Banki dotknięte pandemią, ale sektor działa stabilnie

Nie ma podstaw do kreślenia apokaliptycznych scenariuszy w bankowości. Sytuacja, z którą banki zmierzyły się w ostatnich tygodniach, jest precedensowa, ale uwidacznia jedynie dobre przygotowanie sektora - zapewnia w rozmowie z WNP.PL prezes BOŚ Bogusław Białowąs.

Czeka nas ograniczenie akcji kredytowej i spodziewamy się wzrostu kosztów ryzyka w perspektywie kolejnych trzech kwartałów - uważa prezes BOŚ.

Jego zdaniem obniżenie stóp procentowych przez RPP wpłynie na spadek wyniku odsetkowego o ponad 1,5 mld zł.

W każdej sytuacji należy dostrzegać możliwości rozwoju biznesu - pod warunkiem, że umiejętnie i elastycznie dostosowuje się swój model biznesowy do zmian otoczenia rynkowego - podkreśla Bogusław Białowąs.

Dzielone operacje, wprowadzenie pracy zdalnej, ograniczenie pracy placówek stacjonarnych na rzecz intensyfikacji operacji w kanałach zdalnych - to wyzwania, które w wielu bankach wymagały powołania sztabów kryzysowych i podejmowania wielu niestandardowych działań. Z operacyjnego punktu widzenia jest to wyzwanie.



Co czeka nas w najbliższych miesiącach - na podstawie dotychczasowych obserwacji?



– Jesteśmy świadkami ciekawego zjawiska, jakim jest funkcjonowanie instytucji o rozbudowanych operacjach i rozległych sieciach oddziałów w warunkach ograniczonej mobilności. Doświadczenia zdobyte w tym czasie zmienią myślenie oraz sposób działania organizacji w przyszłości.



Widzimy potencjał w pracy zdalnej i redukcji powierzchni biurowej umożliwiającej zespołom funkcjonowanie w formule tzw. „Split Operations”. Każdego dnia obserwujemy, jak odpowiedzialni są nasi pracownicy i dostrzegamy ich zaangażowanie w utrzymanie ciągłości procesów. Oczywiście dostrzegamy również pewne niedogodności związane z realizowaniem działań w nowej formule, ale elastycznie dostosowujemy się do nowej sytuacji.



Z biznesowego punktu widzenia z pewnością czeka nas ograniczenie akcji kredytowej i spodziewamy się wzrostu kosztów ryzyka w perspektywie kolejnych trzech kwartałów.



Obecny kryzys jest specyficzny. Dotyka gospodarkę selektywnie i są branże, które w najbliższych miesiącach czeka rozkwit. Zmienia się nastawienie konsumentów i ich nawyki zakupowe. Inaczej podchodzi się teraz do kwestii oszczędzania. Wszystkie te zmiany, w zależności od tego jak długo będziemy żyli w takich warunkach, wpłyną na formułę prowadzenia działalności.