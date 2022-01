Banki idą w ekologię. Pieniędzy będzie coraz więcej

Banki będą finansować inicjatywy proekologiczne, które obejmą wszystkie dziedziny ochrony środowiska.

Getin Noble ostrożnie, mBank - ekspansywnie

- Wszystkie te działania bank będzie podejmował z należytą dbałością o zachowanie przyjętego na przyszły rok poziomu apetytu na ryzyko, w tym kosztu ryzyka – dodaje prezes Hann.Istotnych zmian w polityce kredytowej w 2022r. nie planuje SGB-Bank.- Tak jak dotychczas, realizować będziemy politykę zbalansowaną, w najwyższym stopniu zapewniającą bezpieczeństwo naszym depozytariuszom i zrzeszonym bankom spółdzielczym – wyjaśnia prezes SGB-Banku Mirosław Skiba. - Obserwujemy zmiany legislacyjne wpływające na możliwość dochodzenia należności banków w segmencie rolników indywidualnych. Nie należy wykluczać, że wcielone już w życie i planowane w przyszłości zmiany w regulacjach prawnych wpłyną na modyfikacje naszego apetytu na ryzyko. Jednocześnie mamy świadomość, że ten segment klientów jest istotny zwłaszcza w bankach spółdzielczych.SGB-Bank w zasadzie nie udziela kredytów klientom indywidualnym, dlatego też nie przywiduje zmian w swojej polityce - np. w kwestii kredytów hipotecznych. Ten segment rynku odczuwać będzie negatywne skutki wzrostu stóp procentowychJak wyjaśnia Mateusz Solak, członek zarządu Getin Noble Banku, bank będzie w 2022 roku prowadził ostrożną i adekwatną do warunków rynkowych politykę kredytową.Z kolei mBank będzie kontynuował ekspansję zarówno na rynku kredytów detalicznych, jak i korporacyjnych.- Oferta kredytowa mBanku dla klientów detalicznych będzie się skupiać głównie na kredytach hipotecznych. Naszym celem strategicznym jest zdobycie trzeciej pozycji na rynku pod względem nowo udzielanych kredytów hipotecznych, dzięki zaawansowanemu cyfrowemu procesowi sprzedaży i obsługi wniosków do 2023 roku. Będziemy też kontynuować udzielanie kredytów niehipotecznych, głównie do własnej bazy klientów - mówi Joanna Filipkowska, wicedyrektor ds. relacji inwestorskich mBanku.W dziedzinie oferty dla klientów korporacyjnych, mBank chce skupiać się głównie na klientach z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie pochodzących z perspektywicznych sektorów, takich jak odnawialne źródła energii, e-commerce, ochrona zdrowia i przemysł farmaceutyczny.