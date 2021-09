Banki drzew i łąki kwietne w drugiej edycji Zielonego Budżetu Katowic

Banki sadzonek drzew, nowe skwery czy łąki kwietne – to niektóre spośród 89 projektów przyjętych do realizacji w drugiej edycji Zielonego Budżetu Katowic. Podobnie, jak w przypadku budżetu obywatelskiego, projekty wskazali mieszkańcy; najciekawsze wybrali do realizacji specjaliści.

Na realizację "zielonych" pomysłów mieszkańców przeznaczono 3 mln zł spośród 20,6 mln zł, jakimi dysponuje w tym roku budżet obywatelski Katowic. Jak podało w czwartek biuro prasowe katowickiego magistratu, w przyszłym roku w mieście zrealizowanych zostanie 89 projektów o wartości blisko 2,8 mln zł.

"Katowice stają się coraz bardziej zielone, a duża w tym zasługa mieszkańców, którzy zgłaszają swoje pomysły do Zielonego Budżetu. Już pierwsza edycja pokazała, czego katowiczanie potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu. Jeszcze większa liczba zgłoszeń oraz zróżnicowanie projektów w tym roku pokazuje, że to ważne narzędzie do wprowadzenia zmian w zakresie zazielenienia dzielnic, ale też edukacji ekologicznej" - powiedział cytowany w informacji miasta jego prezydent Marcin Krupa.

W ubiegłorocznej, pierwszej edycji Zielonego Budżetu, wpłynęło 128 wniosków, z których do realizacji wybrano 54, o wartości blisko 2 mln zł. W tym roku mieszkańcy zgłosili 164 wnioski. Do realizacji wybrano m.in. odtworzenie zieleni wokół Małego Stawu w Parku im. Tadeusza Kościuszki, utworzenie zielonego skweru na osiedlu Kokociniec, powstanie łąk kwietnych w Podlesiu czy Osiedlu Tysiąclecia.

Mieszkańcy dzielnic oraz miasta będą mogli również skorzystać odpowiednio z Dzielnicowego i Katowickiego Banku Drzew, dysponującego sadzonkami drzew do zazieleniania okolicy. Zadania o takim charakterze zostały wybrane dla Śródmieścia, Koszutki, Dąbrówki Małej, Janowa-Nikiszowca, Murcek i Kostuchny.

Wśród wybranych do realizacji projektów zakładających wsparcie dla zwierząt znalazły się: montaż budek lęgowych i karmników w Zarzeczu, postawienie domku dla dzikich pszczół na łące w Parku Bolina czy domki dla jeży rozlokowane na zielonych terenach Wełnowca-Józefowca.

Sfinansowane zostaną też projekty edukacyjne, m.in. warsztaty "Jeż w Kato to nasz zwierz!", zajęcia o owadach zapylających (w Zawodziu) czy cykl spotkań szkoleniowych pod hasłem "Bliżej Natury" dla mieszkańców Kostuchny. W przedszkolu nr 13 na Osiedlu Witosa realizowany będzie cykl warsztatów propagujących aktywną postawę wobec przyrody.

W zeszłym roku wśród wybranych projektów było np. zazielenienie 22 przystanków (po jednym w każdej dzielnicy Katowic), urządzenie zielonego skweru przed "Superjednostką" (jednym z największych budynków mieszkalnych w Polsce), stworzenie ogrodu deszczowego w dzielnicy Brynów, montaż budek lęgowych dla ptaków czy posadzenie nowych drzew, krzewów i kwiatów w całym mieście.

Do Zielonego Budżetu można zgłaszać projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury można zgłosić zadnia dotyczące np. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji skwerów i parków, tworzenia łąk kwietnych czy opieki nad starymi drzewami, a także warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Jak wyjaśniają władze miasta Zielony Budżet jest podobny do "zwykłego" budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków oraz ich weryfikacji formalnej i merytorycznej. W ostatnim etapie komisja urzędników i zewnętrznych ekspertów wybiera najciekawsze projekty do realizacji w kolejnym roku.

Zielony Budżet to stosunkowo nowe rozwiązanie, dające mieszkańcom możliwość zgłaszania ekologicznych projektów. Oprócz Katowic, pomysł wdrożono m.in. w Lublinie i Białymstoku, na których wzorowały się Katowice. Więcej informacji na temat Zielonego Budżetu Katowic można znaleźć na stronie katowice.eu/zielonybudzet.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl