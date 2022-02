Banki zapłacą w tym roku wyższe składki na BFG

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w br. na 3,7 mld zł. W 2021 r. było to 2,23 mld zł, to wzrost o 66 proc. – podał fundusz. W 2021 r. w związku z pandemią Rada obniżyła składki, ale sytuacja sektora poprawiła się - dodano.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2022 r. na poziomie 3 mld 701 mln zł.

W ramach tej kwoty 2 mld 8 mln zł będzie przeznaczone na fundusz gwarancyjny banków, a 1 mld 693 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

W ocenie Funduszu sytuacja sektora bankowego zdecydowanie się poprawiła względem okresu, w którym ustalano składki na 2021 r., co pozwala na powrót do standardowej trajektorii budowy funduszy.

"Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 22 lutego 2022 r. ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2022 r. na poziomie 3 mld 701 mln zł wobec 2 mld 230 mln zł w 2021 r. oraz 3 mld 175 mln zł w 2020 r. Oznacza to wzrost o 66,0 proc. względem 2021 r. i 16,6 proc. względem 2020 r." - poinformował BFG w środę w komunikacie.

Jak dodano, w ramach tej kwoty 2 mld 8 mln zł będzie przeznaczone na fundusz gwarancyjny banków, a 1 mld 693 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W 2021 r. było to odpowiednio 1 mld zł i 1 mld 23 mln zł, z kolei w 2020 r. 1 mld 575 mln przypadło na fundusz gwarancyjny banków, a 1 mld 600 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków; w stosunku do 2020 r. wymiar składek wzrósł odpowiednio o 27,5 proc. oraz 5,8 proc.

"W ocenie Rady i Zarządu Funduszu sytuacja sektora bankowego zdecydowanie się poprawiła względem okresu, w którym ustalano składki na 2021 r., co pozwala na powrót do standardowej trajektorii budowy funduszy. Pamiętajmy, że w 2021 r. w związku z pandemią Rada wyjątkowo obniżyła składki. W tym roku wracamy do normalnej ścieżki, której kształt wynika z czterech czynników: poziomu funduszy, poziomów docelowych wynikających z ustawy o BFG, okresu, jaki pozostał do osiągnięcia celu oraz średniorocznego tempa przyrostu depozytów gwarantowanych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes BFG Piotr Tomaszewski.

W komunikacie przypomniano, że zgodnie z ustawą o BFG, wysokość składek powinna w należyty sposób uwzględniać fazy cyklu koniunkturalnego oraz wpływ, jaki składki mogą mieć na sytuację finansową banków i kas. Ustawa mówi również, że od 2017 r. składki na rzecz BFG powinny być wyznaczane w sposób, który zapewni osiągnięcie minimalnych i docelowych poziomów poszczególnych funduszy w ustawowo określonych terminach.

Poziom minimalny funduszu gwarancyjnego banków został ustalony na 0,8 proc. środków gwarantowanych. Jak wspomniano w komunikacie, już w momencie wejścia w życie ustawy środo BFG przekraczały one znacznie poziom minimalny wymagany przepisami unijnymi. Na koniec 2021 r. zasoby funduszu gwarancyjnego stanowiły równowartość 1,83 proc. środków gwarantowanych w bankach. Poziom docelowy tego funduszu, ustalony na 2,6 proc. środków gwarantowanych, ma zostać osiągnięty do 31 grudnia 2034.

BFG podał także, że budowa środków funduszu przymusowej restrukturyzacji banków rozpoczęła się znacznie później, a jego poziom wynosił na koniec 2021 r. 0,94 proc. środków gwarantowanych w bankach. Poziom minimalny funduszu, ustalony na 1 proc. środków gwarantowanych, ma zostać osiągnięty do 31 grudnia 2024 r., zaś poziom docelowy, w wysokości 1,2 proc. środków gwarantowanych, ma zostać osiągnięty do 31 grudnia 2030 r.

W komunikacie BFG podano również, że w przypadku sektora SKOK, suma składek na fundusz gwarancyjny kas w 2022 r. wyniesie 18,1 mln zł wobec 13,5 mln zł w 2021 r. i 27 mln zł w 2020 r., a składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosą 1,68 mln zł wobec 1 mln zł rok wcześniej i 910 tys. zł dwa lata temu. Łączne obciążenia kas wyniosą 19,78 mln zł wobec 14,5 mln zł w ubiegłym roku i z 27,91 mln zł w 2020 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl