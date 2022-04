Banki zastąpiły stratę zyskiem i to liczonym w miliardach

8,9 mld zł to wynik finansowy netto sektora bankowego w 2021 roku. Poprawa jest znacząca, ponieważ rok wcześniej wyniósł on minus 0,3 mld zł - wynika z najnowszych Głównego Urzędu Statystycznego.

Struktura całkowitych przychodów operacyjnych, netto (w proc.)

Kredyty dla sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych 31 grudnia 2021

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych (stan w dniu 31 XII) źródło: GUS

Różnica między wartością należności (w tym z tytułu kredytów), a zobowiązaniami (w tym z tytułu depozytów) sektora bankowego wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych źródło: GUS

W 2021 nastąpiło zmniejszenie liczby banków działających w Polsce do 578 banków, tj. o 18, przy wzroście liczby banków komercyjnych do 67 (o 1 bank) i zmniejszeniu liczby banków spółdzielczych do 511 (o 19 banków).



W 2021 r. działalność operacyjną rozpoczęły dwa nowe banki komercyjne, jeden w formie spółki akcyjnej z większościowym udziałem kapitału zagranicznego oraz jeden oddział instytucji kredytowej. Z drugiej strony, jeden bank komercyjny z przeważającym udziałem kapitału polskiego zakończył działalność w wyniku przymusowej restrukturyzacji i przejęcia przez inny bank komercyjny także z przeważającym udziałem kapitału polskiego.



Liczba banków według formy organizacyjnej i struktury własności źródło: GUS

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. wartość kredytów sektora niefinansowego oraz sektorowa instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 1280,4 mld zł (wzrost o 4,3 proc.), z czego 92,7 proc. należało do sektora niefinansowego, a 7,3 proc. do instytucji rządowych i samorządowych. W sektorze niefinansowym przeważały kredyty udzielone gospodarstwom domowym (66,8 proc.), w których 63,4 proc. stanowiły kredyty przeznaczone na nieruchomości mieszkaniowe.Udział kredytów mieszkaniowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego do złotego w całości kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniósł 15,5 proc. Kredyty dla przedsiębiorstw należały w większości do dużych przedsiębiorstw (51 proc. całości kredytów dla przedsiębiorstw, o 4,9 p. proc. więcej niż rok wcześniej).W porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku, wartość depozytów sektora niefinansowego zwiększyła się w 2021 r. do 1537,0 mld zł (o 7,9 proc.), a depozytów sektora instytucji rządowych i samorządowych do 179,5 mld zł (o 49,2 proc.).Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. wartość depozytów sektora niefinansowego oraz sek-tora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 1716,4 mld zł (o 11,1 proc. więcej niż rok wcześniej), z czego 89,5 proc. należało do sektora niefinansowego, a 10,5 proc. do sektora instytucji rządowych i samorządowych. W strukturze depozytów sektora niefinansowego 82,9 proc. stanowiły depozyty bieżące, a udział depozytów terminowych obniżył się do 17,1 proc. (o 4,0 p. proc.).Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się z powodu trwającej konsolidacji w sektorze banków spółdzielczych.