Banki zarabiają mniej, bo dały się zaskoczyć

Wojna w Ukrainie, wzrost stóp procentowych, a także przyrost kosztów regulacyjnych - m.in. te czynniki najistotniej wpływały na sektor bankowy w 2022 roku.

Otoczenie makroekonomiczne - szczególnie od momentu wybuchu wojny Ukrainie w lutym 2022 roku - ulegało systematycznemu pogorszeniu.

Z jednej strony wyniki sektora bankowego wspierał silny wzrost stóp procentowych, który pozytywnie przekładał się na wynik odsetkowy banków.

Z drugiej silnie wzrosły koszty regulacyjne - banki poniosły znaczące koszty wsparcia kredytobiorców hipotecznych (wakacje kredytowe, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) oraz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych.

Po 10 miesiącach tego roku zysk banków wyniósł 9,8 mld zł i był o 700 mln niższy niż przed rokiem - mimo wzrostu stopy referencyjnej w tym czasie o 625 pb. Poziom kapitałów sięgnął 190,8 mld zł (o ponad 20 mld zł mniej niż w październiku 2021 roku - głównie ze względu na aktualizację wycen instrumentów dłużnych). Mimo to sektor bez problemów spełniał wymogi kapitałowe. Jaki był zatem na koniec drugiego kwartału wskaźnik adekwatności kapitałowej? 18,8 proc.

Jak oceniają - "tu i teraz" oraz przyszłość - sytuację sektora bankowego jego przedstawiciele?

To był zaskakujący rok 2022. Swoje zrobiła wojna na Ukrainie

Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego uważa rok 2022 z całą pewnością za zaskakujący.

- Wydarzyło się wiele o czym sądziliśmy, że jest niemożliwe – przede wszystkim myślę tu o wojnie w Ukrainie. Wszyscy byliśmy zaskoczeni, że coś takiego może się w ogóle stać. W życiu gospodarczym podobnie – działy się wydarzenia, które wydawały nam się niemożliwe. Przyszło nam funkcjonować w środowisku ekstremalnie zmiennym i nieprzewidywalnym. Nasza gospodarka przechodzi teraz etap naznaczony bardzo wysoką inflacją, szybkim wzrostem stóp procentowych i słabnącą dynamiką wzrostu oraz ujawniającymi się coraz wyraźniej nierównowagami, związanymi z dostępnością i kosztami surowców energetycznych - wskazuje Brunon Bartkiewicz.

Prezes ING Banku Śląskiego zwraca uwagę, że w 2022 roku pojawiły się również dodatkowe obciążenia i wymogi dla sektora bankowego. Istotna była konieczność utworzenia Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, który został wykorzystany w sytuacji procesu resolution Getin Banku.

Kolejnym wyzwaniem dla sektora bankowego stało się moratorium kredytowe i związane z tym obciążenie wyników całego sektora. Ważnym procesem w 2022 roku było również rozpoczęcie prac nad tranzycją (proces lub okres przechodzenia od jednego stanu do drugiego - przyp. red.), czyli zastąpieniem WIBOR-u stawką WIRON.

- To duży i bardzo skomplikowany proces. Trwają intensywne prace z aktywnym udziałem wielu uczestników rynku finansowego - podkreśla prezes ING Banku Śląskiego., dodając: - Rok 2022, choć trudny i nieprzewidywalny, nie zmienia jednak faktu, że konstrukcja naszej strategii biznesowej, skoncentrowanej na potrzebach klientów, pozostaje w mocy.

Przewidywana znacząca poprawa wyniku odsetkowego

Emil Ślązak, pełniący obowiązki prezesa Banku Ochrony Środowiska ocenia, że sytuacja sektora bankowego w 2022 roku była zmienna. W nowy rok sektor wchodził z bardzo obiecującymi perspektywami znaczącej poprawy wyniku finansowego wobec 2021 roku, kiedy to - według danych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego - wynik finansowy netto krajowego sektora bankowego (wraz z oddziałami zagranicznymi) wyniósł blisko 6 mld zł.

- Oczekiwania wyraźnej poprawy wyników sektora bazowały na przewidywanej znaczącej poprawie wyniku odsetkowego, dzięki znaczącemu wzrostowi stóp procentowych. Ten scenariusz spełniał się przez pierwsze półrocze – po drugim kwartale wynik odsetkowy banków był o 70 proc. wyższy od wyniku na koniec II kw. 2021 r., zysk netto sektora zaś - niemal dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Sytuacja istotnie się zmieniła w następstwie wejścia w życie w połowie roku ustawowych wakacji kredytowych, stanowiących mocne wsparcie dla osób spłacających kredyt hipoteczny w złotych. Koszt związany z funkcjonowaniem tego narzędzia, przekraczający - według dostępnych szacunków - w 2022 r. 12 mld zł, wzięły na siebie banki. W rezultacie na koniec III kwartału wynik netto sektora bankowego był na poziomie nieco ponad 5,5 mld zł, czyli poniżej wyniku na koniec III kw. 2021 r. (9,2 mld zł) - wyjaśnia Emil Ślązak.

