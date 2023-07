Banki nie obserwują znaczącego wzrostu liczby wniosków o wydanie zaświadczenia ws. kredytu CHF - ZBP

Po czerwcowym wyroku TSUE banki nie obserwują skokowego wzrostu sądowych pozwów, a także znaczącego zwiększenia liczby klientów zainteresowanych uzyskaniem z banku zaświadczenia do pozwu frankowego - poinformował prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

"Spraw sądowych jest obecnie około 135 tys., nie widzimy tutaj skokowego zwiększenia dynamiki po orzeczeniu TSUE, aczkolwiek miarodajne dane można będzie oceniać po około 3 miesiącach... proces przygotowania pozwów oczywiście trwa" - powiedział we wtorek na konferencji Białek.

"Wyznacznikiem tego, że można się spodziewać większej liczby pozwów jest liczba wniosków o zaświadczenia, które są składane po to, by przygotować materiał do pozwu sądowego (...) nie widzimy znaczącego zwiększenia - dynamika jest mniej więcej podobna (...)" - dodał.

W połowie czerwca TSUE wydał wyrok w sprawie w sprawie C-520/21, dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu w CHF. TSUE uznał, że prawo UE stoi na przeszkodzie, aby banki mogły się domagać dodatkowych roszczeń po unieważnieniu umowy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl