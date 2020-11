Banki w tarapatach. Jest się czego obawiać

W ostatnim raporcie Związku Banków Polskich czytamy, że gospodarcze skutki epidemii uderzą w banki ze sporym opóźnieniem i będą odczuwalne przez dłuższy czas. Przybywa banków, które generują straty; po kwietniu było ich 14, po czerwcu – 16, a po sierpniu - już 20. Ich łączna strata netto wyniosła 1,1 mld zł. Czy powinniśmy się obawiać o nasze pieniądze?

– W minionym półroczu bardzo istotnie, o 20-30 proc., spadło kredytowanie przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich oraz rolnictwa. Z tego tytułu rentowność banków istotnie się zmniejszyła. Jednocześnie wyraźnie zwiększyła się skala odpisów i tworzonych rezerw - zarówno ze względów ekonomicznych, jak i prawnych – podkreśla prezes ZBP.I dodaje, by jednak pamiętać, że zarządy banków odpowiadają za bezpieczeństwo depozytów i stabilność systemu bankowego.- W sytuacji, gdy rentowność sektora bankowego zbliża się do 3 proc., wycofywane są różnego rodzaju bonusy czy promocje. Rentowność jest dzisiaj niższa niż koszt kapitału, jaki jest używany do prowadzenia działalności bankowej – zauważa Krzysztof PietraszkiewiczZwraca też uwagę, że w tej sytuacji podwyżki opłat bankowych to działania niezbędne, obronne.– Bankowość musi mieć bowiem określoną rentowność, która pozwala na utrzymanie kapitału umożliwiającego prowadzenie działalności. W sytuacji stosunkowo wysokiej inflacji i bardzo niskiej rentowności dochodzi do destrukcji funduszy własnych banków – mówi prezes ZBP.Czytaj też: Unia walczy z plastikiem, wkrótce nowy system depozytowy Poza podwyżkami opłat i prowizji banki mają wpływ na koszty własne. I tną je. Od kwietnia do lipca pracę straciło 5 tys. pracowników banków, zamykane są placówki bankowe.Banki mogą również na szerszą skalę oferować nowe technologie oraz nowe rodzaje usług. To obrona rentowności i próba odwrócenia trendu.– Niestety, skala rozwiązań regulacyjnych i sprawozdawczych jest ogromna, dlatego najważniejszą sprawą, z punktu widzenia sektora bankowego, jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych i parafiskalnych oraz regulacyjnych, a także odbicie gospodarki. Mowa przede wszystkim o inwestycjach, programach odbudowy gospodarki pocovidowej oraz udziale w realizacji programów rozwojowych – uważa Krzysztof Pietraszkiewicz.W opinii szefa ZBP, wynik finansowy sektora bankowego w 2020 r. będzie gorszy o 80-85 proc. niż w roku 2019. Prognozy na rok 2021 nie są dobre, ponieważ epidemia się przedłuża, co oznacza, że powściągliwość przedsiębiorców czy klientów utrzyma się na wysokim poziomie. Do tego możemy spodziewać się rosnącej fali bezrobocia, bo całe sektory zostaną zdezaktywizowane.Największe banki cały czas przynoszą zysk, jednak - zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza - ciągle musimy się o nie martwić, albowiem ich rentowność także spadła tak, że owa kwestia zrobiła się bardzo poważna, bo to one w ogromnej mierze współodpowiadają za stabilność sektora, a dzisiaj są bardzo przeciążone.– Na barkach banków, które mają dobre wyniki, spoczywa ponoszenie kosztów zabezpieczania stabilności sektora via Bankowy Fundusz Gwarancyjny i ewentualny udział w restrukturyzacji małych banków. Przy tak niskiej rentowności trudno znaleźć chętnego do nabycia innego banku, bo wiążą się z tym koszty – dodaje Krzysztof Pietraszkiewicz.Seweryn Masalski, dyrektor inwestycyjny w MM Prime TFI, akcentuje, że spadająca rentowność banków, która wynika głównie z niskich stóp procentowych, bardzo negatywnie wpływa na kapitalizację banków. Nie mają one na czym zarabiać, a już na pewno nie zarabiają na podstawowym produkcie, czyli różnicy pomiędzy oprocentowaniem kredytów a depozytów. Skoro podstawowe źródło zysków traci znaczenie, wiadomo, że kapitalizacja się obniży, co już jest uwzględnione w cenach banków.