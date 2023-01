Banki w 2023 r. będą miały swoje nowe problemy

Inflacja, koszty regulacyjne, spowolnienie gospodarcze, kredyty walutowe, kryzys energetyczny, bezrobocie, wojna w Ukrainie - oto zestaw wyzwań czekających banki w 2023 roku. Zapytaliśmy o to ich szefów.

W 2023 r., podobnie jak w roku 2022, czynniki regulacyjne i makroekonomiczne pozostaną kluczowe dla wyników banków. Wyniki sektora bankowego w dużej mierze są uzależnione od decyzji leżących poza nim.

Wciąż wysoka inflacja będzie negatywnie oddziaływać na koszty działalności banków, ale także na wiele obszarów życia i funkcjonowania zarówno gospodarstw domowych, jak również większości podmiotów gospodarczych.

W roku 2023 mogą także materializować się ryzyka dla kredytów hipotecznych w walutach obcych, co istotnie wpłynie na niektóre instytucje finansowe.

Prawdopodobne spowolnienie wzrostu gospodarczego może owocować gorszą spłatą zobowiązań i obniżoną jakością portfela kredytowego.

Na nasze pytania odpowiadają: Brunon Bartkiewicz - prezes ING Banku Śląskiego, Paweł Strączyński - wiceprezes Banku Pekao, Paulina Strugała i Mirosław Boda z zarządu VeloBanku, Emil Ślązak - pełniący obowiązki prezesa Banku Ochrony Środowiska, Mirosław Skiba - prezes SGB-Banku, Marcin Kujawski - starszy ekonomista w Banku BNP Paribas

ING Bank Śląski: Nie przewidujemy wielkich uderzeń w sektor

- W perspektywie roku 2023 głównym czynnikiem jest inflacja, która będzie się utrzymywać na wysokim poziomie - wskazuje Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego. - Inflacja wpłynie na aktywność gospodarczą, która - jak oczekujemy - stopniowo będzie ulegała pewnemu obniżeniu. Optymistycznie patrząc, już pod koniec przyszłego roku możemy być mile zaskoczeni dobrymi odczytami - dodaje.

Istotne są też kwestie regulacyjne i rozstrzygnięcia prawne.

- Tu oczekujemy jednoznacznych rozstrzygnięć, które pozwolą polskim bankom funkcjonować we względnie normalnych warunkach, a nie w otoczeniu podważania wszelkich umów, które banki zawierały ze swoimi klientami - podkreśla Brunon Bartkiewicz.

W ocenie prezesa ING Banku Śląskiego największym wyzwaniem makroekonomicznym będzie kwestia określenia długości procesu pacyfikacji wskaźników inflacji.

- Chodzi o to, w jaki sposób będziemy ograniczać pętlę kosztowo-wynagrodzeniowo-cenową. Idąc dalej - czy uda nam się odwrócić pętlę wzrostową elementów inflacji – wskazuje prezes ING Banku Ślaskiego. - Sądzimy, że tempo przyrostu cen od drugiego kwartału przyszłego roku będzie miało tendencję spadkową. To ma duże znaczenie - dodaje Bartkiewicz.

Kolejnym wyzwaniem będzie odsetek przedsiębiorstw i klientów, którzy nie poradzą sobie z sytuacją na rynku. - Nie przewidujemy, że to będzie odsetek znaczący, niemniej pozostaje to niewiadomą - zastrzega Bartkiewicz i dodaje, że wyniki sektora bankowego w dużej mierze są uzależnione od decyzji leżących poza sektorem.

Nie wiadomo też, jak w bieżącym roku będzie wyglądała kwestia rezerw i kosztów ryzyka. - Spodziewamy się, że nie będzie to wielki wpływ, tak samo nie spodziewamy się, aby procesy recesyjne miały mieć jakiś pogłębiony charakter. Nie widzimy symptomów, aby tak miało być – wskazuje prezes ING Banku Śląskiego.

