Banki na fali wznoszącej

Przedstawiciele krajowych banków są zgodni: rok 2022 powinien być rokiem znacznej poprawy wyników sektora bankowego, który jednak liczy się z presją płacową i regulacyjną oraz rosnącymi kosztami ryzyka.

W środowisku rosnących stóp procentowych i podwyższonej inflacji możliwe jest wyraźne zwiększenie stopy zwrotu w sektorze bankowym.

Przy stopach procentowych na poziomie 3 proc. wynik sektora może być wyższy o kilkadziesiąt procent w porównaniu do 2021 roku.

Są jednak czynniki studzące optymizm. Rosną koszty. Nierozwiązany pozostaje spór prawny wokół kredytów frankowych. Niektórzy klienci sektora mogą wpaść w tarapaty.

Wyższe stopy procentowe pomogą bankom

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, jest zdania, że banki w Polsce są dobrze spozycjonowane do wzrostu, a jego potencjał pozostaje istotny. Posiadają wysokie poziomy kapitału. Dzięki jego nadwyżkom ponad minimum regulacyjne są w stanie absorbować ewentualne straty kredytowe nawet w pesymistycznych scenariuszach makro.



Krajowe banki znajdują się też w awangardzie rozwoju cyfrowego na tle globalnym, dynamicznie transformują swój model biznesowy, digitalizują model obsługi, szukają dochodów pozaodsetkowych, wykraczają ofertą poza tradycyjne usługi bankowe, odpowiadając na rosnące oczekiwania klientów.



W opinii Skiby, pomimo funkcjonowania w wymagającym otoczeniu regulacyjnym, krajowe instytucje potrafią utrzymywać się w gronie czołowych innowatorów, dostarczając gospodarce coraz lepszych rozwiązań i usług finansowych, wspierających jej rozwój, w szczególności cyfrowy.

– Długoterminowy potencjał wzrostu sektora bankowego w Polsce jest istotny, co wyraża m.in. niska penetracja gospodarki kredytem vs UE oraz spadający od kilku lat udział kredytów w relacji do PKB, w szczególności w obliczu wysokich potrzeb kredytowania transformacji energetycznej w nadchodzących latach – wyjaśnia Leszek Skiba.



Prezes Banku Pekao zwraca uwagę, że solidny wzrost gospodarczy – według projekcji banku +4 proc. w 2022 r. i +5 proc. w 2023 r. – będzie czynnikiem wspierającym odbudowę wyników sektora bankowego.



– W tej najbliższej przyszłości czynnikiem wspierającym działalność banków w Polsce będzie z pewnością wzrost stóp procentowych, którego cykl został rozpoczęty już w październiku (pierwsza podwyżka o 40 punktów bazowych) oraz kontynuowany w listopadzie, grudniu i styczniu (podwyżki kolejno o 75 pb i następnie dwa razy o 50 pb). Oczekujemy, że do końca 2022 r. stopa referencyjna wzrośnie do 3,00 proc., stwarzając bankom bardziej korzystne warunki działalności i generalnie podnosząc ich skłonność do finansowania gospodarki – analizuje Leszek Skiba.

Presja płacowa i ryzyko w sektorze bankowym

