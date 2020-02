Bankowy Fundusz Gwarancyjny powołał pomostowy Drugi Bank BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powołał pod koniec stycznia Drugi Bank BFG, który pełni rolę banku pomostowego - wynika z wpisu w KRS i informacji BFG. Fundusz chce być w ten sposób gotowy na potencjalną konieczność przeprowadzenia procesu resolution, zaznaczając że powstanie Drugiego Banku nie oznacza zapowiedzi prowadzenia tego procesu.

Drugi Bank BFG został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 27 stycznia. Jego kapitał zakładowy wynosi 425 mln zł.

W 2019 r. BFG powołał Pierwszy Bank BFG o kapitale zakładowym 275 mln zł.

Obie instytucje są bankami pomostowymi, które mogą zostać użyte w celu kontynuowania działalności bankowej podmiotu w restrukturyzacji, do momentu przejęcia przez nowego inwestora.

Bank pomostowy to jeden z instrumentów w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji.

BFG potwierdził powołanie Drugiego Banku, zaznaczając że istnienie obu banków pomostowych nie oznacza, że będzie prowadzona przymusowa restrukturyzacja. BFG deklaruje, że chce być zawczasu przygotowanym na potencjalną sytuację, w której zaszłaby konieczność przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji z wykorzystaniem banku pomostowego.

"Ustawowym celem działalności Funduszu jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji. Instytucja pomostowa jest jednym z instrumentów przymusowej restrukturyzacji. Ponieważ w Polsce działają banki różnej wielkości, BFG, aby być przygotowanym do realizacji zadań ustawowych, zdecydował o powołaniu do życia banków pomostowych o różnej skali mierzonej wielkością kapitału własnego" - poinformował BFG.

"Dzięki temu Fundusz ma pełne instrumentarium do prowadzenia przymusowej restrukturyzacji. Pierwszy i Drugi Bank BFG nie rozpoczęły jeszcze działalności, a ich powołanie w żaden sposób nie oznacza, że będzie prowadzona przymusowa restrukturyzacja. Powołanie do życia banku to proces wymagający czasu, dlatego BFG zdecydował o powstaniu banków niejako zawczasu, aby być przygotowanym na potencjalną sytuację, w której zaszłaby konieczność przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji z wykorzystaniem banku pomostowego" - dodano.

15 stycznia BFG wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) z siedzibą w Sanoku. Ze względu na złą sytuację kapitałową PBS 17 stycznia 2020 r. Fundusz przejął nad nim kontrolę oraz wyznaczył administratora.

Przymusowa restrukturyzacja Banku odbywa się z użyciem banku pomostowego - Banku Nowego BFG, instytucji o kapitale 100 mln zł.