W jego ocenie oczywiste jest, że pewna część podmiotów zarówno korporacyjnych, jak i detalicznych nie będzie miała zdolności do obsługi kredytu.

- Ze względu na to, że w ING prowadzimy dość konserwatywną politykę udzielania kredytów, zakładamy, że bank będzie dotknięty trudnościami związanymi z brakiem zdolności do obsługi kredytów w znacznie mniejszym stopniu niż całość rynku. A ponieważ nie przewidujemy wielkich uderzeń w sektor, to i nie przewidujemy takich uderzeń w bank. Gdyby sytuacja gospodarcza miała podlegać jednak nieprzewidywalnemu pogorszeniu, banki mają obowiązek tworzyć rezerwy na wypadek pogorszenia się warunków makroekonomicznych - dodaje Brunon Bartkiewicz.

Banku Pekao SA: Trudno o wiarygodne prognozy na rok bieżący

W ocenie wiceprezesa Banku Pekao Pawła Strączyńskiego najważniejszym czynnikiem wpływającym na sektor w przyszłym roku będzie spowolnienie gospodarcze, które może przełożyć się na stagnację wolumenów kredytowych oraz pogorszenie kondycji klientów sektora bankowego. Ciągle wysoka inflacja będzie negatywnie oddziaływać na koszty działalności sektora. Dużą niewiadomą są również koszty regulacyjne.

- Największym wyzwaniem makroekonomicznym w 2023 roku będzie spowolnienie gospodarcze i jego skutki. Dodatkowo utrzymuje się duża niepewność odnośnie efektów kryzysu energetycznego, który może kulminować w pierwszych miesiącach przyszłego roku. W negatywnym scenariuszu czynniki te mogą spowodować wzrost stopy bezrobocia i pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw, a więc wpłynąć negatywnie na profil kredytowy klientów banków - wskazuje Paweł Strączyński.

W opinii wiceprezesa Banku Pekao u progu roku trudno stawiać wiarygodne prognozy. Towarzyszy nam duża niepewność związana z wojną na Ukrainie, kryzysem energetycznym oraz spowolnieniem gospodarczym. Dużą niewiadomą są też koszty regulacyjne.

Wysokość kosztów ryzyka będzie pochodną głębokości spowolnienia gospodarczego w przyszłym roku.

- Zazwyczaj w okresach spowolnienia gospodarczego koszt ryzyka miał tendencję do wzrostu. Warto jednak zauważyć aktywną działalność rządu mającą zmniejszać negatywny wpływ tego czynnika zarówno na gospodarstwa domowe (m.in. wakacje kredytowe, zamrożenie cen energii do pewnego pułapu zużycia), jak i przedsiębiorstwa (m.in. wsparcie dla branż zużywających duże ilości energii). Działania te powinny wpływać stabilizująco na kondycję finansową klientów sektora, a co za tym idzie, na koszt ryzyka – analizuje Paweł Strączyński.

I dodaje, że wakacje kredytowe pozytywnie wpływają na jakość portfela kredytów hipotecznych. Są po to, aby uchronić przed spadkiem jakości aktywów kredytowych.

- W Banku Pekao nie widzimy oznak pogorszenia jakości portfela kredytowego. W III kw. 2022 r. nasze koszty ryzyka wyniosły 51 punktów bazowych, a narastająco po trzech kwartałach tylko 44 pkt bazowe. Są więc one pod pełną kontrolą i utrzymują się na stabilnym poziomie, mimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego – dodaje wiceprezes Banku Pekao.

VeloBank: Gorsza spłata zobowiązań i obniżona jakość portfela kredytowego

W ocenie Pauliny Strugały, członkini zarządu VeloBanku, 2023 rok będzie wyzwaniem dla sektora bankowego. Zdecydowana większość instytucji przewiduje, że w przyszłym roku utrzyma się wysoka inflacja oraz jednocześnie wystąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego. W konsekwencji prawdopodobne jest obniżenie realnego dochodu gospodarstw domowych i spadek rentowności przedsiębiorstw.

