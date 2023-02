Banki wciąż zarabiają krocie. W ubiegłym roku podwoiły zyski

Polski sektor bankowy w 2022 roku zanotował ponad 100-proc. wzrost zysków w porównaniu do roku 2021, wynika z danych zarówno Narodowego Banku Polskiego, jak i Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak pokazują dane KNF, wynik finansowy netto banków w 2022 roku wyniósł 12,5 mld zł, co oznacza wzrost o 109 proc. rok do roku. Wynik ten był wyższy o 6,5 mld zł od wyniku osiągniętego na koniec grudnia 2021 roku.

W okresie dwunastu miesięcy 2022 roku wynik z odsetek wyniósł 76 mld zł (+63 proc. rok do roku), zaś wynik z prowizji sięgnął 18,5 mld zł (+7,6 proc. rok do roku). Koszty działania wyniosły 45,3 mld zł, wzrosły o 27,6 proc. rok do roku.

Odpisy na utratę wartości lub odwrócenie utraty wartości wyniosły 8,94 mld zł (więcej o 25 proc. rok do roku.

Z kolei według danych NBP, zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-grudzień 2022 roku wyniósł 13,1 mld zł, co oznacza wzrost o 116 proc. w ujęciu rocznym. Sam grudzień nie był jednak zbyt imponujący - zysk wyniósł w tym miesiącu 176 mln zł.

Według danych KNF, na koniec grudnia 2022 roku działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 496 banków spółdzielczych, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

Więcej o kondycji sektora bankowego w poniższych tekstach:

Czemu rząd nie chce u nas drugiego Berlina? Zobacz „Rządową ławę”

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl