Banki przykręcają śrubę. O kredyt będzie coraz trudniej

Banki będą ograniczać akcję kredytową, zapowiadają też bardziej elastyczne, selektywne i sektorowe podejście do udzielania kredytów. Są bowiem obszary rynku, które mimo spowolnienia gospodarczego mają dobre perspektywy.

- Spodziewamy się ożywienia gospodarczego w drugiej połowie roku, bank nie przewiduje zmian w zakresie finansowania w ramach narzuconych norm prawnych – wyjaśnia prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

- Będziemy bacznie obserwować sytuację naszych bieżących i potencjalnych klientów szukających finansowania pod kątem parametrów ryzyka kredytowego. Jednocześnie nie zamierzamy zamykać się na nowy biznes - dodaje wiceprezes Banku Pekao Paweł Strączyński.

- W przypadku klientów o trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej możliwe będzie partnerskie wypracowanie ścieżki restrukturyzacji, uwzględniającej dobro obydwu stron – mówi prezes SGB-Banku Mirosław Skiba.

Banki przewidują utrzymanie dotychczasowych kryteriów dla kredytów hipotecznych oraz zaostrzenie warunków dla firm i klientów starających się o kredyt konsumpcyjny - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, obejmującego prognozy na I kw. 2023 r.

W raporcie czytamy, że pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i sytuacji gospodarstw domowych istotnie ograniczyło aktywność na rynku kredytowym w IV kwartale 2022 r. "Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw" - napisano w raporcie NBP.

Obszary rynku, które mimo spowolnienia gospodarczego mają dobre perspektywy

- Będziemy bacznie obserwować sytuację naszych bieżących i potencjalnych klientów szukających finansowania pod kątem parametrów ryzyka kredytowego. Jednocześnie nie zamierzamy zamykać się na nowy biznes - dodaje wiceprezes Banku Pekao Paweł Strączyński.

Bank Pekao widzi obszary rynku, które mimo spowolnienia gospodarczego mają dobre perspektywy: - Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w finansowaniu transformacji energetycznej. Widzimy również szanse na wzrost biznesu w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie już od pewnego czasu radzimy sobie coraz lepiej na tle rynku. Jako bank o charakterze bardziej korporacyjnym i mający bardzo bezpieczny profil finansowy, czego nie można powiedzieć o części naszych konkurentów, znacząco obciążonych problemami z kredytami frankowymi, mamy apetyt na wzrost w przyszłym roku – podsumowuje Paweł Strączyński.

Ożywienie gospodarcze w drugiej połowie 2023 roku

- Generalnie nie widzimy większych zagrożeń dla naszego funkcjonowania i udzielania kredytów – wyjaśnia prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz. - Biorąc pod uwagę, że spodziewamy się ożywienia gospodarczego w drugiej połowie roku, bank nie przewiduje zmian w zakresie finansowania w ramach narzuconych norm prawnych – dodaje.

ING Bank Śląski od dłuższego już czasu pracuje nad selektywnymi i sektorowymi politykami w tym zakresie. Zawsze w momentach pewnych zaburzeń recesyjnych bank patrzy na finansowanie podmiotów gospodarczych z punktu widzenia sektorowego – co jest normalną procedurą.

- Co istotne – zawieszamy sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy roku, kiedy to planujemy wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte o indeks WIRON. W tym czasie będziemy oferować klientom kredyty hipoteczne tylko z oprocentowaniem okresowo stałym. Wprowadzając tę zmianę, realizujemy założenia Mapy Drogowej opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dla procesu zastąpienia WIBOR-u przez WIRON, czyli nowy wskaźnik typu Risk Free Rate – mówi prezes ING Banku Śląskiego.

Brunon Bartkiewicz zwraca uwagę, że zgodnie z tym dokumentem w przypadku istniejącego portfela detalicznych produktów hipotecznych opartego o WIBOR, jego konwersja na nowy wskaźnik nastąpi w 2025 roku. Wówczas w klauzulach odsetkowych zastosowany będzie WIRON, powiększony o spread korygujący określony w planowanym rozporządzeniu Ministra Finansów, które wprowadzi nowy wskaźnik referencyjny do umów kredytowych.

Gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 oraz warunki geopolityczne związane z wojną w Ukrainie

Emil Ślązak, p.o. prezes BOŚ, zwraca uwagę, że w czerwcu 2021 r. Bank Ochrony Środowiska przyjął nową strategię biznesową na lata 2021-2023, której kluczowym celem jest utrzymanie przez bank pozycji lidera zielonego finansowania.

- Zgodnie z ekologiczną misją promowania zrównoważonego rozwoju, BOŚ będzie w jeszcze większym stopniu koncentrować się na wsparciu swoich klientów w zielonej transformacji. Finansowanie inicjatyw proekologicznych będzie obejmować wszystkie dziedziny ochrony środowiska, m.in. rozwój odnawialnych źródeł energii, podnoszenie efektywności energetycznej w przemyśle, gospodarkę obiegu zamkniętego, termomodernizację i poprawę jakości powietrza – wyjaśnia Emil Ślązak.

Plan aktywności kredytowej banku uwzględnia gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 oraz warunki geopolityczne związane z wojną w Ukrainie. - W tym zakresie intencją BOŚ jest dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu tych następstw na jakość portfela kredytowego. Wszystkie te działania bank będzie podejmował z należytą dbałością o zachowanie przyjętego poziomu apetytu na ryzyko, w tym kosztu ryzyka – dodaje Emil Ślązak.

Utrzymać dotychczasowy poziom sprzedaży pomimo zmian w obrębie polityki kredytowej.

Członkini zarządu VeloBanku Paulina Strugała wyjaśnia, że bank działa ostrożnie w obszarze ryzyka, na co wpływa otoczenie makroekonomiczne. - Jednym z naszych głównych celów jest obniżenie kosztu ryzyka dla nowych kredytów. Podejmowane są działania, aby utrzymać dotychczasowy poziom sprzedaży, pomimo zmian w obrębie polityki kredytowej. Planujemy wdrożenie nowych produktów, które będą odzwierciedlać zdefiniowany w strategii poziom apetytu na ryzyko oraz zwiększenie liczby klientów, którym bank zaoferuje produkty kredytowe w kanałach online w sposób automatyczny – podkreśla Paulina Strugała.

Wypracowanie ścieżki restrukturyzacji, która będzie uwzględniać dobro obydwu stron

Polityka kredytowa będzie cechowała się elastycznością w podejściu do zmieniających się potrzeb klientów – wskazuje Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku. - Będzie też uwzględniała zachowanie bezpieczeństwa funkcjonowania banku. Banki spółdzielcze będą kontynuowały akcje wspierające klientów w trudnych czasach, m.in. przez oferowanie kredytów na zabezpieczenie płynności, kredytów obrotowych i zabezpieczonych gwarancjami BGK. W przypadku klientów o trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej możliwe będzie partnerskie wypracowanie ścieżki restrukturyzacji, która będzie uwzględniać dobro obydwu stron – dodaje Mirosław Skiba.