- To może oznaczać gorszą spłatę zobowiązań i obniżoną jakość portfela kredytowego. Istnieje również ryzyko, że stosunkowo wysokie stopy procentowe oraz wysoki poziom inflacji w dalszej perspektywie zakorzenią się w systemie gospodarczym, co w przyszłości może być trudne do opanowania i stanowić wyzwanie dla całego sektora – uważa Paulina Strugała.

W jej ocenie, w roku 2023 mogą także materializować się ryzyka dla kredytów hipotecznych w walutach obcych, co istotnie wpłynie na niektóre instytucje finansowe.

Co prawda w VeloBanku nie występuje portfel kredytów hipotecznych w CHF, zatem nie jest to bezpośrednie zagrożenie, aczkolwiek sytuacja związana z tymi kredytami może silnie oddziaływać na kondycję całego sektora.

Z drugiej strony utrzymujące się wysokie stopy procentowe wpływają pozytywnie na wyniki banków z uwagi na przychody odsetkowe.

- Przygotowujemy się na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, dostosowując proces kredytowy oraz aktualizując narzędzia ryzyka. Uwzględnimy ryzyko makroekonomiczne w kalkulacji rezerw i odpisów w sprawozdaniu finansowym na koniec 2022 roku, opierając się na prognozach NBP. Niestety, z punktu widzenia jakości portfela kredytowego, mierzonej poprzez poziom rezerw i kosztów ryzyka, przyszły rok może być mało sprzyjający dla całego sektora bankowego - wskazuje członkini zarządu VeloBanku.

Pomimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego, zgodnie z nową strategią VeloBank zamierza obniżyć koszty ryzyka dla nowej sprzedaży. W szczególności w przypadku portfela pożyczki gotówkowej koszt ryzyka powinien się obniżyć do poziomu 2,5 proc. na koniec 2023 roku. W kolejnych latach ten wskaźnik będzie się systematycznie zmniejszać i na koniec 2025 roku osiągnie poziom średniej dla sektora rynkowego.

- Jednocześnie planowana jest sprzedaż portfela kredytów niepracujących w celu zmniejszenia poziomu NPL (non-perfoming loan - kredyty zagrożone - dop. red.) i zwiększenia współczynnika wypłacalności. Wdrażany jest również nowy silnik ryzyka oraz nowy system windykacyjny. Oba rozwiązania po parametryzacji powinny przyczynić się do optymalizacji procesów kredytowych oraz windykacyjnych, a w konsekwencji do obniżenia kosztów ryzyka i poziomu NPL - dodaje Paulina Strugała.

Raczej pozytywny scenariusz dla sektora na przyszły rok. Regulacje obszarem niepewności

Mirosław Boda, członek zarządu VeloBanku, ocenia, że wyzwania czekające krajowe banki w rozpoczętym roku wydają się oczywiste i są w dużej mierze kontynuacją zjawisk obecnych w roku bieżącym.

- Pisząc o wyzwaniach płynących z makro, nie sposób nie wspomnieć o niezwykle ważnym elemencie, mianowicie ryzyku regulacyjnym, które w roku 2022 solidnie poturbowało wyniki finansowe sektora. Trzeba też pamiętać, że przed nami rok wyborczy. Co prawda obecnie nie toczą się żadne dyskusje nad nowymi działaniami nadzorczymi, nowymi regulacjami mogącymi wpłynąć na sytuację sektora, ale życie pokazało, że tu zdarzenia mogą być dynamiczne. Potencjalne działania mające na celu ograniczanie inflacji czy łagodzenie jej wpływu pozostają z pewnością obszarem istotnej niepewności - wskazuje Mirosław Boda.

