok wcześniej, zmniejszył się więc o 74 proc. rok do roku i 76 proc. kwartał do kwartału. Okazał się jednak o 47 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie 18,1 mln zł. Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 1,6 mln zł do 48 mln zł. Bankowi przybywa spraw z frankowiczami.Na akcjach mBanku można było zarobić wyjątkowo dużo. Spółka zyskała w ostatnim roku aż 350 proc.; za jeden papier trzeba płacić ponad 540 zł."Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2021 roku spadł do 153,9 mln zł z 231,5 mln zł rok wcześniej" - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 4 proc. poniżej rynkowych oczekiwań, określonych na poziomie 160 mln zł.„BNP Paribas Bank Polska planuje w pierwszym kwartale 2022 roku ogłosić nową strategię na lata 2022-2025. Bank liczy na dalszą poprawę wskaźnika koszów do dochodów i zakłada, że będzie zawiązywał kolejne rezerwy na portfel kredytów frankowych” - mówił prezes BNP Paribas Przemek Gdański.W ostatnim roku notowania BNP Paribas zwyżkowały o 167 proc.Dobre wyniki operacyjne i poprawa efektywności kosztowej. Wyniki finansowe obciążone rezerwami na kredyty walutowe – tak można podsumować wyniki Banku Millennium po trzech kwartałach 2021.Skonsolidowany wynik netto grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł -823 mln zł (-311 mln zł w III kwartale).Strata spowodowana była utworzeniem rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 1 573 mln zł (526 mln zł w III kwartale).Do tego doszły koszty indywidualnych ugód z kredytobiorcami kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich – to 218 mln zł (w porównaniu ze 146 mln zł w III kwartale).Bank Millennium także dał solidnie zarobić inwestorom. 271 proc. wzrostu akcji na GPW to jego wynik od listopada 2020 roku.Imponująco wyglądają także wyniki Alior Banku. W raporcie banku czytamy, że zysk netto grupy w trzecim kwartale 2021 r. to 150,4 mln zł wobec 81,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 84 proc. względem III kw. 2020 r.Jeszcze lepiej wygląda wynik po trzech kwartałach bieżącego roku. Zysk netto grupy Alior Banku wynosi 382,3 mln zł; w tym samym czasie rok wcześniej bank miał 431,6 mln zł straty.Akcje Alior Banku zyskały w ostatnim roku aż 348 proc.Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 93,4 mln zł, wobec 114,67 mln zł zysku rok wcześniej (18,6 proc. mniej), co sytuuje go 16 proc. powyżej rynkowych oczekiwań. Zdaniem analityków prognozy zostały przebite na pozostałych przychodach, dzięki wysokim zyskom z tradingu, a także na kosztach operacyjnych. Wyniki banku są szansą na podniesienie prognoz na kolejne lata.Jak podali przedstawicie banku, Handlowy na początku 2022 roku planuje zaprezentować nową strategię, nadal chce wypłacać dywidendę i w kolejnych kwartałach utrzymywać koszty ryzyka w przedziale 30-40 pb.Bank Handlowy na GPW zyskał 96 proc. (w ostatnim roku).Pozytywnie zaskoczył wynik Getin Noble Banku. Zysk netto Grupy, związanej z Leszkiem Czarneckim, w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 11,2 mln zł wobec 69,8 mln zł straty rok temu. To drugi kwartał z rzędu, w którym bank osiągnął dodatni wynik finansowy."Został on wypracowany bez istotnego wpływu zdarzeń jednorazowych, jest kolejnym potwierdzeniem skuteczności działań banku w celu osiągnięcia trwałej rentowności, która w dalszej perspektywie umożliwi mu odbudowę wskaźników kapitałowych powyżej norm regulacyjnych" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes banku Artur Klimczak.W ciągu ostatniego roku kurs Getinu zwyżkował o 117 proc."Do poziomu sprzed pandemii wzrósł zysk BOŚ Banku. Zysk netto Grupy BOŚ w trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 23,9 mln zł wobec 4,7 mln zł kwartał wcześniej i 10,8 mln zł w trzecim kwartale 2020 r." – poinformował bank.Gorzej prezentują się wyniki banku po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Banku Ochrony Środowiska wypracowała zysk netto na poziomie 30,7 mln zł wobec 50,5 mln zł rok wcześniej (spadł o 39 proc.).BOŚ podał, że pozytywny wpływ na wypracowany wynik miał wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji. W III kwartale wynik odsetkowy sięgnął 88,5 mln zł, czyli wzrósł o 5 proc. względem III kwartału 2020 r. W wyniku opłat i prowizji wyniósł 35,2 mln zł, co oznacza wzrost o 2 proc. rdr.Za jedną akcję BOŚ Banku płacimy dzisiaj nieco ponad 12 zł, co oznacza wzrost o 140 proc. w ciągu roku.