I dodaje, że wejście w życie wakacji kredytowych obniżyło (co zrozumiałe) rentowność sektora - wobec istotnej poprawy notowanej do połowy bieżącego roku. Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) - po osiągnięciu w maju poziomu 6,7 proc. - w kolejnych miesiącach spadła do około 1,5 proc. we wrześniu, tj. powróciła do pułapu z końca III kw. w 2021 r.

- Wzrost stóp procentowych, skutkujący wzrostem marży odsetkowej banków, od ponad roku jest czynnikiem zdecydowanie korzystnym dla sektora. Niemniej jednak negatywnym efektem ubocznym owego wzrostu pozostaje obniżenie kapitałów banków - w następstwie spadku wyceny rynkowej obligacji skarbowych (ponad 430 mld zł w posiadaniu banków) - wskazuje p.o. prezesa BOŚ.

W rezultacie, według ostatnich dostępnych danych, kapitał podstawowy banków obniżył się na koniec czerwca do niespełna 195 mld zł - to blisko 14 mld zł mniej niż w czerwcu 2021 r. W efekcie skurczył się także łączny współczynnik kapitałowy (TCR), wynosząc na koniec czerwca 18,8 proc. - mniej o blisko 2 pkt. proc. wobec połowy 2021 r.

Współczynniki adekwatności kapitałowej banków pozostają jednak wyraźnie powyżej norm nadzorczych, co świadczy o tym, że sytuacja sektora bankowego pozostaje stabilna, niemniej mniejsze kapitały ograniczają jego zdolność do kreowania kredytu.

- Oprócz wyzwań związanych z otoczeniem regulacyjnym banków mijający rok przyniósł też nowe istotne wyzwania o charakterze makroekonomicznym. Agresja Rosji na Ukrainę, której towarzyszy szok cenowy na rynku nośników energii (gazu, energii elektrycznej), spowodowała istotne pogorszenie perspektyw dla koniunktury gospodarczej w Europie. Ponadto obecna sytuacja cenowa i zwiększone poczucie niepewności - prowokującej niższą konsumpcję, mniejsze inwestycje oraz ograniczenie obrotów w handlu zagranicznym - implikują perspektywę wyraźnego osłabienia aktywności gospodarki polskiej. To zaś oznacza wzrost ryzyka pogorszenia jakości portfela kredytowego w przyszłości, co już w tym roku banki uwzględniają, podwyższając rezerwy na ryzyko kredytowe - analizuje Emil Ślązak.

Jeśli do opisanych czynników dodamy nadal aktualne ryzyko prawne kredytów denominowanych w walutach obcych, to - mimo przewidywanego w 2022 roku rekordowego na tle ostatnich lat wyniku z tytułu odsetek - trudno precyzyjnie prognozować ostateczny wynik sektora bankowego tenże rok. O jego finalnym poziomie zdecydują decyzje banków, określające ostateczny tegoroczny poziom rezerw i odpisów z tytułu ryzyka kredytowego i prawnego.

Silnie wzrosły koszty regulacyjne miały wpływ na wyniki banków

Wiceprezes Banku Pekao Paweł Strączyński uważa, że rok 2022 był dla sektora bankowego trudny.

- Z jednej strony obserwowaliśmy silny wzrost stóp procentowych, który pozytywnie przekładał się na wynik odsetkowy. Z drugiej strony: silnie wzrosły koszty regulacyjne - banki poniosły znaczące koszty wsparcia kredytobiorców hipotecznych (wakacje kredytowe, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) oraz poniosły koszty Systemu Ochrony Banków Komercyjnych - wskazuje Paweł Strączyński.

Nasz rozmówca akcentuje też, że w orzecznictwie dotyczącym kredytów hipotecznych tendencje dla sektora były niekorzystne.

- Banki musiały się dostosować do pogarszającej się sytuacji poprzez wzrost rezerw na walutowe kredyty hipoteczne. W obszarze nowej sprzedaży widoczne było silne pogorszenie produkcji wolumenów hipotecznych, przy jednocześnie dobrej produkcji w segmencie kredytów korporacyjnych - dodaje wiceprezes Banku Pekao.

Paweł Strączyński zwraca uwagę, że zarówno rentowność, jak i wskaźniki kapitałowe sektora bankowego w 2022 roku pogarszały się. Kluczowe znaczenie miały tutaj silnie rosnące koszty regulacyjne - głównie ze względu na rządowe programy wsparcia kredytobiorców hipotecznych oraz tworzone na dużą skalę przez banki rezerwy, związane z kredytami hipotecznymi w frankach. Oba te wektory spowodowały spadek zysku netto sektora w porównaniu do ubiegłego roku.