Boda wspomina o ryzyku prawnym związanym z kredytami walutowymi. Patrząc na skalę napływu nowych pozwów, rosnącą liczbę wyroków sądowych niekorzystnych dla banków oraz kolejne istotne orzeczenie TSUE, w roku 2023 perspektywy dla części sektora nie rysują się jego zdaniem optymistycznie. Pojawia się też kwestia ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi na stałą stopę.

- Wracając do makro… Dominującym elementem będzie w dalszym ciągu wysoka inflacja i jej konsekwencje mające negatywny wpływ na wiele obszarów życia i funkcjonowania zarówno gospodarstw domowych, jak również znakomitej większości podmiotów gospodarczych – dodaje członek zarządu VeloBanku.

Mirosław Boda ocenia, że walka ze wzrostem cen stała się głównym celem banków centralnych w EU i na świecie. Byliśmy świadkami wejścia w cykl gwałtownych podwyżek stóp procentowych. Tempo podwyżek w USA jest najwyższe od dekad. W Polsce główne stopy banku centralnego wzrosły z poziomu blisko 0 do 6,75 proc. w ciągu niespełna roku.

- Tak silne zacieśnianie polityki monetarnej na świecie implikuje dyskusję o kondycji gospodarek. Ekonomiści, bankierzy, analitycy jednoznacznie twierdzą, że stoimy u progu silnego spowolnienia w gospodarce światowej. To, że spowolnienie będzie, to jedno, pytanie, czy będzie ono takim wyzwaniem, jak wielu przewiduje – analizuje Mirosław Boda.

Kolejną – jego zdaniem – istotną kwestią jest kondycja rynku pracy, która może mieć bezpośredni wpływ na sytuację finansową sektora. Obecnie prognozy dla rynku krajowego są umiarkowanie optymistyczne, tj. osłabienie rynku pracy może być nieznaczne, co miałoby pozytywne implikacje dla banków i utrzymania dobrej jakości aktywów. Ankiety wskazują, że wiele firm planuje redukcje zatrudnienia w ciągu najbliższych miesięcy. Ważne jest jednak to, że jednocześnie znaczący odsetek firm wskazuje na potrzeby pozyskania pracowników, szczególnie w branżach dostarczających dobra pierwszej potrzeby.

- Należy podkreślić, że powyższe zjawiska mają w praktyce charakter globalny, co oznacza, że pomimo podejmowania działań przez poszczególne kraje ich skuteczność może być ograniczona, pomimo również wysokich kosztów ich wdrażania - uważa członek zarządu VeloBanku. - Nie można zapominać oczywiście o kryzysie energetycznym i gazowym w EU spowodowanym napaścią Rosji na Ukrainę, jak też samym przebiegiem i konsekwencjami tej wojny - dodaje.

Wyłączając negatywne skutki działań niezwiązanych bezpośrednio z rynkiem finansowym, Mirosław Boda widzi raczej pozytywny scenariusz dla sektora na przyszły rok.

- Może warto przejść po poszczególnych składowych rachunku zysków i strat banków. Raczej nikt nie oczekuje obniżania stóp przez RPP wcześniej niż w roku 2024, a to oznacza, że perspektywa dla wyników odsetkowych jest dość korzystna, tj. banki nadal będę korzystały ze środowiska wysokich stóp rynkowych, choć zapewne rosnące koszty bazy depozytowej wygenerują pewną presję na NIM - analizuje członek zarządu VeloBanku.

Obszarem, gdzie z całą pewnością będą napięcia, są koszty działania. W otoczeniu dwucyfrowej dynamiki wzrostu cen trudno spodziewać się, aby nie przełożyło się to na wzrosty bazy kosztowej w sektorze. Koszty działania będą najważniejszym źródłem presji ograniczającej potencjał dochodowy banków.

