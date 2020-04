Banki zanotowały spory wzrost zysków. Potwierdzają to oficjalne dane

14,6 mld zł sięgnął wynik finansowy netto sektora bankowego w 2019 r. To o 12,2 proc. więcej niż w 2018 r. Suma bilansowa banków zwiększyła się o 5,6 proc. i wyniosła 1 992,4 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,4 proc. do kwoty 1 131,0 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 9,6 proc. do 1 262,3 mld zł - wynika z najświeższych informacji Głównego Urzędu Statystycznego.

95 proc. banków odnotowało w 2019 r. zysk netto.

Na wynik finansowy netto w 2019 r. składały się zyski netto 570 banków w kwocie 15,9 mld zł oraz straty netto 30 banków (16 komercyjnych, w tym 11 oddziałów instytucji kredytowych oraz 14 banków spółdzielczych) o wartości 1,3 mld zł.

W 2019 roku zanotowano wzrost sumy bilansowej banków o 105,7 mld zł, w tym kapitałów własnych o 6,3 mld zł.