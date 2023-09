Banki krwawią na giełdzie po zaskakującej decyzji RPP

Po zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych aż o 75 punktów procentowych, do 6 proc., notowania banków na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zanurkowały. WIG20 zniżkuje o około 3 proc.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała w środę, 6 września, o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych, do 6 proc. Inwestorzy rzucili się do wyprzedaży papierów banków.

W pierwszych godzinach po ogłoszeniu decyzji najmocniej tracą Alior Bank oraz PKO BP, odpowiednio o 9,9 proc. i 7,5 proc.

Spośród branżowych indeksów najmocniej spada WIG-banki, który osuwa się o ponad 6 proc.

Na około godzinę przed zakończeniem sesji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, indeks szerokiego rynku WIG zniżkuje o 2,1 proc. WIG20 spada o około 3,1 proc., zmierzając w kierunku poziomu 1944 pkt, najniższego od czerwca tego roku. To reakcja na środową, zaskakującą dla rynku decyzję Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych, do 6 proc. Nieco lepiej na giełdzie prezentują się średnie i małe firmy. Indeksy mWIG40 oraz sWIG80 osuwają się odpowiednio o 2,1 proc. i 1,2 proc. Wartość obrotów zbliża się do 900 mln zł.

Akcje największych banków boleśnie odczuwają decyzję RPP

Przez cały dzień to spółki energetyczne ściągały rodzimy parkiet w dół, jednak decyzja RPP spowodowała, że do tego grona dołączyły banki. Notowania Alior Banku spadają o niemal 9,9 proc., a PKO BP - o 7,5 proc. Kiepsko wyglądają też kursy największych instytucji finansowych w kraju. Walory Banku Pekao przeceniają się o 8,7 proc., a mBanku o 4,7 proc. To wszystko przekłada się na spadek indeksu WIG-banki o około 6,5 proc.

Spółki energetyczne nadal nie mogą się podnieść

Choć to banki przejęły obecnie pałeczkę najmocniej zniżkujących spółek na GPW, to branża energetyczna nie pozostaje dłużna. Indeks WIG-energia zniżkuje o około 4,1 proc. Mocna przecena sięgająca 6,5 proc. dotyczy papierów Taurona, a ponad 4 proc. tracą papiery PGE. Co ważne, pierwsza z wymienionych spółek ma dziś przedstawić wyniki finansowe po I półroczu.