- W zakresie ryzyka kredytowego mam nadzieję, że pomimo wielu wyzwań stojących przed sektorem jakość aktywów nie ulegnie istotnemu pogorszeniu. Reasumując, perspektywy dla wyników sektora, pomimo wielu wyzwań wskazanych wcześniej, rysują się umiarkowanie optymistycznie. Chcąc odpowiedzialnie komentować przyszłą kondycję sektora w tak burzliwych czasach i przy obserwowanej i spodziewanej dynamice zjawisk rynkowych, trzeba jednak dodać stanowcze zastrzeżenie, że te oczekiwania obarczone są dużą niepewnością i są uzależnione od szeregu czynników, które pozostają poza wpływem sektora finansowego - podsumowuje Mirosław Boda.

BOŚ: Oczekujemy dalszego osłabienia koniunktury gospodarczej w kraju

Emil Ślązak, pełniący obowiązki prezesa Banku Ochrony Środowiska, uważa, że w 2023 r., podobnie jak w roku 2022, czynniki regulacyjne i makroekonomiczne pozostaną kluczowe dla wyników banków.

- W 2023 roku koszt ustawowych wakacji kredytowych będzie nadal poważnie wpływał na wyniki sektora bankowego. Także ryzyko prawne związane z kredytami denominowanymi w walutach obcych zapewne utrzyma się, co może skutkować dalszym obciążeniem wyników banków w postaci rezerw na ryzyko prawne - wyjaśnia Emil Ślązak.

W obszarze czynników makroekonomicznych z jednej strony coraz silniej odczuwalne dla jakości portfela kredytowego będą skutki postępującego osłabienia koniunktury gospodarczej, z drugiej strony wobec obniżającej się, niemniej nadal wysokiej inflacji, trudno oczekiwać znaczącego spadku stóp procentowych, co z kolei wspierać będzie wyniki odsetkowe banków.

- W 2023 r. oczekujemy dalszego osłabienia koniunktury gospodarczej w kraju, w wyniku osłabienia koniunktury gospodarczej na świecie, skokowego wzrostu cen surowców energetycznych oraz powszechnego zacieśnienia polityki monetarnej. Wysokie ceny surowców, poprzez efekt ograniczenia siły nabywczej dochodów gospodarstw domowych, będą osłabiały konsumpcję prywatną, zaś wzrost cen surowców i niepewność co do perspektyw popytowych będą oddziaływały na osłabienie inwestycji oraz mniejszą skalę obrotów w handlu międzynarodowym – analizuje szef BOŚ.

Te zjawiska poskutkują, zgodnie z szacunkami BOŚ, obniżeniem dynamiki PKB w Polsce w okolice zera w I połowie 2023 r. (ze sporym prawdopodobieństwem spadku PKB w I kw. w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego). W II połowie 2023 r. bank oczekuje natomiast stopniowej poprawy koniunktury gospodarczej ze wzrostem PKB na poziomie 2 proc. w IV kwartale 2023 r. Jednym z czynników, które w ocenie BOŚ będą stabilizowały koniunkturę gospodarczą, będzie kontynuacja inwestycji w obszarze zielonej transformacji.

- Nie wykluczamy również, że w 2023 r. będzie postępować proces osłabienia koniunktury, mimo że już w 2022 r. roku banki utworzyły rezerwy z tytułu ryzyka kredytowego z tym związane. Ponadto w warunkach wyraźnego spowolnienia aktywności gospodarczej i wysokich stóp procentowych trudno oczekiwać znaczącego wzrostu popytu na kredyt. Proces wyraźnego osłabienia akcji kredytowej, w szczególności w obszarze kredytów dla gospodarstw domowych, rozpoczął się w 2022 r. i słaby popyt na kredyt utrzyma się zapewne w 2023 r. To z kolei oznacza wyzwanie dla poprawy wyników prowizyjnych banków - ocenia Emil Ślązak.

