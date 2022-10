Banki zarzucają frankowiczom wzbogacenie się wbrew prawu

Unieważnienie walutowej umowy kredytowej spowodowałoby konieczność oddania przez kredytobiorcę tylko nominalnej kwoty pozyskanego kapitału, a to byłoby sprzeczne z prawem, wskazują przedstawiciele polskiego sektora bankowego.

Związek Banków Polskich zaznacza, że sektor bankowy konsekwentnie domaga się od kredytobiorców zwrotu kosztów korzystania z kapitału, opierając się na polskim i unijnym prawie, a także na zasadach równości i proporcjonalności.

ZBP twierdzi, że kredytobiorca frankowy, oddając bankowi wyłącznie udostępniony mu wcześniej kapitał, wzbogaca się kosztem banku o kwotę, którą musiałby zapłacić, gdyby zaciągnął analogiczny kredyt w złotych.

Taki stan rzeczy nosi znamiona bezpodstawnego wzbogacenia, sprzecznego z obowiązującym prawem - przekonują bankowcy.

Odebranie bankom prawa do ubiegania się o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia byłoby kolejnym ciosem w stabilność sektora, a koszty takiej decyzji wyniosłyby ponad 100 mld zł i przełożyłyby się na ograniczenie możliwości kredytowania pogrążającej się w kryzysie gospodarki - padają wyliczenia.



Na środę, 12 października zaplanowano rozprawę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, w sprawie dotyczącej zwrotu kosztów kapitału w razie nieważności umowy kredytu frankowego. W tym samym dniu konferencję zorganizował Związek Banków Polskich. Przedstawiciele sektora wskazywali, że banki mogą żądać nie tylko zwrotu wypłaconej kwoty kapitału, ale także kosztów korzystania z tego kapitału. Jak dowiedziała się redakcja WNP.PL, wiążący wyrok TSUE zapadnie najwcześniej za kilka miesięcy.

Korzystanie z kapitału obcego nie może być darmowe, a tego domagają się frankowicze

Konkluzja płynąca z opinii przedstawicieli sektora bankowego jest jasna. Jeżeli kredytobiorca korzystał z kapitału banku, to tego kapitału nie może używać bezpłatnie - oprócz nominalnej kwoty powinien zwrócić także należne odsetki.

- Musi dojść do ugody między klientem a bankiem, w jakiś sposób to korzystanie z kapitału powinno być opłacone. Kapitału nie można było używać bezpłatnie, za darmo. Nie ma w ekonomii czegoś takiego, jak „zjem ciastko i mam ciastko”. Nie ma darmowych obiadów - mówi prof. Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Anna Cudna-Wagner, partner w Kancelarii CMS, wskazuje natomiast, że banki oczekują tylko i wyłącznie wyrównania tej wartości, którą rzeczywiście konsument uzyskał, nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

- Konsument żąda od banku zwrotu wszystkich zapłaconych do dziś rat, a sam zwraca tylko kapitał. Taka sytuacja, w normalnych warunkach rynkowych, jest niemożliwa do wynegocjowania. Co więcej, gdyby porównać sytuację kredytobiorcy walutowego z kredytobiorcą złotówkowym, to ten pierwszy jest w dużo lepszej sytuacji. I różnica wynikająca z porównania tych dwóch kredytobiorców, naszym zdaniem, jest wartością bezpodstawnego wzbogacenia, o którego zwrot występujemy - argumentuje prawniczka.

Unieważnienia umów kredytowych w Polsce to sytuacja bezprecedensowa w skali całej Unii Europejskiej

Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, mówi, że w Polsce sytuacja na linii frankowicze-banki jest bezprecedensowa, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej. Jego zdaniem tylko w Polsce mamy do czynienia z masowym unieważnieniem zobowiązań kredytów walutowych.

- W żadnym innym państwie członkowskim nie mamy do czynienia z taką patologią, bo tak trzeba nazwać masowe unieważnianie umów. Nie może być tak, że kredytobiorcy, którzy mogli korzystać z kapitału uzyskanego przez bank, na skutek unieważnienia umowy kredytu nie są bankowi nic winni. To jest sytuacja w zasadzie patologiczna z punktu widzenia zasad sprawiedliwości społecznej i odniesienia sytuacji kredytobiorców frankowych do sytuacji kredytobiorców złotowych - argumentuje Białek.

Bezpodstawne wzbogacenie jest sprzeczne z prawem, za używanie kapitału kredytobiorca musi zapłacić

Cezary Stypułkowski, prezes mBanku, zwraca uwagę na oczekiwania kredytobiorców wobec TSUE, który miałby potwierdzić, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu, kredytobiorca byłby zobowiązany wyłącznie do spłaty nominalnej kwoty kapitału. Jego zdaniem jest to zupełnie bezzasadne.

- Po pierwsze sytuacja, w której konsument, który jest właścicielem nieruchomości, zwraca bankowi jedynie nominalną wartość kapitału, nie jest równoznaczna z sytuacją, w jakiej znalazłby się, gdyby umowa kredytu nie zawierała warunków uznanych za nieuczciwe - mówi prezes mBanku.

- Po drugie, gdyby konsument spłacił jedynie nominalną wartość kapitału, zostałby bezpodstawnie wzbogacony o kwotę kosztów, które musiałby ponieść, aby skorzystać z usługi finansowania nieruchomości w walucie krajowej. Tymczasem zakaz bezpodstawnego wzbogacenia jest podstawową zasadą prawa Unii - dodaje.

Stypułkowski podkreśla, że w ramach umowy kredytowej usługa banku nie polega jedynie na fizycznym dostarczeniu kapitału, ale na świadczeniu usługi finansowej rozciągniętej w czasie. To generuje koszty, które kredytobiorca na mocy umowy musi bankowi zwrócić.

- Gdyby wszystkie indeksowane i denominowane umowy kredytowe zostały unieważnione, a kredytobiorcy byliby zobowiązani do spłaty jedynie nominalnej kwoty kapitału, strata dla całego sektora bankowego w Polsce wyniosłaby ponad 100 mld złotych i wygenerowałaby ryzyka systemowe. Tymczasem stabilność sektora finansowego leży w ogólnym interesie Unii, co wielokrotnie potwierdzał TSUE w swoim orzecznictwie - podkreśla Stypułkowski.

