Bankowcy narzekają na koszty, ale czy mają rację

Bankowcy w Polsce od lat narzekają, że jest źle — zyski zbyt małe, a obciążenia nakładane przez państwo za duże.

W 2022 r. bankowcy mieli apetyty na spore zyski i odbicie sobie kilku chudych lat, gdy faktycznie rentowność była niska i pozostawała poniżej kosztu pozyskania kapitału. Teraz gdy przychody sektora są rekordowo wysokie, znowu panują minorowe nastroje. Business Insider Polska sprawdził, czy słusznie.

Bankowość to specyficzna branża, która wprawdzie radzi sobie — tak jak większość — lepiej podczas dobrej koniunktury, ale w przeciwieństwie do pozostałych sektorów zyskuje w czasie wzrostu stóp procentowych. O ile firmy i klienci indywidualni cierpią z powodu wyższego kosztu pieniądza, to banki na tym zyskują, bo rośnie ich marża odsetkowa. Przynajmniej w teorii i w uproszczonym ujęciu.

Żywot ciężki jak polskiego bankowca. Czy na pewno?

Bankowcy w Polsce narzekają na swój los często. Właściwie nie ma roku, w którym nie mówiliby, że jest źle. Tak było nawet w 2022 r., który przyniósł duży wzrost stóp procentowych rozszerzających marże odsetkowe banków i napędzających ich wyniki z odsetek. Dlatego może dziwić, że prezesi jak mantrę powtarzają, że jest źle. Niedawno w alarmistycznym tonie mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

- Boimy się i nie chcemy, aby banki w wyniku dodatkowych obciążeń utraciły zdolność do udzielenia kredytów rzędu 100-200 mld zł w najbliższych latach. To byłaby katastrofa dla polskiej gospodarki - podkreślał, wskazując na ostatni spadek wartości kapitałów sektora.

Od lata 2021 r., zanim stopy procentowe poszły w górę, kapitały własne banków zmalały o prawie 33 mld zł, do niespełna 190 mld zł najgorszym momencie (na koniec września 2022 r.). To w głównej mierze skutek wzrostu stóp procentowych przekładających się na spadek wycen obligacji skarbowych na bilansach banków.