Jednocześnie pomimo wyraźnego hamowania gospodarki trudno oczekiwać, by stopy procentowe wyraźnie obniżyły się w 2023 r. Inflacja, choć będzie się obniżać ze szczytów, które zapewne zobaczymy w I kw. 2023 r., najprawdopodobniej pozostanie przez większą część roku powyżej 10 proc. i dopiero pod koniec roku ma szanse osiągnąć poziom jednocyfrowy. W tych warunkach w 2023 r. przestrzeń dla obniżki stóp NBP będzie bardzo ograniczona, większe prawdopodobieństwo przypisujemy scenariuszowi obniżek stóp w 2024 r. niż w przyszłym roku. W efekcie w 2023 r. wyniki odsetkowe banków pozostaną wysokie.

- Powyżej wskazane tendencje w otoczeniu makroekonomicznym i regulacyjnym oznaczają, że wynik sektora bankowego w 2023 r. będzie miał solidną podstawę w postaci wysokiego wyniku z tytułu odsetek, natomiast o ostatecznym kształcie wyników banków zdecyduje skala rezerw z tytułu ryzyka kredytowego i prawnego oraz obciążenia finansowe z obszaru regulacyjnego – ocenia Emil Ślązak.

I dodaje, że w 2023 roku, podobnie jak w 2022, kluczowe dla koniunktury gospodarczej będzie kształtowanie się cen nośników energii w kontekście bieżącego szoku energetycznego związanego z wojną rosyjsko-ukraińską. Obecnie w bazowym scenariuszu powszechnie zakładane jest „miękkie lądowanie” gospodarki strefy euro (z płytką recesją w 2023 r.) i polskiej (wzrost PKB w 2023 r. o 0,7 proc.).

Scenariusz ten opiera się na założeniu uniknięcia powrotu w 2023 roku do rekordowych cen nośników energii (głównie gazu i energii elektrycznej) notowanych latem 2022 roku.

- Jakkolwiek ryzyko z tego tytułu w obecnym sezonie zimowym wydaje się obecnie pod kontrolą, to wciąż spore wyzwania dotyczą sezonu zimowego 2023/2024. Jest to związane z koniecznością odbudowania zapasów gazu w trakcie 2023 roku, przy już bardzo ograniczonych dostawach z Rosji, w porównaniu z 2022 rokiem. Ewentualny skokowy wzrost cen gazu (a w ślad za tym energii elektrycznej) w 2023 roku oznaczałby pogłębienie recesji w strefie euro z negatywnym wpływem na polską gospodarkę i wzrost presji na wyniki finansowe banków w następstwie pogorszenia jakości portfela kredytowego banków – analizuje szef BOŚ.

Emil Ślązak zwraca uwagę, że rok 2022 był szczególny ze względu na działania podejmowane w celu niwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19, a przede wszystkim w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Wpływ gospodarczych następstw obu tych wydarzeń na sektor bankowy będzie się utrzymywać jeszcze długo. Z pewnością jednym ze skutków jest pogorszenie kondycji finansowej części kredytobiorców. Niezależnie od tego, jak długo potrwa, bezpośrednio wpłynie na ich zdolność do terminowego regulowania zobowiązań wobec banków.

- Bank wdraża odpowiednie zabezpieczenia przed ryzykiem straty ponoszonej na ekspozycjach nieobsługiwanych poprzez tworzenie rezerw i odpisów aktualizujących. W związku z tym szacujemy, że w 2023 roku zarówno poziom rezerw i odpisów, jak i poziom kosztu ryzyka mogą być wyższe. Statystyczny proces „psucia się” portfela, w porównaniu z warunkami standardowymi, zostanie zintensyfikowany poprzez zdarzenia pośrednio wywołane przez pandemię i kryzys energetyczny, mający związek z obecną sytuacją geopolityczną, a zwłaszcza z wojną na Ukrainie – twierdzi szef BOŚ.

SGB-Bank: To czas na przygotowanie się do wyzwań w przyszłości

Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku, jest zdania, że w 2023 r. na sektor bankowy będą miały wpływ głównie: restrukturyzacja portfela walutowych kredytów mieszkaniowych, wypełnienie wymogów regulacyjnych, wyroki sądowe dotyczące kredytów frankowych, zmiany legislacyjne oraz związana z nimi konieczność dostosowania systemów informatycznych (ESG, WIRON).

