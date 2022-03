Banki zarobią dodatkowe miliardy. Ale kolejne podwyżki stóp mogą im zaszkodzić

Dotychczasowe podwyżki stóp procentowych przełożą się na wzrost wyniku odsetkowego banków. - Kolejne podwyżki stóp procentowych będą już w mniejszym stopniu zwiększać ten wynik, a nawet mogą spowodować obniżenie prognoz wyników banków - podkreślają przedstawiciele krajowych banków.

Spadek jakości portfela kredytowego

Alior Bank wskazuje, że ewentualne kolejne podwyżki stóp procentowych będą już w mniejszym stopniu zwiększać ten wynik. - Przy wzroście stopy referencyjnej o dodatkowe 100 p.b. spodziewany wpływ wynosi 100-150 mln zł; przy czym ze względu na dużą skalę dotychczasowych podwyżek szacunki te są obarczone ryzykiem coraz większego błędu i mogą ulegać zmianom – uważają analitycy Aliora.Odważniejsze prognozy sporządził Getin Noble Bank, który jest przekonany, że kolejna podwyżka stóp procentowych będzie miała dalszy, pozytywny wpływ na wynik odsetkowy banku w nadchodzących kwartałach.Marcin Materna, dyrektor Departamentu Analiz w Millennium Dom Maklerski, oczekuje spadku nowej produkcji kredytowej. Przed nami kolejne podwyżki, co z pewnością wpłynie na jakość portfela kredytowego, a dodatkowo osłabia się złoty, więc – jego zdaniem - można się spodziewać kolejnych odpisów na rezerwy na portfel hipoteczny walutowy.- Obawiam się też trochę spadku jakości kredytów hipotecznych osób, które – zachęcone m.in. słowami prezesa NBP na temat stabilizacji stóp procentowych, brały kredyty w złotych – mówi w rozmowie z WNP.PL Marcin Materna i dodaje, że jeśli nie będzie kolejnego druku pieniądza i tarcz ochronnych, to strata na jakości portfela może nawet zniwelować większą część zysku z podwyżek stóp (wynik odsetkowy).- Przy tym sama inflacja wpłynie na sprzedaż wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza oferujących produkty nie pierwszej potrzeby – co dodatkowo wpłynie na jakość portfela. Dodajmy do tego inflację, wpływającą na koszty banków (zwłaszcza koszty wynagrodzeń) – wskazuje analityk.- Podsumowując, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, dalszy wzrost stóp może wpłynąć na obniżenie prognoz wyników banków, odwrotnie jak to było dotychczas – dodaje Marcin Materna.Marcin Jabłczyński zwraca uwagę, że widoczne jest spowolnienie nowej sprzedaży kredytów hipotecznych. - Głównym powodem jest wzrost stóp procentowych, co w połączeniu ze zwiększeniem bufora oceny kredytowej z 2,5 proc. do 5 proc. przez KNF prowadzi do obniżenia zdolności kredytowej. W stosunku do rekordowej zeszłorocznej sprzedaży spadek rynku o około 25-35 proc. nie powinien być zaskoczeniem – wyjaśnia Marcin Jabłczyński i dodaje, że wojna w Ukrainie wprowadziła dużą niepewność, co może przełożyć się na spadek popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw.- Jednakże wolumen kredytów rośnie, co przy rosnących stopach procentowych będzie skutkować wzrostem wyniku odsetkowego – uważa Marcin Jabłczyński.