- Otoczenie makroekonomiczne, szczególnie od momentu wybuchu wojny na Ukrainie w lutym br., ulegało systematycznemu pogorszeniu. Z kwartału na kwartał spadała dynamika wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym silnym wzroście inflacji - dodaje wiceprezes Banku Pekao.

Mimo wszystko obraz sektora był i jest pozytywny

Także Mirosław Boda, członek zarządu VeloBank jest zdania, że to był kolejny trudny rok. Po pandemicznym roku 2020 przyszedł rok 2021, w którym sektor próbował odzyskać równowagę i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wydawało się, że udało się już powrócić do (nowej) normalności, a wtedy nagle pojawiła się informacja o ataku Rosji na Ukrainę...

- Mijający rok upłynął przede wszystkim pod znakiem trwającej wojny i spowodowanych przez nią niepokojów społecznych, destabilizacji rynków finansowych, ogromnej zmienności na rynkach walutowych, wzmocnienia zjawisk inflacyjnych oraz rozpaczliwych (bardzo kosztownych) prób stabilizacji sytuacji i łagodzenia negatywnych skutków dla gospodarek - nie tylko regionu, ale globalnie - analizuje Mirosław Boda.

Co więcej: prognozy wskazywały, że w środowisku wysokich stóp procentowych rok 2022 będzie dla krajowego sektora rekordowy pod względem zysków. Banki w raportach bieżących informowały o istotnie pozytywnym wpływie stóp procentowych na realizowane wyniki odsetkowe.

- Marża odsetkowa wzrosła, koszty regulacyjne "pogrążyły" jednak wyniki banków. W ciągu 10 miesięcy br. banki wypracowały niewiele ponad 9,8 mld, czyli de facto o ponad 7 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rekordowe wyniki zostały obciążone wysokimi kosztami „one off’ów”, tj. m.in. kosztami wakacji kredytowych i składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców czy też składkami na utworzony w połowie roku system ochrony banków komercyjnych. Ponadto tzw. banki „frankowe” zwiększyły poziom rezerw na ryzyko prawne posiadanego portfela kredytów walutowych o kolejne kilka miliardów złotych - mówi Mirosław Boda.

Pomimo to obraz sektora w roku 2022 można ocenić pozytywnie - podsumowuje członek zarządu VeloBank.

- Banki po raz kolejny potwierdziły najwyższą sprawność działania, bezpieczeństwo bilansów i wysoką jakość aktywów. Pomimo topniejących funduszy własnych negatywnie dotkniętych wycenami posiadanych papierów skarbowych wyposażenie sektora w kapitał pozostawało solidne - dodaje.

Dla banków spółdzielczych to był bardzo dobry rok

Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku zwraca uwagę, że w przypadku sektora bankowości spółdzielczej sytuacja kształtuje się zdecydowanie lepiej niż w latach poprzednich.

Rok 2022 okazał się bardzo dobry. Wszystkie banki spółdzielcze osiągnęły zysk (498 banków). Na koniec września 2022 r. zysk netto wyniósł 2,6 mld zł.

- W przypadku Spółdzielczej Grupy Bankowej, oprócz dobrych doniesień o wynikach finansowych warto wspomnieć o znaczących efektach transformacji technologicznej, która mocno zmieniła wizerunek bankowości spółdzielczej - mówi Mirosław Skiba.

I wskazuje, że sztandarowym osiągnięciem SGB-Banku i całej SGB na tym polu było wykorzystanie rozwiązań chmurowych na platformie Google, umożliwiających nam rozwój CRM i obsługę sprawozdawczości.

- Z perspektywy banków spółdzielczych korzystanie z rozwiązań chmurowych oznacza nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale także szansę na olbrzymi skok technologiczny i praktyczne wykorzystanie wszystkich możliwości nowych technologii informatycznych w dziedzinie bezpieczeństwa, sprawności i szybkości działania banków - analizuje Mirosław Skiba.

Wprowadzenie wakacji kredytowych wyraźnie obniżyło zyski banków

Kończący się rok był dla sektora bankowego niejednoznaczny – takiego zdania jest Marcin Kujawski, starszy ekonomista w BNP Paribas Polska.

Z jednej strony szybko rosnące stopy procentowe wynikające z zacieśnienia warunków monetarno-finansowych przez Radę Polityki Pieniężnej, wpływały na poprawę wyniku odsetkowego.

- Z drugiej zaś spowodowana przez nie zmiana wyceny znajdujących się w portfelach banków obligacji przyczyniła się do spadku poziomu kapitałów. Dodatkowo otoczenie regulacyjne pozostawało bardzo wymagające. Wprowadzenie wakacji kredytowych wyraźnie obniżyło zyski banków, a problem kredytów frankowych pozostawał jednym z kluczowych czynników ryzyka ciążących na działalności banków - wskazuje Marcin Kujawski.

I przypomina, że banki poniosły również koszty związane z wpłatą środków do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, dzięki któremu sprawnie przeprowadzono przymusową restrukturyzację jednego z funkcjonujących na rynku podmiotów.

