Baranowska (KPRM): na koniec I kw. gotowy projekt ZUCH 2.0

Na koniec I kw. będziemy mieli gotowy projekt ZUCH 2.0, który umożliwi zamawianie usług chmurowych w administracji poniżej progu prawa zamówień publicznych - zapowiedziała w czwartek za-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług, Centrum GovTech KPRM Joanna Baranowska.

Obecnie w ramach projektu ZUCH (Zapewniania Usług Chmurowych) dostępna jest jedynie wyszukiwarka usług, ale w najbliższym czasie, na koniec pierwszego kwartału, gotowy ma być projekt ZUCH 2.0, który umożliwi zamawianie usług chmurowych w administracji poniżej progu prawa zamówień publicznych (pzp) - powiedziała podczas konferencji Państwo 2.0 Baranowska. Udostępniona ma zostać również Akademia Chmury, która da m.in. możliwość uzyskiwania certyfikatów, oraz budowy praktycznych umiejętności i wzrostu kompetencji w zakresie usług chmurowych.

Według Baranowskiej najważniejszym elementem Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa jest bezpieczeństwo. "Administracja publiczna, jej systemy i dane są wrażliwe, często jest kłopot, czy dane można przetwarzać w chmurze, czy lepiej trzymać je u siebie" - tłumaczyła podczas konferencji. Jej zdaniem problemy bezpieczeństwa zostały wzięte pod uwagę w ramach budowy strumienia cyberbezpieczeństwa chmur obliczeniowych oraz budowę rządowej chmury, zarządzanej przez administrację publiczną i opartej na jej zasobach, którą otaczają dodatkowe wymagania cyberbezpieczeństwa w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa.

"Publiczna chmura obliczeniowa to zapewnienie administracji bezpiecznego korzystania z tego co nam dzisiaj daje rynek: z technologii i oferty dostawców usług chmurowych" - powiedziała Baranowska. Jak dodała, projekt został oparty na pryncypiach, do których należą m.in. obniżanie kosztów przez przejście z systemu inwestycyjnego w model usługowy, zbudowanie katalogu ustandaryzowanych usług i ofertę wsparcia technologicznego dla podmiotów administracji.

W realizacji projektu chmury publicznej do tej pory usankcjonowano prawnie jej status, sformułowano minimalne wymagania wobec infrastruktury, a także określono podstawy bezpieczeństwa i mechanizm przypisywania projektów do określonej jurysdykcji. Stworzono standardy cyberbezpieczeństwa dla klientów oraz w odniesieniu do dostawców usług chmurowych, wdrożono również system ZUCH, czyli platformę konkursową GOVTECH, a także sformułowano deklarację przystąpienia do Europejskiej Federacji Chmur.

W ramach projektu ZUCH, który ma być aktualizowany na wiosnę, obecnie oferowane są wsparcie technologiczne, usługi infrastrukturalne i oprogramowanie. Zarejestrowało się w nim 44 dostawców, opublikowano ponad 440 usług, a z programu korzysta obecnie 46 jednostek administracji publicznej pod kątem wyszukiwania usług i analizy ryzyka.

Jak oceniła podczas swojej prezentacji Baranowska, popyt na usługi chmurowe cały czas wzrasta.