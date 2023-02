Banki mają coraz więcej ugód z frankowiczami

Na koniec 2022 r. banki w Polsce miały zawartych około 48-50 tys. ugód z frankowiczami. Ich liczba stale rośnie - pisze Business Insider Polska.

Ostatnie miesiące przyniosły wzrost zainteresowania frankowiczów porozumieniami pozasądowymi. Widać to także w rosnącej liczbie ugód, które zawarto w ostatnim czasie.

Poszczególne banki mają różne podejście do tematu ugód - jedne oferują je chętniej szerokiej grupie klientów, inne tylko wybranym, różnią się też zasady i warunki przewalutowania.

Widać też, że jako pierwsze powszechne ugody wprowadziły banki państwowe, więc znaczenie ma także podejście akcjonariusza strategicznego.

Ostatnio banki częściej proponują ugody, choć nie przyjął się w całym sektorze jednolity model ich zawierania sugerowany przez szefa KNF.

Bolesna i kosztowna alternatywa. Lepiej więc zawrzeć ugodę

Robią to, bo alternatywa — czyli unieważnianie umów przez sądy (teraz frankowicze wygrywają niemal około 95 proc. spraw, uzyskując takie wyroki) — jest bardziej kosztowna.

- Porozumienia są dla banków lepsze pod względem finansowym niż długie, kosztowne i najczęściej skazane na porażkę batalie sądowe z własnymi klientami (co ma także negatywne skutki reputacyjne) - ocenia Business Insider Polska.

Serwis zwraca uwagę, że poszczególne banki mają różne podejście do tematu ugód, jedne oferują je chętniej szerokiej grupie klientów, inne tylko wybranym, różnią się też zasady i warunki przewalutowania. W dużej mierze na strategię banku wpływ na wielkość frankowego portfela w stosunku do kapitałów czy wszystkich kredytów oraz tempo napływu pozwów. Widać też, że jako pierwsze powszechne ugody wprowadziły banki państwowe, więc znaczenie ma także podejście akcjonariusza strategicznego.

PKO BP był pierwszy. Już w 2021 r. chciał zawierać ugody

PKO BP jako pierwszy, w październiku 2021 r., uruchomił powszechny program ugód, tzn. dostępny dla niemal każdego frankowicza. Bazuje na pomyśle szefa KNF, co oznacza, że bank przelicza frankowy kredyt i traktuje go tak, jakby od początku był złotowym (oprocentowanym na podstawie średniej marży i WIBOR w tamtym czasie).

- Bank PKO BP zawarł do tej pory 20 tys. ugód, to całkiem sporo nawet odnosząc tę liczbę do dużego portfela, jaki miał na koniec 2021 r. (niespełna 100 tys.). To oznacza, że około 25 proc. portfela zostało objętych porozumieniami - wylicza Business Insider Polska.

Jak dodaje, od początku 2021 r. ugody na własnych zasadach oferuje Bank Millennium. Nie ujawnia konkretnych warunków, twierdząc, że są negocjowane indywidualnie, ale z informacji od klientów wynika, że najczęściej proponowane jest przewalutowanie po kursie około 2,9-3,2 zł (dla porównania średni kurs udzielania hipotek frankowych w sektorze to mniej więcej 2,55 zł, a obecny oscyluje wokół 4,7 zł). Dotychczas bank zawarł 18 tys. porozumień, co jest całkiem niezłą liczbą, bo na koniec 2022 r. miał 38 tys. czynnych kredytów tego typu.

Z kolei mBank niedawno podał, że w trzy miesiące podpisał 2,8 tys. polubownych umów.

- Według naszych szacunków instytucja ta ma około 38-40 tys. hipotek frankowych - podaje Business Insider Polska.

Porozumienia na własnych zasadach. Banki nie podają szczegółów

Santander Bank Polska już ponad rok temu rozpoczął pilotaż. Zawiera porozumienia na własnych zasadach, a nie według pomysłu szefa KNF. Wygląda na to, że ostatnio rozszerzył program i niektórzy kredytobiorcy są skłonni akceptować warunki. Kredytodawca podał, że na koniec grudnia miał zawartych 2,6 tys. ugód i odnotował przyśpieszenie w czwartym kwartale, w którym podpisał 1,2 tys. porozumień. Zarząd stwierdził, że dostrzega zwiększone zainteresowanie klientów. Na koniec 2022 r. bank miał nieco ponad 21 tys. frankowych umów.

BNP Paribas Banku Polska jeszcze nie opublikował raportu dotyczącego ugód frankowych. Business Insider podaje, że nank dogaduje się z klientami na własnych zasadach, warunki są indywidualnie negocjowane, ale prawdopodobnie wciąż tylko kontynuuje pilotaż i nie jest to zupełnie powszechny program. Do końca września 2022 r. przedstawił frankowiczom 4,8 tys. indywidualnych propozycji, a liczba zawartych ugód to 825, czyli jest niewielka, ale nieduży jest też jego frankowy portfel — według szacunków BNP Paribas ma nieco ponad 15 tys. umów tego typu.

ING Bank Śląski do końca 2022 r. zawarł 459 ugód z frankowiczami, dla porównania jego portfel tych kredytów liczył wtedy 3,3 tys. umów. BOŚ podał, że od startu programu w styczniu 2022 r. do końca września 2022 r. miał 253 zawarte ugody spośród portfela liczącego 4,3 tys. umów.

