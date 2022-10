Banki i Allegro napędzają polską giełdę po ataku paniki

Piątkowe notowania przynoszą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie solidne odreagowanie ostatnich spadków. Na fali wzrostu apetytu ma ryzyko najmocniej zwyżkują wyprzedane ostatnio walory banków i Allegro.

Po czwartkowej panicznej końcówce notowań na warszawskiej giełdzie piątek (14 października) przynosi zasłużone odreagowanie.

Liderami piątkowego odbicia na GPW są banki oraz Allegro, najbardziej powściągliwie reagują zaś spółki energetyczne.

Indeks WIG20 rośnie o prawie 3 proc., zwyżkują wszystkie spółki w indeksie, a liderem wzrostów jest Allegro.

Po nerwowej końcówce czwartkowych (13 października) notowań i silnym odbiciu na Wall Street warszawskie indeksy przystąpiły do odrabiania spadków. Około godz. 13.30 WIG20 rośnie o ponad 3 proc. i walczy o trwałe przebicie poziomu 1 400 pkt., WIG zyskuje 2,4 proc. Problematyczne pod kątem upatrywania w piątkowych wzrostach czegoś więcej niż odreagowania są relatywnie niskie obroty - po półmetku notowań na spółkach z WIG30 wynoszą około 400 mln zł.

Od początku roku WIG20 spadł o 39 proc., znajduje się w zaawansowanej fazie bessy (spadki sukcesywnie postępują od roku) więc silne odbicia - jak to piątkowe - pojawiają się co jakiś czas. I tak, 4 października WIG20 zyskał 4,5 proc., 9 września wzrósł o 4,2 proc. W międzyczasie pojawiły się trzy sesje z około 4-proc. spadkami.

Wyprzedane Allegro liderem wzrostów, mocne banki, słaba energetyka

Liderami piątkowego odbicia są banki oraz Allegro, najbardziej powściągliwie reagują zaś spółki energetyczne.

Kurs Allegro osiągnął w czwartek nowe historyczne minimum na poziomie poniżej 18 zł za jedną akcję. Skrajnie wyprzedany walor (w miesiąc akcje potaniały o 22 proc.) dołowany przez rewizję prognoz jest liderem odbicia w piątek. Akcje drożeją o około 7 proc., przy dużych obrotach, przekraczających 120 mln zł.

Dobre nastroje przed weekendem wspierają także notowania banków. Sektorowy WIG-Banki rośnie najmocniej ze wszystkich indeksów, o około 3,5 proc., a wzrostom w sektorze przewodzą Santander Bank Polska, ING Bank Śląski oraz Pekao, które rosną o ponad 4 proc.

Szalejąca inflacja w USA dyktuje nastroje, od paniki do euforii

Inwestorzy odreagowują panikę, jaka wkradła się na warszawski parkiet w czwartek po publikacji danych o inflacji w USA.

Przemysław Kwiecień analityk XTB wskazuje, że pierwsza reakcja na inflację była bardzo nerwowa, a potem jednak wydarzyło się coś niezwykłego. Amerykańskie indeksy, które w pewnym momencie były już 3 proc. pod kreską, ostatecznie zamknęły dzień z ponad 2 proc. zwyżkami. Podobny zwrot nastąpił na rynku walutowym (choć w nieco mniejszej skali). O początkowej panicznej wyprzedaży złotego pisaliśmy wczoraj.

Przyczyn takiej zmienności analityk widzi kilka.

- W momencie zwrotu pojawiła się informacja, że model EBC wskazuje na mniejszą od oczekiwanej przez rynek skalę podwyżek stóp. Mówi się też o kapitulacji grających na krótko, która wywołała efekt kaskady. Wydaje się, że to drugie tłumaczenie jest bliżej prawdy. Patrząc na wiele reakcji na ważne raporty i wydarzenia, często obserwujemy bardzo dynamiczne zwroty akcji, które czasem zdają się nawet nie mieć wielkiego sensu. Jeśli jednak spojrzymy na to, co się wydarzyło, trudno uznać, że to dobra informacja dla rynku. Rynki cały czas próbują szukać światełka w miejscu, w którym było ono do tej pory - u banków centralnych. Przynajmniej jednak Fed wydaje się być nieugięty, a zatem te nadzieje mogą okazać się ponownie źle ulokowane - wylicza Kwiecień.

Na zmianę trendu na rynku akcyjnym nie ma na razie co liczyć, ale być może mijający tydzień pozwolił uklepać tzw. dołek na WIG20 (1 337 pkt.). Jakość piątkowego odreagowania będzie można ocenić w przyszłym tygodniu.

