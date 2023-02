Banki pracują nad rewolucyjną zmianą. Kredyty hipoteczne mogą być tańsze

Banki pracują nad wprowadzeniem do umów kredytowych nowej stawki WIRON, która zastąpić ma WIBOR. Przyszli kredytobiorcy na tę zmianę czekają, bo może ona oznaczać potencjalnie tańsze kredyty.

Banki zapowiadają wprowadzenie do oferty kredytów hipotecznych opartych o nową stawkę WIRON, która zastąpić ma WIBOR, najwcześniej w II kw. 2023 roku, choć bardziej prawdopodobne, że stanie się to dopiero jesienią. Być może na tę zmianę warto jednak czekać, bo może się ona wiązać potencjalnie z niższym oprocentowaniem kredytu.

Oprocentowanie kredytów opartych o WIRON będzie szybciej aktualizowane

Dzięki zamianie WIBOR-u na WIRON kredytobiorcom ma być łatwiej porównać oferty kredytów hipotecznych w różnych bankach, a już po zaciągnięciu zobowiązania ich oprocentowanie będzie szybciej aktualizowane.

— Zamiana stawek WIBOR na WIRON to dobra zmiana dla klientów, bo łatwiej będzie im porównać oferty hipotek. Teraz nie zawsze do końca wiedzieli, na który parametr zwracać uwagę: wysokość raty, marżę czy łączne oprocentowanie. Niektóre kredyty były na stawce trzy-, inne na sześciomiesięcznej, inne były daty aktualizacji rat. Teraz to wszystko się uprości. Banki, poza ceną, będą więc mogły konkurować sprawnością procesu kredytowego i obsługi klienta – mówi w rozmowie z Business Insider jeden z bankowców.

Zamiana WIBOR-u na nowy wskaźnik korzystna dla kredytobiorców

Dzięki kilku istotnym różnicom w stosunku do swojego poprzednika WIRON jest indeksem korzystniejszym dla kredytobiorców. Po pierwsze bazuje na danych z przeszłości (np. WIRON 1M z ostatniego miesiąca), w przeciwieństwie do WIBOR-u, który odzwierciedla przyszłą cenę pieniądza (np. WIBOR 3M określa poziom stóp rynkowych za trzy miesiące). W większym stopniu niż poprzedni wskaźnik WIRON opiera się na transakcjach faktycznie przeprowadzonych i uwzględnia też rynek przedsiębiorstw, a nie tylko międzybankowy.

Banki chcąc zwiekszyć sprzedaż kredytów, mogą być skłonne do obniżania cen

Ze względu na odmienny charakter i inną metodę wyliczeń, WIRON może być więc niższy od WIBOR-u. Co do tego, czy przełoży się to jednak na niższy koszt kredytów dla klientów, bankowcy nie są tacy pewni.

— Dużo będzie zależeć od tego, jakie warunki zabezpieczeń ryzyka stopy procentowej na nowej stawce zdołają wypracować departamenty skarbu banków. Zespoły produktowe raczej nie będą skłonne podwyższać ceny. Marża decyduje nie tylko o zysku finansowym banku, ale też zależy od ryzyka kredytowego, stanowi też swoiste narzędzie regulowania tempa napływu wniosków kredytowych. Nie możemy brać ich zbyt wiele, bo w 21 dni musimy zdążyć wydać decyzję kredytową. Być może banki bardziej skłonne do zwiększenia sprzedaży będą próbowały nieco obniżyć ceny – mówi jeden z bankowców zarządzających sprzedażą hipotek w jednym z czołowych banków w Polsce.

Więcej na ten temat pisze Business Insider.

Zobacz naszą rozmową ze Zbigniewem Jagiełłą, byłym prezesem PKO BP

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl