Banki straszą frankowiczów. Nie mają racji?

- Efektem lobbingu bankowego jest dość spójny przekaz z różnych źródeł, jakoby skutki ewentualnego unieważnienia umowy miały być dla klientów bardziej niekorzystne od dalszego spłacania kredytu według dotychczasowych zasad. W tym celu wypuszczono w obieg medialny kilka straszaków - mówi adwokat Dariusz Wółkiewicz.

Po drugie – twierdzenie, że klient będzie musiał natychmiast oddać kapitał, jest nie do końca właściwe. Najpierw bank musi wezwać do zapłaty tej kwoty z tytułu nieważności, ale nie zrobi tego dopóki toczy się spór (inaczej przyznałby się do nieważności umowy).- Zrobi to zapewne po uprawomocnieniu się wyroku, a więc za kilka lat, w którym to okresie kredytobiorcy dokonają kolejnych spłat rat, a więc suma ewentualnego zwrotu będzie jeszcze mniejsza, a może nawet to klient uzyska roszczenie o zwrot, jeżeli suma spłat przekroczy kapitał - dodaje Dariusz Wółkiewicz.Drugi straszak bankowy przekonuje, że oprócz zwrotu kapitału klienci będą musieli jeszcze zapłacić wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału. To zdaniem adwokata również chybiony argument.- Zasadniczym roszczeniem w przypadku zalegania z zapłatą świadczenia pieniężnego (a takim roszczeniem żądanie przez bank zwrotu kapitału) jest roszczenie o zapłatę odsetek od zaległości. Niemniej odsetki są należne od momentu wezwania do zapłaty z tytułu nieważnej umowy, a póki co banki takich wezwań nie kierują – zaznacza Dariusz Wółkiewicz.Po drugie – przyjmując teoretycznie, że kredytobiorca korzystał z cudzego kapitału, to najczęściej czynił to przez krótki okres do momentu zakupu nieruchomości czy innego aktywa, na który zaciągany był kredyt.- Po trzecie – jeżeli przyjąć istnienie takiego roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, to także kredytobiorcy mają takie roszczenie, bo spłacały raty na poczet nieważnej umowy, bank te pieniądze otrzymywał i mógł korzystać z tego kapitału – analizuje adwokat.Trzecim straszakiem bankowym jest twierdzenie, że przedawnienie roszczeń banku biegnie od momentu uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność. Nieważność z art. 58 kc (a taka jest najczęstsza podstawa uznania czynności za nieważną) ma charakter ex tunc, a więc istnieje od samego początku.Dariusz Wółkiewicz zwraca uwagę, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem bieg przedawnienia dla świadczenia nienależnego spełnionego w ramach nieważnej umowy rozpoczyna się od momentu spełnienia świadczenia. Jeżeli bank udostępnił kapitał w ramach nieważnej umowy to co do zasady rozpoczęcie biegu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału nastąpiło w momencie uruchomienia kredytu.Co do zasady, gdyż można obecnie zauważyć w orzecznictwie liberalizację tej zasady (według Wółkiewicza słuszną) w przypadku umów wzajemnych, iż jeżeli strony wykonują taką umowę, choć jest nieważna, to nie można mówić o rozpoczęciu biegu przedawnienia.- Po wyroku TSUE obie strony sporu przedstawiają i pewnie długo będą przedstawiać własne argumenty prawne. Źle jeżeli argumenty te mają na celu nie tylko przedstawienie określonego poglądu jurydycznego, ale również zniechęcenie czy zastraszenie drugiej strony do dochodzenia swoich praw przed sądem. Należy też mieć na uwadze, iż to sąd ostatecznie zdecyduje o tym, jaką podstawę – podsumowuje mec. Wółkiewicz.