– Mamy drugą falę pandemii, dlatego niewykluczone, że ich wycena jeszcze spadnie. Powodem będą niewypłacalności firm, które mają kredyty w bankach czy bezrobocie konsumentów, którzy zaciągnęli pożyczki gotówkowe. Nie będzie już to jednak tak duża przecena, jak do tej pory, bo banki większość "wzięły na siebie"; ujemnych stóp procentowych w Polsce raczej nie zobaczymy... Do jakiegoś odbicia indeksu WIG-banki może dojść - chociażby dlatego, że większy kapitał spekulacyjnie postanowi kupować "na dołku". Ale nie będzie ono większe niż kilkanaście procent, potem znowu prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia ze spadkami kursów. Na pewno nie odnotujemy powrotu do wycen banków sprzed pandemii – wyjaśnia Seweryn Masalski.Seweryn Masalski uważa, że dziś podstawowym narzędziem banków na poprawę rentowności jest podnoszenie opłat.– Obecne notowania na pewno zakładają, że banki poprawią zyski za pomocą m.in. podwyżek prowizji. Może banki zaskoczą pozytywnie i tak uda im się podwyższyć opłaty, że z ich wynikami nie będzie tak źle, jak się spodziewamy. Z pewnością jest to trudniejszy sposób na zarabianie niż marża odsetkowa – mówi dyrektor inwestycyjny w MM Prime TFI.Seweryn Masalski zwraca ponadto uwagę, że wskaźnik ROE banków w Zachodniej Europie przez wiele lat był niższy niż w Polsce. Jak wskazaliśmy, w perspektywie 2022 roku spadnie on w naszym kraju do 3,3 proc. i będzie znacznie niższy niż w większości krajów europejskich.– Polska gospodarka rozwija się, jej poziom coraz bardziej zbliża się do zachodniego, ale dla banków nie jest to dobra informacja – wyjaśnia Seweryn Masalski.Piotr Dubno, analityk finansowy i szef Excelsior Capital, uważa, że dokładne oszacowanie wyników banków w 2021 r. nie jest możliwe bez większej jasności co do scenariusza odbudowy aktywności całej gospodarki, ale na podstawie dostępnych danych widać, że tempo powrotu do stanu z 2019 r. będzie najprawdopodobniej wolniejsze, niż byśmy tego oczekiwali.– Główne niemieckie gospodarcze instytuty badawcze obniżyły przewidywaną dynamikę PKB Niemiec z -4,3 proc. do -5,4 proc. w 2020 r. i z +5,8 proc. do +4,7 proc. w 2021. Oznacza to, że powrót największej gospodarki strefy euro i całej UE do poziomów 2019 r. przesuwa się na lata 2022-23. W ślad za tym spadną zapewne oczekiwania co do tempa wzrostu gospodarki polskiej w 2021 r. Wygląda na to, że wbrew nadziejom nie zmaterializuje się szybki powrót gospodarki do poziomów sprzed pandemii – wyjaśnia Piotr Dubno.W jego opinii na wynikach banków w 2021 roku zaważy w tej sytuacji zdecydowana przewaga negatywnych czynników nad ewentualnymi pozytywami. Po pierwsze, przez cały 2021 r. odczuwalny będzie negatywny wpływ drastycznego obniżenia się wyniku odsetkowego, będącego konsekwencją ultraniskich stóp procentowych.Jak dodaje analityk, relatywnie wolniejsze wychodzenie ze spowolnienia spowodowanego pandemią sprawi, że niskie stopy pozostaną z nami na dłużej, a skokowy wzrost długu sektora publicznego i dążenie do - choćby częściowego - wyjścia z tego długu przez inflację będzie silnym politycznym hamulcem dla niepodwyższania stóp (nawet gdyby stało się to uzasadnione).