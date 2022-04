Banki podnoszą oprocentowanie kont oszczędnościowych i lokat

Część banków podnosi oprocentowanie kont oszczędnościowych i lokat. Od piątku oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych w PKO BP wzrosło do 0,5 proc. W Pekao SA oprocentowanie standardowego konta oszczędnościowego od 4 maja wyniesie 1 proc., a konta premium - 1,2 proc.

Oprocentowania na rachunkach oszczędnościowych i lokatach rośnie.

W kwietniu Rada Polityki Pieniężnej po raz siódmy z rzędu podniosła stopy procentowe. Główna stopa, referencyjna wzrosła do 4,50 proc. w skali rocznej.

Banki przygotowują nowe oferty swoich produktów.

Od piątku oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych w PKO BP zostało podwyższone z 0,01 proc. do 0,5 proc. W przypadku produktów PKO Konto Dziecka i Rachunek SKO Konto dla Ucznia oprocentowanie środków do 2,5 tys. zł sięgnie 0,8 proc., powyżej tej kwoty - 0,5 proc.

Oprocentowanie lokaty na nowe środki na 12 miesięcy od piątku jest na poziomie 2,5 proc. w skali roku, a w bankowości osobistej i prywatnej 3,3 proc. W przypadku lokaty 3-miesięcznej stawka wynosi 2 proc., a w bankowości osobistej i prywatnej - 2,5 proc. w skali roku.

Oferta w Pekao SA

Bank Pekao SA poinformował, że od 4 maja podwyższa standardowe oprocentowanie kont oszczędnościowych posiadanych przez obecnych i nowych klientów. Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym i Koncie Oszczędnościowym Mój Skarb dla dzieci do 18 lat wzrośnie do 1 proc., a na Koncie Oszczędnościowym Premium do 1,2 proc.

W promocji dla nowych klientów dostępnej od 28 kwietnia do 31 lipca w bankowości mobilnej PeoPay, internetowej Pekao24 i w oddziałach oprocentowanie wyniesie 3,5 proc. na 6 miesięcy: do 400 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym Premium, do 100 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym oraz do 3 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym Mój Skarb dla dzieci.

Pekao SA podwyższa też oprocentowanie lokat. W promocji dostępnej od 15 kwietnia u doradców premium (dla nowych i obecnych klientów) Lokata na Nowe Środki do 1 mln zł będzie oprocentowana od 2,25 proc. do 2,75 proc. (w zależności od tego, czy będzie to lokata na trzy, sześć czy dwanaście miesięcy). Z kolei w promocji oferowanej od 28 kwietnia Lokata mobilna PeoPay (oferta dla obecnych i nowych środków, dla nowych i obecnych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe i włączą e-wyciągi) stawka oprocentowania wyniesie 2,5 proc. na 3 miesiące do 30 tys. zł.

Nowa oferta mBanku i Banku Millennium

mBank skorygował ofertę produktów oszczędnościowych 19 kwietnia. Oprocentowanie eKonta oszczędnościowego do 99,9 tys. zł wzrosło z 0,01 do 0,75 proc., a nadwyżki ponad tę kwotę - do 1,00 proc. Podniesiono też oprocentowanie rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie (Premium z 0,20 do 1,50 proc., a Standard z 0,01 do 0,50 proc.) oraz lokat terminowych (z 0,01 proc. do 0,50 proc.). W przypadku 6-miesięcznej lokaty na nowe środki oprocentowanie wzrosło do 0,7 proc.

W Banku Millennium w ofercie obowiązującej do 14 maja oprocentowanie nowych środków do 200 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym Profit wynosi 2,5 proc. w skali roku. Promocyjne oprocentowanie będzie naliczane przez 60 dni.

