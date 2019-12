Banki zarobiły w tym roku ponad 13 miliardów zł

Zysk netto sektora bankowego od stycznia do końca października tego roku wzrósł o 453,5 mln zł do 13,2 mld zł (3,6 proc. w stosunku do takiego samego kresu rok wcześniej) - poinformowała w poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

KNF dodała, że w samym październiku zysk wyniósł 1,38 mld zł i był o 210,5 mln zł wyższy niż w październiku roku 2018.

Komisja podała w raporcie, że na koniec października tego roku 17 banków (cztery komercyjne i 13 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 554,4 mln zł. Banki te miały ok. 4,4 proc. udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 13,6 mld zł.

Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych na koniec października tego roku wyniosła 444 mld zł, kredytów konsumpcyjnych 178 mld zł, a pozostałych należności - 120 mld zł. Łączna wartość należności od gospodarstw domowych to 742 mld zł - podano.