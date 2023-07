Bankructwo polskiego banku stało się faktem

Sąd ogłosił upadłość Getin Noble Banku.

Po przymusowej restrukturyzacji, zasądzonej w ubiegłym roku, warszawski Sąd Rejonowy ogłosił 20 lipca upadłość Getin Noble Banku.

Getin Noble Bank powstał w 2010 roku w wyniku połączenia Getin Banku z Noble Bankiem. Głównym akcjonariuszem był biznesmen Leszek Czarnecki.

Problem po ogłoszeniu upadłości GNB mają frankowicze, którzy mają w tym banku kredyty w tej walucie.

Jak informuje "Parkiet", Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił w 20 lipca upadłość Getin Noble Banku.

Bank został poddany przymusowej restrukturyzacji ze względu na jego trudną sytuację finansową pod koniec września 2022 r. Zdrowa część GNB trafiła do instytucji pomostowej (która dziś nosi nazwę VeloBanku), zaś najbardziej problematyczna, czyli kredyty frankowe, pozostały w Getin Noble Banku. BFG złożył wniosek i upadłość tej części 28 kwietnia 2023 r. I to własnie frankowicze, którzy pozostali klientami GNB, mają teraz największy problem.

Ogłoszona własnie upadłość oznacza, że rozpoczyna się także bieg 30-dniowego okresu na zgłoszenie wszelkich wierzytelności. Wierzyciele Getin Noble Banku, wśród nich frankowicze, mają dokładnie tyle czasu. Roszczenia zgłoszone przez wierzycieli zostaną zaspokojone tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłościowej.

Jak wylicza "Puls Biznesu", pierwszy w kolejce jest BFG, który na ratowanie banku wydał 6,87 mld zł (łącznie na restrukturyzację wydano 10,34 mld zł). To oznacza, że frankowicze, którym sąd unieważni umowę, stwierdzając nadpłatę wobec banku, mają niewielkie szanse na odzyskanie.

Stosunkowo krótka i burzliwa historia banku Leszka Czarneckiego

Getin Noble Bank powstał w 2010 roku w wyniku połączenia Getin Banku z Noble Bankiem. Głównym akcjonariuszem był biznesmen Leszek Czarnecki, który był równocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej. Ze względu na błędy w zarządzaniu i bardzo dużą ekspozycję na kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane we frankach szwajcarskich bank zmuszony był do utworzenia ogromnych rezerw.

W związku z tym nastąpiło gwałtowne obniżenie wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wskaźników wypłacalności. W 2022 roku Getin Noble Bank poddany został przymusowej restrukturyzacji ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo ogłoszenia upadłości. Do 30 września 2022 spółka notowana była na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Gdyby bank zmuszony był ogłosić upadłość, wówczas klienci otrzymaliby wypłatę zgromadzonych środków na kontach w złotych oraz w euro i dolarach amerykańskich do wysokości ustawowych gwarancji państwowych obowiązujących w państwach Unii Europejskiej, czyli do wysokości równowartości 100 tysięcy euro.

Dzięki stworzeniu banku pomostowego klienci nie stracili kilku miliardów złotych zdeponowanych w Getin Noble Banku

Środki powyżej tego poziomu przepadają, podobnie jak lokaty należące do podmiotów gospodarczych i samorządów. W praktyce oznaczało to ogromne straty. W przypadku przymusowej restrukturyzacji zastosowano rozwiązanie związane z powołaniem tak zwanego banku pomostowego, do którego 2 października 2022 roku przeniesiono wszystkie konta i lokaty z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych złotowych i frankowych.

Nowy podmiot rozpoczął normalną obsługę klientów pod roboczą nazwą Bank BFG, aby z czasem przyjąć zarejestrowaną już wcześniej nazwę VeloBank. W nowym banku BFG przejął 51 procent udziałów, natomiast pozostałe 49 procent należy do spółki System Ochrony Banków Komercyjnych założonej przez osiem największych polskich banków komercyjnych.

W skład konsorcjum wchodzą: ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Millenium, PKO BP, BNP Paribas Bank Polska, mBank, Bank Pekao oraz Santander Bank Polska. Łącznie te dwie instytucje na ratowanie Getin Noble Banku przeznaczyły około 10 miliardów złotych.

VeloBank normalnie funkcjonuje i przynosi zysk głównie dzięki temu, że został administracyjnie uwolniony od obciążenia w postaci frankowych kredytów hipotecznych. Według danych na koniec pierwszego kwartału 2023 roku posiadał aktywa o wartości 42 miliardów złotych, depozyty klientów przekroczyły 39 miliardów złotych, a poziom kredytów netto wynosił 21 miliardów złotych. Zgodnie z deklaracjami BFG bank jest rentowny od początku swojej działalności.