– Drugi czynnik pogarszający wyniki banków w 2021 r. to wzrost kosztów ryzyka, który przed Covidem był rekordowo niski i najprawdopodobniej zacząłby rosnąć nawet bez wpływu pandemii. Po trzecie, w związku z niepewnością co do ścieżki wychodzenia gospodarki ze spowolnienia ograniczony będzie popyt na kredyt inwestycyjny dla podmiotów sektora prywatnego – analizuje Piotr Dubno.Po czwarte - objaśnia - nie ma pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku kredytów konsumpcyjnych, szczególnie w II połowie 2021 r., kiedy firmy nie będą już w zwalnianiu pracowników związane ograniczeniami wynikającymi ze wsparcia w ramach „tarczy” otrzymanego w połowie 2020 r..Banki będę się oczywiście starały choćby częściowo zrównoważyć te negatywne czynniki działaniami oszczędnościowymi i podwyżkami marż kredytowych, jednak w każdym scenariuszu decydujący będzie ograniczony przez niskie stopy procentowe wynik odsetkowy.– Na pewno podwyżki opłat bankowych pomogą w podniesieniu rentowności – zauważa analityk.I dodaje, że - prócz poprawy marż kredytowych i oszczędności kosztowych - podwyżki opłat stanowić będą główną linię obrony spadającej rentowności.– Decydujący będzie jednak wpływ czynników negatywnych – w tym przede wszystkim spadku marży odsetkowej netto i spodziewanego popytu na kredyt inwestycyjny; podwyżki opłat nie będą w stanie istotnie zrównoważyć ubytków w przychodach – uważa Piotr Dubno.W opinii analityka, fundamenty dużych banków są silne i niezagrożone. Główne wyzwania, czyli spadek rentowności w efekcie obniżenia wyniku odsetkowego i wzrost kosztów ryzyka, najmocniej odczują mniejsze banki z relatywnie niższą efektywnością kosztową i mniejszym polem do potrzebnych w tym przypadku oszczędności.– Relatywnie słabsze w trudniejszym środowisku zewnętrznym fundamenty mniejszych banków mogą w konsekwencji prowadzić do ich przejmowania przez większych graczy – zwraca uwagę analityk.Jaka może być w tej sytuacji rola państwa?– Przy założeniu, że wyceny banków są dziś poniżej wartości fundamentalnej, jaką można w nich dostrzegać w średnim i długim okresie, Skarb Państwa może rozważać w obecnej sytuacji działanie zgodne z podejściem racjonalnego zarządzającego aktywami i dążyć do tego, by relatywnie tanio zwiększyć stan posiadania w sektorze. Jednocześnie dla zwiększenia efektywności kosztowej Skarb Państwa może rozważać połączenia pomiędzy posiadanymi już bankami – w tym np. między Aliorem i Pekao w ramach Grupy PZU – uważa szef Excelsior Capital.Jak w najbliższych miesiącach może wyglądać indeks WIG-banki? W opinii analityka kluczem do trwałego odbicia sektora bankowego pozostaje wyłonienie się jasnego scenariusza, dotyczącego ścieżki wychodzenia z szoku covidowego.– To nie tylko kwestia, czy w połowie 2021 r. będzie gotowa bezpieczna i działająca szczepionka, ale wielu innych istotnych czynników, w tym przede wszystkim powrotu gospodarki do skali aktywności (przychodów, zysków) z roku 2019 - i powyżej tego poziomu. Taki scenariusz oznaczałby wiele pozytywnych zmian dla sektora: wzrost popytu na kredyt inwestycyjny, przyrost kredytu konsumpcyjnego i - przede wszystkim - perspektywę (choćby nawet nieco odległą) normalizacji stóp procentowych – wyjaśnia Piotr Dubno.Wobec tego, na podstawie obecnie dostępnych danych, indeks WIG-banki pozostanie bez wyraźnego trendu w górę lub w dół, z możliwymi „tradingowymi” wahaniami i w oczekiwaniu na większą jasność co do perspektyw sytuacji gospodarczej w najbliższych kwartałach.– Jeżeli nie wystąpią jakieś nadzwyczajne, pozytywnie zaskakujące zmiany w gospodarce, nie ma powodu, by spodziewać się wybicia indeksu WIG-banki w górę z konsolidacji powyżej poziomów notowanych od marca 2020 r. W przypadku zdecydowanego pogorszenia się perspektyw wychodzenia z pandemii, hamulcem dla istotnych spadków będą prawdopodobnie podjęte przez duże banki działania konsolidacyjne, które poprawiłyby efektywność kosztową sektora – dodaje Piotr Dubno.