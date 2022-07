Banki zarobiły już ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem

Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, wynik finansowy netto banków wyniósł w okresie styczeń - maj 12,9 mld zł, co oznacza wzrost o 122 proc. w ujęciu rocznym.

KNF podaje, że na koniec maja 2022 roku jedynie trzy banki komercyjne (na 30 oficjalnie działających) wykazały łączną stratę w wysokości 0,1 mld zł. Banki te miały zaledwie około 0,6-proc. udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 12,9 mld zł.

W okresie pięciu miesięcy bieżącego roku wynik z odsetek wyniósł 30,05 mld zł, więcej o 65 proc. w ujęciu rok do roku, wynik z prowizji sięgnął 7,75 mld zł (więcej o 15 proc.). Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się do 17,2 mld zł (więcej o 110 proc. rok do roku).

Koszty działalności banków wyniosły 17,58 mld zł wobec 14,87 mld zł rok wcześniej rok wcześniej (więcej o 18 proc.).

Dane kredytowe za sam maj pokazują spowolnienie akcji kredytowej - portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w maju nieznacznie się zmniejszył, do 406,8 mld zł (-0,2 proc. w porównaniu do kwietnia i 9 proc. rok do roku). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec maja 2022 r. wynosił 80,7 proc.

Portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się natomiast do do 97,2 mld zł (-3,3 proc. w porównaniu do kwietnia i -11,9 proc. rok do roku).

