Banki zaczęły wygrywać z frankowiczami. Czy to przełom?

Kredyty we frankach znów na tapecie. W sądach zapadły trzy korzystne dla banków wyroki dotyczące waloryzacji pożyczonego kapitału na zakup nieruchomości w przypadku unieważnienia umowy kredytu. Czy frankowicze nadal mogą spać spokojnie?

- Aby zastosować waloryzację, sąd musi przede wszystkim ustalić, że doszło do istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza. Niestety w orzecznictwie sądów brakuje precyzyjnego określenia tego pojęcia - ocenia ostatnie wyroki sądów adwokat Grzegorz Ulicz.

- Jak podkreślił TSUE w swoim wyroku, ewentualne uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną jest skutkiem stosowania nieuczciwych warunków przez bank, w związku z tym nie może on uzyskać odszkodowania za utratę zysku analogicznego do tego, jaki zamierzał osiągnąć ze wspomnianej umowy - wyjaśnia adwokat Grzegorz Ulicz.

Przy dokonaniu waloryzacji sąd ma obowiązek rozważenia interesów stron oraz musi jej dokonać zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmieniając wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego - dodaje.

Mikołaj Badziąg z Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna wskazuje jednak, że to trudno spodziewać się przełomu w sprawie roszczeń na temat kredytów frankowych. Nazywa ostatnie wyroki "pomijalnymi".

W krajowych sądach zapadły trzy korzystne dla banków wyroki dotyczące waloryzacji pożyczonego kapitału na zakup nieruchomości w przypadku unieważnienia umowy kredytu.

Pierwszy z wyroków wstępnych w sprawie o waloryzację zapadł w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w czerwcu 2023 roku. Sędzia doszedł do wniosku, że waloryzacja jest uzasadniona.

Kolejne dwa wyroki poznaliśmy w sierpniu. Były końcowe, choć są cały czas nieprawomocne. Pierwszy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, drugi - w Sądzie Okręgowym w Elblągu.

Warto dodać, że sędzia w Elblągu stwierdził, że roszczenie banku o waloryzację bezumownego kapitału jest zasadne z powodu wysokiej inflacji.

Wyeliminowanie odstraszającego skutku wywieranego na przedsiębiorców

W ocenie adw. Grzegorza Ulicza z Kancelarii Adwokackiej Gerus & Ulicz, TSUE w wyroku z 15 czerwca 2023 r. (w sprawie C-520/21) odmawiającym instytucjom kredytowym prawa do żądania od konsumenta rekompensaty w sposób jasny wskazał, że przyznanie instytucji kredytowej prawa do żądania od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę - w danym przypadku - odsetek za zwłokę, mogłoby podważyć odstraszający skutek zamierzony przez dyrektywę 93/13.

Tym samym Trybunał przesądził o maksymalnym poziomie roszczeń banku w sytuacji unieważnienia kredytu frankowego.

- W powołanym wyroku Trybunał odniósł się także do wykładni prawa krajowego, wskazując, że wykładnia prawa krajowego, zgodnie z którą instytucja kredytowa ma prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy, a tym samym otrzymania wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału przez konsumenta, przyczyniłaby się do wyeliminowania odstraszającego skutku wywieranego na przedsiębiorców poprzez uznanie tej umowy za nieważną - dodaje Grzegorz Ulicz.

Ponadto skuteczność ochrony przyznanej konsumentom przez dyrektywę 93/13 byłaby zagrożona, gdyby byli oni narażeni, w ramach powoływania się na swoje prawa wynikające z tej dyrektywy, na ryzyko konieczności zapłaty takiej rekompensaty. Jak podkreślił rzecznik generalny w pkt 61. opinii, taka wykładnia groziłaby stworzeniem sytuacji, w których bardziej korzystne dla konsumenta byłoby raczej kontynuowanie wykonania umowy zawierającej nieuczciwy warunek niż skorzystanie z praw, które wywodzi on ze wspomnianej dyrektywy.

- Jak podkreślił TSUE w swoim wyroku, ewentualne uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną jest skutkiem stosowania nieuczciwych warunków przez bank, w związku z tym nie może on uzyskać odszkodowania za utratę zysku analogicznego do tego, jaki zamierzał osiągnąć ze wspomnianej umowy - uzupełnia Grzegorz Ulicz.

