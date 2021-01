Banki Żywności wsparły 718 tys. osób potrzebujących

Ponad 38 tys. ton żywności, w tym m.in. makaron, ryż i mleko trafiło do 718 tys. osób potrzebujących w Polsce - poinformowała we wtorek Federacja Polskich Banków Żywności. To efekt działania w ramach Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 .

Za programem POPŻ odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast za proces dystrybucji żywności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Paczki i posiłki trafiają do beneficjentów w całej Polsce poprzez 31 Banków Żywności, które współpracują z lokalnymi organizacjami partnerskimi.

Z pomocy mogą skorzystać m.in. osoby starsze, chore, bezrobotne, niepełnosprawne, które uzyskały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Federacja Polskich Banków Żywności we wtorek podsumowała podprogram 2019 POPŻ.

"W jego ramach przekazaliśmy aż 38 198 ton żywności - to fantastyczny wynik! Z tych produktów przygotowano 1,9 mln posiłków oraz ponad 3,3 mln paczek żywnościowych" - czytamy w informacji przesłanej PAP.

Tym razem ze wsparcia skorzystały 718 532 osoby, które otrzymały posiłki oraz artykuły spożywcze, w tym m.in. makaron, ryż, mleko, ser, konserwy, olej czy cukier.

"POPŻ to niezwykła inicjatywa, bo opiera się na partnerstwie instytucji publicznych, samorządowych i organizacji pozarządowych, bez którego trudno byłoby zorganizować wsparcie na tak dużą skalę. Dzięki temu, że działamy razem, wszystko przebiega sprawnie i docieramy do najbardziej potrzebujących" - mówi cytowana w komunikacie wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności i Prezes Banku Żywności w Krakowie Beata Ciepła. Dodaje, że potrzebujących w Polsce przybywa.

"W Polsce 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, a z powodu pandemii w ciężkim położeniu są najsłabsi, którzy już i tak wcześniej borykali się z wieloma problemami" - podkreśla.

W przesłanej informacji przypomniano, że w ramach POPŻ przygotowywane są również działania towarzyszące, dzięki którym jego odbiorcy zdobywają wiedzę i umiejętności.

"W tej edycji edukatorzy Banków Żywności przeprowadzili prawie 5,5 tys. warsztatów kulinarnych, dietetycznych, na temat niemarnowania jedzenia, finansowych i innych działań aktywizujących dla ponad 58 tysięcy osób. Podczas tych zajęć uczestnicy nie tylko mieli szansę nauczyć się gotować zdrowe i smaczne potrawy, ale też zarządzać domowym budżetem oraz uświadomić sobie, jak poważne konsekwencje wynikają z marnowania żywności" - wskazano.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 to przedsięwzięcie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD), który zapewnia wsparcie osobom najuboższym. Kolejny etap projektu POPŻ 2014-2020, podprogram 2020, właśnie się rozpoczął.