Notowane na GPW największe spółki Skarbu Państwa łapią wynikową zadyszkę. W drugim kwartale państwowe spółki zarobiły o 4,6 mld zł mniej niż rok temu.

Drugi kwartał 2023 roku przyniósł spadek zysków państwowych spółek notowanych na GPW o 32 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, gdy największe firmy niepaństwowe w tym czasie zwiększyły zysk o 34 proc.

Najgorzej wygląda sytuacja Grupy Azoty, która odnotowała gigantyczną stratę wynoszącą 543 mln zł, będąc trzeci kwartał z rzędu na minusie.

Sytuację "holdingu PiS" ratują spółki finansowe. Banki Pekao i Alior zanotowały rekordowe zyski.

Jak zauważa w poniedziałek "Business Insider Polska", "już pierwszy kwartał wskazywał na zadyszkę, ale kolejne trzy miesiące to już poważne potknięcie".

Spółki Skarbu Państwa z GPW notują słaby II kwartał 2023 roku

"BI" policzył, że 19 państwowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w drugim kwartale 2023 odnotowało 9,9 mld zł zysku, co oznacza spadek zysków o 32 proc. rok do roku. Największe firmy niepaństwowe w tym czasie zwiększyły zysk o 34 proc.

Największe straty z "holdingu PiS", jak nazywa notowane na GPW spółki Skarbu Państwa "Business Insider", zanotowała Grupa Azoty. Orlen zaliczył z kolei ostry spadek zysków.

Te spadki częściowo można pewnie tłumaczyć strukturą państwowego portfela, w której dominują spółki z branży surowcowo-energetycznej, gdzie w 2023 roku mamy spadki cen po rekordach z 2022 roku. Zysk netto holdingu PiS okazał się jednak także niższy o prawie 10 proc. od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP.

Bardzo zła sytuacja Grupy Azoty. Zyski Orlenu realnie też znacznie w dół

Jak podkreśla "BI", słabe wyniki całego państwowego holdingu to skutek działalności czterech spółek: Grupy Azoty, Zakładów Puław, grupy Enea oraz Energi z grupy Orlen.

W największym stopniu problemy dotyczą tej pierwszej. Grupa Azoty straciła w drugim kwartale aż 543 mln zł , co jest o 58 proc. większą stratą od oczekiwań analityków.

Jak podkreśla "BI", to trzeci kwartał z rzędu z gigantyczną stratą, a łącznie w ciągu dziewięciu kolejnych miesięcy Azoty są na minusie ponad 2 mld zł, co wymazało wszystkie zyski z 12 miesięcy od połowy 2021 do połowy 2022 roku.

Jak zauważa 'BI" spółce w drugim kwartale groziła nawet upadłość, , ale banki zgodziły się złagodzić warunki kredytowania. Co się stało? Spadła sprzedaż i ceny nawozów sztucznych.

Straty odnotowały też Puławy z Grupy Azoty, które w drugim kwartale były 247 mln zł na minusie. Do przejęcia tej spółki od Grupy Azoty przymierza się Orlen.

Bardzo słaby drugi kwartał odnotowały tez Enea (346 mln zł straty) i Energa z grupy Orlen (147 mln zł straty). Znaczące spadki zysków odnotowały też JSW i KGHM. Z kolei wzrost zysków Orlenu jest mylący, bo rok temu oddzielnie działały jeszcze PGNiG i Grupa Lotos. Gdy ich wyniki z zeszłego roku uwzględnić, według wyliczeń "BI" Orlenowi wychodzi spadek zysków rok do roku aż o 42 proc.

Sytuację ratują trochę spółki finansowe. Bank Pekao zarobił aż 1,7 mld zł na czysto, bijąc historyczny rekord. Rekordowe zyski miał też Alior, inny bank z grupy PZU, który zarobił na czysto 506 mln zł w drugim kwartale, co przebiło prognozy rynku (ankiety PAP) o aż 57 proc.