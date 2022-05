Banki: zamieszanie z BLIK-iem to nie problem

Problemy z płatnościami w systemie BLIK pojawiły się u klientów kilku polskich banków. Awaria trwała około dwóch godzin i nie miała poważnego wpływu na polski system bankowy. Utrudnienia dotyczyły bowiem tylko jednej z form płatności. Ani przez chwilę nie było ograniczeń w dostępie do kont internetowych czy też blokady kart płatniczych.

Problemy, których doświadczyli posiadacze kont w polskich bankach były przejściowe i dotyczyły wyłącznie sytemu BLIK. Można było dokonywać transakcji z wykorzystaniem innych form płatności.

- Nie traktujemy chwilowej awarii, która wystąpiła przy funkcjonalności płacenia BLIK-iem jako czegoś niezwykle ważnego. Przepraszam, ale to trochę można porównać do sytuacji, gdy nam się zawiesza komputer. Być może faktycznie jest tak, że są problemy z tym rodzajem płatności, przez jakąś chwilę. To po prostu może się zdarzyć. Myśmy się jakiś czas temu umówili co do tego, że jeśli są chwilowe, przejściowe wahnięcia, przestoje w obsłudze klientów, to jeśli to trwa stosunkowo krótko, nie reagujemy na to oficjalnym komunikatem. Nic aż tak bardzo ważnego się nie stało. Jeśli w czasie rzeczywistym mamy do czynienia z setkami milionów transakcji to czasami coś może przestać działać - powiedział WNP.PL rzecznik Związku Banków Polskich Przemysław Barbrich.

Po około dwóch godzinach od pojawienia się pierwszych sygnałów, że są problemy z płatnościami za pomocą systemu BLIK, informatykom udało się usunąć problem. Poza tym możliwe były normalne przelewy internetowe z konta oraz płatności zbliżeniowe.

- My jako ZBP mamy taką zasadę, potwierdzoną przeprowadzonymi przez nas badaniami, że jeśli puszcza się oficjalną informację, iż jest jakaś awaria, to ludzie reagują odwrotnie od tego, czego byśmy oczekiwali. Czyli zamiast się na pewien czas wstrzymać na przykład ze sprawdzaniem stanu konta, to akurat wtedy bardzo wiele osób próbuje się logować. W związku z tym n-krotnie wzrasta liczba logowań. A informatycy pracujący nad usunięciem awarii potrzebują chwili spokoju, żeby przywrócić normalną funkcjonalność. A właśnie ruch w sieci zwiększa się stukrotnie. Dopóki nie ma oficjalnego komunikatu, że coś się naprawdę przewróciło, co się także może zdarzyć, lepiej chwilę poczekać i sprawa zostaje rozwiązana.- dodał Barbrich

Wydaje się, że obecnie problemy zostały przez informatyków usunięte i przywrócono status quo. BLIK działa normalnie

W 2021 roku przy użyciu systemu dokonano ponad 763 milionów płatności, na kwotę 103 miliardów złotych. Jak podaje operator systemu BLIK, spółka Polski Standard Płatności, obecnie ponad 10 milionów klientów mających swoje konta w 18 polskich bankach może z tej usługi szybkiej płatności korzystać.