- Nie bez znaczenia pozostaje aktualny poziom inflacji, perspektywa spowolnienia gospodarczego oraz turbulentne otoczenie makroekonomiczne. Wysoki poziom stóp procentowych poprawia wyniki banków. Banki jednak powinny mieć na uwadze, że jest to czas na przygotowanie się do wyzwań w przyszłości - uważa Mirosław Skiba.

Zdaniem prezesa SGB-Banku czynniki decydujące o wyzwaniach dla sektora bankowego z punktu widzenia makroekonomicznego można podzielić na kilka grup:

* polityczne - m.in. długoterminowy wpływ działań wojennych w Ukrainie, sytuacja w Unii Europejskiej,

* ekonomiczne - m.in. koniunktura gospodarcza, wysoki poziom inflacji prowadzący do wysokiego poziomu stóp procentowych, ceny i dostępność surowców, stabilność łańcuchów dostaw,

* społeczne - zachowania konsumentów i reakcja na aktualną sytuację gospodarczą, zmniejszenie poziomu inwestycji ogółem i inwestycji w kredyty hipoteczne, restrukturyzacja walutowych portfeli kredytów hipotecznych,

* technologiczne - zachowanie wysokiego poziomu ochrony klientów przed atakami w cyberprzestrzeni, utrzymanie tempa rozwoju technologii zapewniającej funkcjonalności systemów oczekiwane przez klientów,

* ekologiczne - m.in. zielona transformacja,

* legislacyjne - np. wprowadzenie wskaźnika WIRON, ESG, wymogi regulacyjne, wyroki TSUE dotyczące kredytów frankowych, wakacje kredytowe.

Mirosław Siba dodaje, że w konsekwencji powyższych czynników w nadchodzącym czasie banki będą się zmagać ze:

* spadkiem jakości portfela kredytowego w następstwie wysokich stóp procentowych,

* obniżeniem wyceny posiadanego portfela obligacji w konsekwencji wysokich rentowności,

* wzrostem ingerencji państwa w stabilność systemu bankowego poprzez podnoszenie kosztów działania sektora.

W ocenie Mirosława Skiby, wyniki sektora bankowego będą zależne od tego, jak długo utrzymają się wysokie stopy procentowe oraz jak banki wykorzystają ten czas. Wysokie stopy procentowe oznaczają wyższy wynik odsetkowy dla większości banków.

- Jednocześnie banki powinny pamiętać o budowaniu wyniku pozaodsetkowego. Istotne znaczenie może mieć również poziom kosztów działania (rosnących w wyniku wysokiej inflacji) oraz niepewność w zakresie poziomu rezerw (w wyniku wyroków sądowych oraz zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów) - mówi prezes SGB-Banku.

Według niego poziom rezerw i kosztów ryzyka będzie zależał od tego, jak długo będziemy funkcjonować w środowisku wysokich stóp procentowych.

- Spowolnienie gospodarcze zazwyczaj wiąże się z mniejszą spłacalnością kredytów, czyli zwiększonym kosztem ryzyka i potrzebą zawiązywanie dodatkowych rezerw kredytowych. Rezerwy kredytowe mogą istotnie obniżyć wyniki banków - ocenia Mirosław Skiba.

BNP Paribas: Polską gospodarkę w 2023 roku czeka stagnacja

Marcin Kujawski, starszy ekonomista w Banku BNP Paribas, jest zdania, że kluczowymi czynnikami oddziałującymi na działalność bankową w 2023 roku będą otoczenie makroekonomiczne oraz ryzyko prawne związane przede wszystkim z kredytami frankowymi.

- Przewidywane na przyszły rok spowolnienie gospodarcze może oddziaływać na jakość portfeli kredytów. Jednocześnie prognozujemy, że do końca przyszłego roku Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną NBP na poziomie 6,75 proc. - wskazuje Marcin Kujawski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl