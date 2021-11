Bardzo dobre wyniki Grupy PTWP

Grupa PTWP po trzech kwartałach 2021 r. wypracowała 6,6 mln zł zysku netto - to duży wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 r., kiedy zysk netto wyniósł 24,1 tys. zł. Tak mocna poprawa wyników to efekt m.in. odbicia gospodarki po koronawirusie.

Rekordy w internecie

Podkreśla, że specjalistyczne serwisy internetowe Grupy PTWP umocniły swoją pozycję lidera w poszczególnych segmentach, a dwa portale zanotowały rekordowe wzrosty. We wrześniu portal Farmer.pl odwiedziło 1,6 mln unikalnych użytkowników, a PulsHR.pl osiągnął pułap 520 tys. odwiedzających.- Miesięcznie nasze portale odwiedza średnio 8 mln unikalnych użytkowników, a profile w mediach społecznościowych śledzi prawie 550 tys. obserwujących. Posiadamy również ogromną bazę 283 tys. subskrybentów, którym codziennie poprzez newslettery dostarczamy dedykowane treści - wylicza Wojciech Kuśpik.Globalny trend, jakim jest przyspieszona cyfryzacja, zainteresowanie rynku i zmiany w e-commerce to czynniki, które zdecydowały o uczynieniu z segmentu digital kluczowego obszaru rozwoju Grupy PTWP.- W ostatnich miesiącach skoncentrowaliśmy się na rozbudowie zespołu, wzmocnieniu kompetencji w obszarze nowych technologii i inwestycjach w narzędzia IT, co pozwala nam intensywnie pracować nad rozwojem serwisów i ich integracją z platformami e-commerce czy opracowaniem i wdrożeniem nowych portali i produktów. Zainteresowanie prowadzonymi przez nas projektami, wnioski płynące z rozmów z partnerami, zarówno obecnymi, jak i potencjalnymi klientami, a także skala kontraktowania stanowią potwierdzenie słuszności wyborów i nastrajają pozytywnie do podejmowania dalszych wysiłków związanych z rozwojem działalności Grupy PTWP - przekonuje Wojciech Kuśpik.