Adwokat dodaje, że zastosowanie przez sąd waloryzacji określonej w przepisie art. 3581§ 3 kodeksu cywilnego wymaga oceny, czy spełniona została przesłanka jej stosowania oraz czy nie mamy do czynienia z żądaniem waloryzacji zgłoszonym przez stronę prowadzącą przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.

- W sytuacji, gdy ustalone zostanie, że żądanie takie zgłosił przedsiębiorca, a świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa, to żądanie takie jest niedopuszczalne na mocy art. 3581 § 4 k.c. Przyjęcie przez sąd, że bank zgłosił waloryzację nienależnego świadczenia powstałego w wyniku unieważnienia umowy kredytu, które to świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem przez bank działalności, powinno prowadzić do nieuwzględnienia żądania waloryzacji - wyjaśnia Grzegorz Ulicz.

Aby zastosować waloryzację, sąd musi przede wszystkim ustalić, że doszło do istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza. Niestety w orzecznictwie sądów brakuje precyzyjnego określenia tego pojęcia. Sąd powinien więc porównać siłę nabywczą pieniądza w chwili powstania zobowiązania oraz w chwili orzekania.

Waloryzacja świadczenia uzależniona jest zatem od wielkości różnicy pomiędzy tymi wartościami, ponieważ zmiana mieszcząca się w normie nie stanowi podstawy do ingerencji sądu w treść zobowiązania. Należy jednak zauważyć, że niewielka inflacja, nawet utrzymująca się dłużej, objęta jest normalnym ryzykiem kontraktowym, a w takim przypadku o zastosowaniu waloryzacji nie może być mowy.

W waloryzacji ważne są zasady współżycia społecznego

Przy dokonaniu waloryzacji sąd ma obowiązek rozważenia interesów stron oraz musi jej dokonać zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmieniając wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego.

- Konieczność uwzględnienia interesów obu stron ma na celu udzielenie ochrony każdej ze stron, jednak z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. W tym celu sąd powinien ustalić sytuację osobistą i majątkową kredytobiorcy, a także wykształcenie, zawód lub rodzaj wykonywanej przez niego działalności, co jest pomocne dla oceny rozkładu ryzyka związanego z procesami inflacyjnymi - klaruje Grzegorz Ulicz. - Jednocześnie obowiązkiem sądu podczas waloryzacji jest zważenie na racje natury moralnej i rozstrzygnięcie o jej sposobie i zakresie w zgodzie z zasadami współżycia społecznego - dodaje.

Czy więc frankowicze mają się czego obawiać w toku swoich spraw?

- Na ten moment najprawdopodobniej nie - mówi w rozmowie z WNP.PL adw. Mikołaj Badziąg z Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna. - Postępowania w sprawach frankowych nie zostały bowiem zawieszone do czasu rozstrzygnięcia niniejszego pytania prejudycjalnego, co wskazuje na to, że sądy, jak na razie, traktują kwestię dopuszczalności waloryzacji jako drugorzędną przy ustaleniu nieważności. Jednocześnie podkreślić należy, że jeszcze przed otrzymaniem ważnego wyroku w sprawie C-520/21, roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału były w przeważającym stopniu oddalane – szacuje się, że banki przegrały ich aż 97 proc. - dodaje.

Mikołaj Badziąg dodaje, że dwa wyroki, co nadto należy podkreślić, w pierwszej instancji, także stanowią pomijalnie niewielki ułamek z ponad 130 tysięcy spraw w toku.

- Nic nie wskazuje więc, żeby miały one przynieść jakikolwiek przełom w linii orzeczniczej, tym bardziej, że zarówno instytucje państwowe, jak i sądy kierujące przeważającą częścią spraw frankowych, zabrały stanowisko w sprawie i jest ono przeciwne rozstrzygnięciu tego zagadnienia prawnego na korzyść banków domagających się sądowej waloryzacji wypłaconego kredytobiorcom kapitału ze względu na inflację - wskazuje Mikołaj Badziąg.

