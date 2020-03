Banki zamykają oddziały. "Gotówka jest i będzie dostępna"

Koronawirusowa panika na giełdach wpłynęła na wszystkie branże, jednak banki radzą sobie wyjątkowo słabo. Wisi nad nimi widmo możliwego obniżenia stóp procentowych i prolongaty kredytów. Im większa część gospodarki stanie, tym bardziej odczują to działające w Polsce banki. Jak w praktyce pandemia przekłada się na pracę banków? - Oddziały banków w galeriach handlowych nie są objęte ograniczeniami wprowadzonymi w związku z zagrożeniem koronawirusem - przypomina szef Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Część czasowo zawiesza funkcjonowanie placówek oraz zachęca do korzystania z usług bankowych z domu.

Największy bank w kraju, PKO BP, zmienia godziny pracy niektórych oddziałów. Robi to ze względu na zamknięte szkoły i przedszkola, co powoduje, że wielu pracowników banku musi zaopiekować się swoimi dziećmi.- Może się zdarzyć, że niektóre z naszych placówek wyłączymy z obsługi - informuje Bank Pekao. - Pozostałe placówki będą czynne w godzinach 10.00-16.00. Skorzystaj z wyszukiwarki placówek i sprawdź, czy twój oddział jest otwarty. Pamiętaj, że wiele spraw możesz załatwić bez kontaktu z doradcą. Zapraszamy do korzystania z bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji PeoPay – dodaje bank.Kilkanaście placówek w kraju zamknął Santander Bank Polska.Sposób działania oddziałów zmienia także ING Bank Śląski. Działające oddziały będą otwarte od godz. 11 do 15. Część oddziałów będzie zamknięta, strefy bankomatowe są w dalszym ciągu czynne 24 godziny na dobę.Podobne działania podjęły władze mBanku. - W najbliższym czasie nasze placówki detaliczne będą pracowały krócej. Może się też zdarzyć, że któraś z nich będzie tymczasowo zamknięta z powodu braku pracowników. Wiąże się to z obecną sytuacją w kraju (zagrożenie koronawirusem) – informuje bank.Specjalne wytyczne przygotował dla swoich klientów BNP Paribas. - W jednym czasie na sali obsługi może przebywać maksymalnie 6 osób. Pozostałych klientów prosimy o oczekiwanie na zewnątrz oddziału. W kolejce do obsługi kasowej mogą oczekiwać maksymalnie 4 osoby z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1 metra – podaje BNP Paribas.W związku z rosnącą liczbą zarażonych Covid-19 specjalny list do klientów wysłał prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge. - Potrzebujemy gotówki? We wszystkich bankomatach gotówka jest i będzie dostępna. Na bieżąco i płynnie je uzupełniamy. Jeśli zdarzy się jednak z powodów logistycznych, że gotówki nie ma w urządzeniu, z którego korzystasz, udaj się do innego bankomatu. Aktualna lista jest dostępna na naszej stronie internetowej – czytamy w liście prezesa Millennium.Niektóre oddziały Banku Millennium mogą funkcjonować inaczej niż zwykle. Bank na bieżąco uaktualnia informację o ich dostępności na stronie internetowej. Ze względu na ochronę przed zachorowaniem w placówce może przebywać mniejsza liczba klientów. Nasi pracownicy zadbają o to, aby kontrolować sytuację w tym zakresie. Podczas wizyty prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości. Gotówkę rekomendujemy wypłacać z bankomatu kartą lub BLIKi-kiem, a do kas zapraszamy po odbiór wypłat awizowanych.Joao Bras Jorge apeluje, by zachować czujność i nie dać się potencjalnym oszustom. - Bank nigdy nie prosi o podanie w trakcie logowania pełnego numeru PESEL, numeru dowodu osobistego czy paszportu oraz numeru telefonu, pod żadnym pozorem nie prosi też o przeniesienie pieniędzy z konta - takie prośby należy ignorować - przypomina.Informacje o możliwym zamknięciu niektórych placówek podaje także m.in. Alior Bank oraz Getin Noble Bank. - Większość naszych placówek funkcjonuje normalnie, jednak niektóre mogą być czasowo zamknięte lub mieć zmienione godziny otwarcia – podaje Nest Bank.