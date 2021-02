Banki oswojone z pandemią. Więcej pieniędzy dla firm, ale nie dla wszystkich

Banki obawiają się pogorszenia sytuacji firm i gospodarstw domowych. Jednak w najbliższych miesiącach przewidują łagodzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych i dla sektora MSP oraz utrzymanie dotychczasowych kryteriów w stosunku do dużych firm.

Branże podwyższonego ryzyka

Czytaj też: Szykuje się rok srebra. Na razie kurs windują giełdowi rebelianci Jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, I kwartał 2021 r. przyniesie dalsze łagodzenie kryteriów polityki kredytowej i istotny wzrost popytu. Gorzej będzie w całym 2021 roku. Powinien wystąpić spadek popytu w wyniku m.in. pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.W segmencie kredytów konsumpcyjnych NBP w 2021 roku prognozuje spadek popytu w zdecydowanej większości banków, wywołany głównie ryzykiem pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i spadkiem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku. W I kwartale 2021 r. – nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej i wzrost popytu.Jak wygląda to w poszczególnych bankach?Bank Spółdzielczy BPS przyjął zasadę, że na czas pandemii koronawirusa podmiot, którego dochód pochodzi z branży zdiagnozowanej przez bank jako wykluczona, nie dostanie finansowania.Podobnie jest w Banku Millennium. Potencjalny kredytobiorca zatrudniony na umowę o pracę w przedsiębiorstwie, które działa w branży podwyższonego ryzyka (np. w firmie o niestabilnej sytuacji rynkowej), powinien liczyć się z brakiem akceptacji tego typu źródła dochodu. Forma umowy nie ma tu znaczenia. Ostateczną decyzję podejmie bankowy analityk finansowy.Tomasz Kubiak, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion finansowy, wyjaśnia, że polityka kredytowa banku jest na bieżąco dostosowywana do zmian w otoczeniu makroekonomicznym.– Spodziewana poprawa sytuacji gospodarczej w 2021 roku spowoduje wzrost aktywności kredytowej banku, który będzie ukierunkowany na wybrane obszary (sektory gospodarki oraz produkty detaliczne), z większym wykorzystaniem kanałów elektronicznych. Ekspansja kredytowa będzie prowadzona z zachowaniem utrzymywanego w Pekao od lat bezpiecznego profilu ryzyka kredytowego, m.in. poprzez odpowiednią dywersyfikację, konserwatywne podejście oraz głęboką wiedzę o sytuacji klienta, wynikającą z długotrwałych relacji – mówi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Kubiak.Wojciech Hann, wiceprezes BOŚ, podkreśla, że bank – zgodnie ze swoją misją – będzie kontynuował finansowanie podmiotów prowadzących działalność w szeroko rozumianej branży ekologicznej, wspierając rozwiązania przyjazne środowisku i służące wzmocnieniu zrównoważonego rozwoju.– W 2021 roku nadal będziemy stosować szczególne rozwiązania w zakresie oceny zdolności kredytowej, uwzględniające podejście wynikające z Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju opracowanego przez KNF. Umożliwia ono, między innymi, udzielanie finansowania w oparciu o perspektywiczną zdolność kredytową. W przypadkach, gdy będzie zachodzić taka potrzeba, będziemy wspierać naszych klientów poprzez udogodnienia dotyczące spłat kredytów – dodaje Wojciech Hann.Z kolei Mateusz Solak, członek zarządu Getin Noble Banku, wyjaśnia, że polityka kredytowa banku w 2021 roku będzie „ostrożna i adekwatna do warunków rynkowych”.