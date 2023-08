Banki zapłacą nadzwyczajny podatek. Zaskakujący ruch włoskiego rządu

W II kwartale tego roku PKB Włoch nieoczekiwanie zmalał o 0,3 procent. Spadek wpływów do budżetu sprawił, że rząd włoski postanowił poszukać nowych źródeł dochodów i niespodziewanie, bez konsultacji z branżą, wprowadził 40-procentowy podatek od nadwyżki zysków banków z odsetek.

Ta informacja przekazana podczas konferencji prasowej przez wicepremiera i ministra transportu Włoch Matteo Salviniego wstrząsnęła całym rynkiem finansowym. Rząd włoski, dyskutując nad założeniami do przyszłorocznego budżetu, postanowił w trybie pilnym wprowadzić rozporządzenie o opodatkowaniu banków specjalnym, 40-procentowym podatkiem od nadwyżki zysku z dochodów odsetkowych za lata obrachunkowe 2022 i 2023.

- Podwyżka stóp procentowych wprowadzona przez EBC (Europejski Bank Centralny) znacząco zwiększyła koszt pieniądza dla gospodarstw domowych, a także przedsiębiorstw. Ten wzrost, który w znaczny sposób zwiększył zyski banków, zaszkodził ich klientom, którzy ponoszą ciężar wzrostu oprocentowania kredytów - powiedział wicepremier Matteo Salvini.

Zgodnie z przyjętymi założeniami podatek w wysokości 40 procent zostanie naliczony wówczas, jeżeli wynik odsetkowy netto banku osiągnięty w 2022 roku przekroczył o co najmniej 3 procent wartość zysku na tej działalności w roku obrachunkowym 2021 r.

W przypadku zysków, które zostaną wypracowane w całym 2023 roku, przyjęto zasadę, że próg wzrostu, od którego będzie pobierany podatek, wyniesie 6 procent. Wysokość skumulowanego podatku za dwa lata nie może przekroczyć łącznie proporcji równej 25 procent wartości aktywów netto danego banku. Rozliczenie ma nastąpić do czerwca 2024 roku w oparciu o zeznanie podatkowe, które zostanie poddane wcześniej audytowi.

Podatek odnosi się do wszystkich banków prowadzących działalność na terenie Włoch w oparciu o koncesje wydane przez nadzór finansowy, a także filie i oddziały banków zagranicznych, które mają licencje wydane w innych krajach, ale miały i mają w swojej ofercie lokaty i inne produkty oszczędnościowe.

Wpływy z nowego podatku, szacowane są na nieco ponad 2 miliardy euro, mają być wpłacane na specjalny fundusz finansujący zmniejszenie obciążeń gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz mający specjalną pulę na rządowe dopłaty do zakupu nowych mieszkań i domów.

- To nie jest kwestia garści milionów, a kilku miliardów euro. Ten nowy podatek jest miarą naszej sprawiedliwości, ponieważ gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa stoją w obliczu rosnących stóp procentowych - oznajmił wicepremier Matteo Salvini.

Nie jest przy tym tajemnicą, że premier Giorgia Meloni zamierza te środki wykorzystać w budżecie na 2024 roku. W II kwartale tego roku gospodarka włoska zanotowała niespodziewany spadek PKB o 0,2 procent. Od kilku miesięcy maleją wpływy podatkowe, a rząd nie zamierza wprowadzić cięć w wydatkach socjalnych, co skutkuje wzrostem deficytu na poziomie finansów publicznych.

Analitycy finansowi podkreślają, że rząd nie przeprowadził żadnych rozmów z przedstawicielami sektora bankowego i podjął decyzje podatkowe w trakcie trwania roku fiskalnego. Poza tym obowiązki rozliczenia dotyczą roku 2022, który był audytowany, a sprawozdania finansowe zostały przyjęte przez akcjonariuszy w trakcie odbywających się do końca czerwca tego roku walnych zgromadzeniach.

To powoduje zaburzenie wszystkich rozliczeń i pilną konieczność utworzenia nadzwyczajnych rezerw na poczet tak zwanego podatku odłożonego. Dla stabilności prowadzenia obrotu gospodarczego wprowadzanie takich regulacji jest w ramach gospodarki rynkowej trudne do zaakceptowania.

Podobne opinie wypowiadają przedstawiciele EBC (Europejskiego Banku Centralnego), którzy dbają o przejrzystość reguł funkcjonowania całego systemu bankowego we wszystkich państwach strefy euro.

W lipcu 2022 roku Rada Prezesów EBC pierwszy raz od 11 lat podniosła stopy procentowe o 0,50 punktów procentowych. Zmiany poziomu stóp natychmiast wpływają na stawki oprocentowania kredytów bankowych, pożyczek hipotecznych, ale także depozytów bankowych oraz innych instrumentów inwestycyjnych.

Na koniec grudnia minionego roku stopy w strefie euro były na poziomie 2 procent. W marcu 2023 roku stopy były na poziomie 3 procent, najwyższym od 2008 roku i w kolejnych miesiącach nadal rosły. W lipcu tego roku EBC podniósł trzy podstawowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Oznacza to, że obecnie stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosły do odpowiednio: 4,25 procent, 4,5 procent oraz 3,75 procent ze skutkiem od 2 sierpnia. Równocześnie oprocentowanie rezerw obowiązkowych będzie od teraz wynosić 0 procent.

Włoskie banki w sezonie wakacyjnym zostały zaskoczone wprowadzeniem nowego podatku, co natychmiast odbiło się na notowaniach na Giełdzie Euronext w Mediolanie. Akcje banku UniCredit straciły na wartości 4,5 procent wobec wczorajszego zamknięcia do poziomu 94,80 euro za jedną akcję. Intesa Sanpaolo staniało o prawie 7 procent do 2,38 dolara. Banca Monte Paschi di Siena straciło - 5,8 procent do 2,61 euro, a Banca Mediolanum - 4,2 procent do 8,07 procent.

Z informacji napływających od banków wynika, że zamierzają skompensować składkę podatkową podwyżkami kosztów obsługi kredytów i prowadzenia rachunków osobistych. Do tego zmaleć ma także oprocentowanie lokat. Szczegóły podjętych środków zaradczych będą znane i opublikowane za kilka dni.

